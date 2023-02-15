微信提供小程序-视频号接口与组件 实现丝滑切换

站长之家（ChinaZ.com）2月15日 消息:微信团队宣布，为了实现小程序与视频号的丝滑切换，微信团队提供 小程序 - 视频号接口与组件，覆盖浏览视频、参与活动、预约直播、观看直播、查看主页等常用场景，代码更少、调用更高效、体验更丝滑。

浏览视频方面，在使用小程序过程中，丰富的视频内容让用户更全面、更便捷地了解产品，加速变现效率，帮助品牌获得更好的曝光机会。

对于同主体或非同主体的情况，开发者都能够调用接口实现从小程序切换指定的视频号视频的效果。

参与活动方面，以电商行业为例，商家希望用户在小程序完成购买流程后，参与官方视频号的用户反馈活动，丰富服务内容。此时，通过小程序直接跳转视频号活动页面能够快速满足场景需求。

现在，开发者仅需4行代码即可快速实现小程序切换视频号活动页的效果。

预约直播方面，以游戏行业为例，游戏提供方通过小程序打造交流社区，也希望在小程序社区分享游戏直播预告信息，便于用户及时观看直播、提升社区活跃度。

现在，开发者直接调用2个接口即可实现在小程序快速预约视频号直播。

观看直播方面，以教育行业为例，用户在小程序查看产品信息的同时及时通过直播了解到产品详情，一定程度上提升下单率与复购率。因此，小程序团队提供3个接口满足小程序切换视频号直播的场景需求。

开发者需要注意:直播的不同状态会导致直接切换至视频号的承接页面不同。

查看主页方面，除了满足用户对视频 /直播内容的需求，微信团队提供专属接口直接切换至视频号主页，便于用户快速查看视频号的所有内容。

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