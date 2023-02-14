微信可发520红包了 微信情人节限时状态上线

站长之家（ChinaZ.com）2月14日 消息:今日是情人节，为此微信红包的单个最大限额调整至520，用户可以发送520红包。
据了解，平时微信红包单个最大限额为200元，而在情人节以及七夕等特殊节日，限额将上升至520，。
同时，微信还上线了“撒狗粮”“吃狗粮”等情人节限定状态，设置后24小时可见。
此前，有律师表示，520、1314、9999等特殊金额可能被认为具有特殊含义，属于赠予，分手时不能主张返还。
（举报）
腾讯云年终特惠,云服务器多种机型限时抢购,2核2G轻量应用服务器6.58元/月起。专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
过了十五才算过完年，吃元宵、赏花灯是正月十五必不可少的传统习俗，今天就是传统节日元宵节”了，这也意味着农历新年进入尾声。为了增添节日气氛，微信今日上线限时状态吃元宵”，大家可在微信我”的界面点击状态”进行设置，状态24小时内有效。你今天吃汤圆还是元宵？
今天是2月14日情人节，微信节日限定红包再次上线，与往年一样，微信红包的金额上限由200元调整为520元，由于520”谐音我爱你”，经常成为有情之人间表达爱意的手段。每年在较为特殊的节日时，微信都会做出这样的临时调整，如2月14日”5月20日”七夕节”等，不过活动仅限当天24小时。律师建议以1000/10000/100发红包或转账，甚至在备注写你先拿着花”这种词语，之后万一分手，法律上会支持索回，人去财不亏。
今天是一年一度的情人节，微信再次开放了红包额度限制，可发送最高520元红包，同时还上线了两款情人节专属限定状态，分别为吃狗粮”和撒狗粮”，两款状态仅限今天使用，换上后24小时内有效。有对象的同学终于可以向好友炫耀”换上撒狗粮”，没有的话则可以设置吃狗粮”。撒狗粮/吃狗粮专属状态你选谁？
今天是2月14日，是西方传统文化中的情人节，但这些年下来，我们也逐渐接受了它的存在，与520、七夕并列，是情侣、夫妻们秀恩爱的好时机。微信每年都会在这三个日子限时开放520元的大额红包，方便大家互相表达爱意。官方也在情人节之前发布提醒：在追求感情时要保持理性，天上不会掉馅饼，不要轻易相信网友”的花言巧语，更不能轻易转账汇款，爱情甜蜜，保持清醒，莫让情人节变成情人劫”。
今日是2月14日，即西方传统文化中的情人节，这些年来，我们也逐步接受了它的存在，与520、七夕比肩，成为情侣、夫妻抒发爱意的好时机。微信每年会在这三个日子期间限时开放520元的大额红包，以方便其他人表达爱意。官方也于情人节前发布提醒:在追求爱情时要保持理性，不要轻易相信“网友”的花言巧语，也不要轻易转账汇款，爱情可以甜蜜，但还是要保持清醒，切勿让情人节变成“情人劫”。
今天情人节，诸位都怎么过呢？在这个浪漫的日子，有心的爱侣会想出一些别出心裁的惊喜创意，比如下面这位。鞋子就送”它们回鞋架了。
最近几年平价投影仪开始进入到大众视线，很多年轻人也都希望自己可以买一台满意的投影仪，自己在家里打造出私人影院。今年情人节他们也会选择送给自己的另一半一台投影仪。以上就是四款适合情人节入手的平价投影仪，这四款投影仪的价格都不贵，自身功能也比较完善，是高性价比的投影仪，想要购买投影仪的情侣们可以优先考虑它们。
小红书作为女生的口袋百科指南，提供了各种各样的节日攻略内容，同时引导着用户去享受更好的生活在即将到来的214情人节，商家该如何在小红书完成2023年的首轮营销?笔者【庄俊】认为，内容选题、关键词布局、产品节日定制为主要关键点，在页面搜索上和产品上钻研开发，如今的常规促销手段在消费者眼中，已经不能完全吸引他们的注意力了。希望读到这篇文章的品牌主理人/小红书负责人，对你有所启发。
针对即将到来的情人节，小米官方宣布，RedmiPad即日起至2月14日，小米商城最高限时优惠150元，到手价仅1169元起。作为Redmi首款平板，RedmiPad采用了一块同价位罕见的90Hz高刷2K大屏，尺寸为10.6英寸，通过莱茵硬件低蓝光+SGS低视觉疲劳认证，配合全贴合工艺，可大幅降低光线反射。同时机身正面采用四边等宽的全面屏设计，边框宽度仅7.9mm，屏占比超85%。
“好多奶茶店都出了情人节活动，有没有人这两天迅速爱上我，一起去喝一杯?”看到暗恋对象发的一条朋友圈，小白很犹豫:这是暗示吗?要不要趁此机会表白，拿下女神?今年情人节前，随着年轻人之间的暧昧值极速上升，新茶饮行业也见缝插针，推出各种跟情人节相关的活动和产品，试图玩转“浪漫经济”。对于新茶饮品牌言，“情人节”过节的营销成绩是“标”与消费者进一步沟通并且取得成果才是“本”。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。