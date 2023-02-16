360：致力于拥有自己的通用大模型技术 而不是集成ChatGPT

站长之家 2 月 16 日讯：三六零表示，360 致力于拥有自己的通用大模型技术，并基于该技术去实现自己的商业化场景落地。唯有如此，才能真正做到不受制于人，也不会浪费掉我们的已经拥有的技术储备。
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站长之家 2 月 16 日讯：三六零表示，360 致力于拥有自己的通用大模型技术，并基于该技术去实现自己的商业化场景落地。唯有如此，才能真正做到不受制于人，也不会浪费掉我们的已经拥有的技术储备。
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chatgpt是OpenAI开发的一种名为ChatGPT的大型预训练语言模型，基于Transformer架构，可以用于生成类似人类的文本响应，可用于创建能与用户进行对话的聊天机器人，可用于客户服务，提供有用的信息或只是为了好玩。如何利用ChatGPT来赚钱呢?1、利用ChatGPT写作业。10、信雅达，股票代码:600571，信雅达成立于1996年，于2002上市，公司实控人郭华强，主营业务为:以银行业为主的金融机构，提供基于端到端的专业解决方案和产品。
谁又有真本事能做出中国版的对标产品来?这恐怕是ChatGPT这股热潮以来，关心中国AI发展的业界人士最想问的问题。除了“看热闹”，想要在ChatGPT带来的风潮中抓住商业机会的企业，以及对ChatBot真正有需求的产业主体，都应该行动起来了。
2月13日，北京市经济和信息化局在北京人工智能产业创新发展大会上，正式发布《2022年北京人工智能产业发展白皮书》。在白皮书中，北京经信局提到，本市将全面夯实人工智能产业发展底座，支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应用生态。在专利授权数量全球排名前100的机构中，北京总部机构30家。
创新工场董事长兼首席执行官李开复发文论战ChatGPT，李开复表示，AI存在明显不足的三大短板，即便到了2042年，AI可能仍然无法完全掌握这些能力，包括了:第一、创造力。AI不具备进行创造、构思以及战略性规划的能力。我们才能在拥抱ChatGPT等AI技术进步的过程中，逐渐培养出负责任和严谨的态度，让AI真正地“Tech for Good ”造福人类。
除非你一直处于断网状态，否则一定已经看到了 ChatGPT 在互联网上的流行程度。这个聊天机器人基于 OpenAI 的 GPT-3语言模型，允许用户通过输入提示与 AI 进行对话。除了所有这些用例之外，Peppertype 还涵盖了25种以上的语言以实现扩展。
凭借能写代码、写作业、写剧本等绝活”，OpenAI公司的ChatGPT最近爆火刷屏，相关话题多次登上热搜，国内多家公司也陆续表态将推出类似相关产品。对于华为在类似ChatGPT方向上的布局”，华为计算产品线相关负责人回应表示，华为2020年开始在大模型开始有布局，2021年发布了鹏城盘古大模型，是业界首个千亿级生成和理解中文NLP大模型。华为将以联合体的模式把科研院所、产业厂商等结合起来，更好地让大模型产业形成正向的闭环回路。
继微软Edge宣布将推出ChatGPT浏览器之后，Opera 也在其侧边栏中添加了一个基于ChatGPT功能的工具，可以生成网页和文章的简短摘要。这项名为‘缩短’的功能是该公司将人工智能工具集成到其浏览器中的更广泛计划的一部分，类似于微软在 Edge 上所做的事情。”该帖子称，即将推出的人工智能集成遵循了他们“让用户直接访问互联网最受欢迎的平台，如 TikTok、Telegram 和 WhatsApp”。
360创始人周鸿祎在《星空下的对话》节目表示，360不会放弃对ChatGPT相关技术的研究和跟踪，如果企业搭不上ChatGPT这班车，很可能会被淘汰。周鸿祎认为，ChatGPT像一个很成熟很油滑的一个中年人，能够说一些正确的废话以前的聊天机器人聊两句就知道它不是一个真人。360称，目前在类 ChatGPT、文本生成图像等技术在内的 AIGC 技术上有持续性的研发及算力投入，但截至目前，所形成的全部成果均仅作为公司内部自用的生产力工具使用，公司的类 ChatGPT 技术的各项指标只能达到略强于 GPT-2的水平，与当前的 ChatGPT 相比尚有代差的落后。
除非你一直处于断网状态，否则一定已经看到了 ChatGPT 在互联网上的流行程度。这个聊天机器人基于 OpenAI 的 GPT-3语言模型，允许用户通过输入提示与 AI 进行对话。除了所有这些用例之外，Peppertype 还涵盖了25种以上的语言以实现扩展。
声明：本文来自于微信公众号锌刻度，作者：陈邓新，授权站长之家转载发布。“AI风暴”愈刮愈烈。“言犀”跨过对话式AI落地最难的一关，为ChatGPT前行指明了方向。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。