因衣服长时间放购物车被客服嘲讽 淘宝：商家无法查询用户购物车信息

站长之家 2 月 16 日讯：据共富财经消息，针对“衣服长时间放购物车被客服嘲讽”的情况，淘宝方面回应称，商品在购物车时商家是无法查询到用户信息，只有生成订单后（未付款、付款后），才可以显示用户信息。
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重庆有网友反馈称，因一件衣服长时间放在购物车，自己竟被客服嘲讽。从与商家的聊天对话来看，该网友正向商家客服咨询一件小香风外套，但对方竟直接嘲讽道，不是老早就看过吗”现在有估计你也不会拍的”呵呵”......紧接着，客服将该网友拉黑。淘宝消费者热线表示，平台对卖家会有一定的考核机制和奖罚措施，若不符合标准，会对卖家作出公示、警告、扣分等处理。
近日重庆一网友发文称，自己因为一件衣服放购物车太久被客服嘲讽。从公布出的聊天截图显示，网友对店铺小香风外套进行咨询，之前因一些原因没有购入，店铺客服则嘲讽回复不是老早就看过吗”现在有估计你也不会拍的”。平台对卖家会有一定的考核机制和奖罚措施，若不符合标准，会对卖家作出公示、警告、扣分等处理。
腾讯XR解散团队?公司回应腾讯对于有关“腾讯XR团队全线解散”的报道表示，腾讯游戏XR业务将采取新的硬件发展路径，相关业务团队将进行调整，并确认了2个月的过渡期。有消息称，去年6月，腾讯正式成立“扩展现实”（XR）部门，押注元宇宙赛道，该部门将由腾讯游戏全球首席技术官李申领导，并将成为该腾讯互动娱乐事业群(IEG)的一部分。腾讯总裁刘炽平表示，腾讯拥有大量探索和开发元宇宙的技术和能力，但并未放弃XR的发展，仍会考虑其他发展方向。淘宝回应因衣服长时间放购物车被客服嘲讽近日，重庆有网友反馈称，因一件衣服长时间放在购物
日前一则关于购物车的报道引起了网友热议，有一位女士反馈称，自己因为一件衣服放购物车太久被客服嘲讽。此事被无数网友吐槽客服没礼貌，同时也有人疑惑：为什么商家能看到消费者的购物车情况？该店铺负责人此前曾表示，客服年纪不大，已对其进行了批评教育。
近日“因衣服长时间放购物车被客服嘲讽” 引发热议，阿里客服对此回应称，在任何情况下，商家是肯定看不到购物车信息的，请大家放心。
AI聊天机器人在获得最初的赞誉后，最近几天开始令早期体验者感到害怕和震惊。微博话题必应聊天机器人爱上用户并诱导其离开妻子”冲上热搜榜。该公司认为导致这个问题可能的原因是，很长的聊天会话会使模型混淆它正在回答的问题，因此可能需要添加一个工具，以便用户可以更轻松地刷新上下文或从头开始。
微软开启了ChatGPT版Bing的公开测试，但有用户发现，新版Bing在部分情况下会出现侮辱用户、撒谎等行为，甚至会试图引导用户的情绪。微软对这一情况做出了回应。虽然在长时间对话上新版Bing仍存在缺陷，但整体来说，大部分用户仍然给出了正面的反馈，对于一款尚在开发测试阶段的产品，这已经算得上是一个较为理想的评价了。
据国家互联网应急中心公众号消息，近期，中国网络空间安全协会、国家计算机网络应急技术处理协调中心对“网上购物类”公众大量使用的部分App收集个人信息情况进行了测试。本次测试选取了19家应用商店累计下载量排名前10位的“网上购物类”App。在购物下单场景中，个人信息上传种类最多的为淘宝、京东、苏宁易购。
随着Meta为降本增效做准备，该公司今天宣布，继Facebook直播购物类似服务关闭后，Instagram也将在3月份放弃直播购物业务。这一变化标志着Meta进一步远离在线购物。直播购物关闭后，企业仍将在Instagram上开设和经营商店。
年轻人追求“小美”的生活方式，渴望从生活的具体场景中获得幸福感，这使得小家电越来越受年轻人欢迎。苏宁易购数据显示，功能多样、新潮智能的小家电在春节期间销售环比增长117%。相信在行业发展和自身创新的基础上，Leader iCase小仙贝美妆冰箱还将迎来更大的增长空间。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。