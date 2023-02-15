网易代理两款迷室手游《迷室3》《迷室：往逝》将停运

站长之家 2 月 15 日讯：网易宣布《迷室3》《迷室：往逝》将于 4 月 17 日 15 时停止运营，目前已关闭全平台下载入口、游戏充值和新用户注册渠道。
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今日，网易官方发布《迷室3》《迷室：往逝》网易停运公告”。由于游戏开发运营策略的调整，《迷室3》和《迷室：往逝》手机游戏将于2023年4月17日15时终止运营，现将终止运营相关事项通知如下：2023年2月15日14时：关闭全平台下载入口，玩家将无法下载本游戏，同时停止游戏充值、新用户注册。网易承担这两款游戏的本地化工作，包括定制化翻译、字体和特效等细节方面的特殊处理等。
暴雪粉丝迎来了心碎的一刻，随着网易运营合约的到期，包括魔兽在内的7款暴雪游戏国服正式关闭，然事情可不会结束有一堆善后问题需要处理，网易也发布了退款说明。他们计划针对玩家在游戏内已充值但未消耗的虚拟货币或未失效的游戏服务开放退款申请。存在安全隐患的账号将无法提交退款申请或通过退款审核。
在今天下午22点半，一加正式发布了一加Ace2手机，新机共有两款配色，采用黑洞灵感美学设计，达到力量与美的平衡，镜头边缘的粒子设计，摄像头与边框的衔接部分，是流动的K型光影，背部和一下11系列相同，都是圆形的摄像头模组。
去年11月16日，网易与暴雪方面持续14年的合作正式宣告破裂，并宣布双方将以2023年1月23日作为终点。在这之后，关于暴雪游戏在国内市场的后续合作方就一直众说纷纭，但唯一可以肯定的是，其目前确实正在尝试寻找新的代理商。可在这段旅途即将走到终点之际，令人啼笑皆非的一幕发生了。
由于网易与暴雪合作谈崩，网易旗下游戏《永劫无间》官方直播间开启直播拆除暴雪斧头。有上万人在网易游戏官号《永劫无间》直播间中，观看网易园区拆除暴雪魔兽斧头雕塑。其过分的自信中并未考虑这种予取予求、骑驴找马、离婚不离身的行为。
国家新闻出版署发布了2023年2月新一批国产游戏版号，共87款游戏过审。其中包括Switch《快到碗里来》、端游《梦幻西游：时空》、手游《动物星友会》《森友突击队》《龙与魔法城》《王者万象棋》。不过需要注意的是，腾讯和网易这两款游戏官方都还没公布具体的上线时间。
网易暴雪游戏客服官方账号发布《网之易关于暴雪游戏产品运营到期开放退款的说明》，宣布正式开启国服暴雪游戏的退款通道。与此前说明一致，此次退款针对玩家在游戏内已充值但未消耗的虚拟货币或未失效的游戏服务，《暗黑破坏神3》等买断制游戏的费用，并不会进行退还，具体退还范围与标准如下表：此外，提交退款申请的截止日期为2023年6月30日，未在截止日期前提交退款申请的玩家将被视为主动放弃相关权益。退款通道排起长队”，有超过16万暴雪玩家等待退款。
日前，暴雪中国发表了《暴雪对国服玩家社区的更新说明》，其中一些消息直指网易，且因此内容，引发了市场和媒体的诸多非议。对此，网易发布长文作出回应，针对网易拒绝关于暴雪提议的顺延服务六个月”，网易认为：暴雪的这种提议包括今天突发的声明是蛮横的、不得体的且不符合商业逻辑的。其过分的自信中并未考虑这种予取予求、骑驴找马、离婚不离身的行为，将玩家和网易置于了何地。”另外，有传闻称网易想要暴雪IP控制权，网易也在长文中指正：作为代理公司，网易从未寻求暴雪游戏或其他合作伙伴的IP控制权，在过去十四年的长期合作过程
大家没少吃网易和暴雪的瓜，尤其是网易直播拆《魔兽世界》大斧头推出了暴雪绿茶”饮品。暴雪这边也是接连出招，只是频频闹出笑话，包括离婚不离身”等骚操作，导致在国内口碑极限下滑。随后数据资料就能保存到本地，在未来国服找到新合作伙伴重新上线之后，可以用这份数据来恢复自己的账号。
针对“网易否决暴雪顺延六个月提案”一事，网易作出回应称，上周暴雪公司重新寻求网易公司，提出了所谓的游戏服务顺延六个月的提议和其他条件同期暴雪与其他公司的谈判全部是基于三年的合同期。考虑到合作的不对等、不公平和其他附带条件，因此最终双方未能达成一致。最重要的还是预祝大家新年喜乐。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。