360：致力于拥有自己的通用大模型技术 而不是集成ChatGPT

360创始人周鸿祎在《星空下的对话》节目表示，360不会放弃对ChatGPT相关技术的研究和跟踪，如果企业搭不上ChatGPT这班车，很可能会被淘汰。周鸿祎认为，ChatGPT像一个很成熟很油滑的一个中年人，能够说一些正确的废话以前的聊天机器人聊两句就知道它不是一个真人。360称，目前在类 ChatGPT、文本生成图像等技术在内的 AIGC 技术上有持续性的研发及算力投入，但截至目前，所形成的全部成果均仅作为公司内部自用的生产力工具使用，公司的类 ChatGPT 技术的各项指标只能达到略强于 GPT-2的水平，与当前的 ChatGPT 相比尚有代差的落后。