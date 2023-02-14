阿里巴巴宣布向土耳其捐赠救援物资

距离土耳其发生强震已经过去了数日，截至目前，该强震已经造成土耳其20213人死亡、80052人受伤，更是有不计其数的财产损失。据媒体报道，一32岁的中国女子在被埋了25小时后，成功获救，该女子来自江苏徐州，地震发生时，正在哈塔伊省安塔基亚市居住，而这里也是此次地震的重灾区。在熟睡中，她所居住的大楼（共15层）倒塌，居住在7楼的她和子女都被埋到了废墟里，在等待救援的时间里，她本人靠喝泥巴水求生，据其讲述，雨水沿着柜子边沿一滴一滴地往下滴，但我够不到雨水，就用身边卫生纸去吸雨水，再黏到自己嘴里，用这个水保持头脑清醒?