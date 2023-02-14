阿里巴巴宣布向土耳其捐赠救援物资

站长之家（ChinaZ.com）2月14日 消息:据菜鸟官方消息，当地时间2月13日凌晨，由阿里巴巴捐赠土耳其地震灾区的第一批救援物资，已飞抵震区阿达纳。
据悉，第一批救援物资包含1万件防寒冲锋衣和550个睡袋，菜鸟物流承接了物资运输工作。这批捐赠物资2月12日从深圳和广州起飞，空运至土耳其伊斯坦布尔后，再从伊斯坦布尔转运至震区。
第二批救援物资为儿童羽绒服、睡袋等，现已经进入菜鸟物流广州前置仓，预计本周二从广州白云机场起飞，运往土耳其地震灾区。
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最近ChatGPT一夜爆火，成了全球最受关注的AI产品在实际表现上远超以往的任何产品。值得一提的是，我国不少公司也都早早就在布局类似领域，国产版ChatGPT可能很快就会亮相。除了阿里之外，百度也透露旗下对标ChatGPT的AI产品中文名字叫做文心一言，英文名ERNIEBot，3月完成测试，对公众开放，目前还在做上线前的冲刺。
Daraz宣布裁员凤凰网科技讯 北京时间2月7日消息，为了抵御电商业务的骤降，阿里巴巴集团旗下南亚电商平台Daraz Group宣布将裁员11%，从加入了越来越多为应对全球经济低迷紧缩开支的科技公司行列。Daraz是巴基斯坦公司，2018年被阿里从互联网公司Rocket Internet手中收购。Daraz在2021年表示，得益于公司在南亚市场的主导地位，其目标是在未来5年内每年将订单增加一倍。
凤凰网科技讯 2月7日下午消息 天眼查App显示，近日，阿里巴巴达摩院科技有限公司发生工商变更，注册资本由1000万人民币增至3亿人民币，增幅2900%。该公司成立于2017年11月，法定代表人为周明，由阿里巴巴有限公司全资持股。此模型是法律AI领域首个亿级数据规模的大模型。
知情人士称，Cohen在去年下半年增持了阿里的股票。虽然与阿里巴巴近3000亿美元的市值相比，Cohen持有的股份并不多，但Cohen在个人投资者中拥有广泛的追随者，这些投资者经常追随其脚步。上述知情人士说，Cohen在去年8月份首次联系阿里巴巴董事会，表达了他的观点，认为阿里巴巴的股价被严重低估。
在阿里巴巴落户杭州市余杭区十周年之际，余杭区人民政府与阿里巴巴签署全方位战略伙伴合作协议。双方将在推进重大科研、打造高能级产业生态圈、构建高层次人才蓄水池、支持数字经济新业态等十个方面加深合作。阿里巴巴西溪园区经过十年建设，目前在余杭的员工近5万人，其中40%以上为技术人员。
大自然真的很神奇，有时候出现的天象，足能够让人惊呼P”的吧。近日，在土耳其城市布尔萨上空出现碟形透镜云，从实拍视频看，该碟形透镜云整体样式相当独特，有网友形容像是拳击手套”，倒也贴切。这块云通体呈现出金红色，边缘为黑色，整个漂浮在空中，而且更让人震惊的是，主体部分竟然还有类似回”的造型，整个突兀地悬浮在那，看起来仿佛是UFO一般，视觉效果绝对震撼，甚至有些恐怖。该国气象局表示，这种透镜云是由丘陵和山脉上的强风波动形成的，据了解，所谓透镜云，是积云、高积云、卷云、层积云等，由于风的影响变化，变得很像透
北京时间2022年2月6日9点17分，土耳其发生7.8级地震，不到三天时间内又发生5次强震，震级4.7-7.8不等。此次大规模地震也引发了科学界的高度关注，各项研究随之展开。论文共同作者、布朗大学的地震学家和教授KarenFischer表示，这项工作很重要，因为了解软流圈的特性和它为什么变弱的根源，是了解板块构造的基础。
土耳其南部当地时间2月6日发生两次强烈地震，造成土耳其和邻国叙利亚严重人员伤亡。土耳其方面表示，强震已造成该国17674人死亡、72879人受伤。因此会商意见认为，此次地震对我国大陆短期发生较强地震无直接影响。
2月6日，土耳其一天内两次发生7.8级地震有多次高强度余震，导致土耳其和叙利亚伤亡惨重。2月12日，网上流传一篇文章称，土叙地震可能致中国3年内发生7-8级强震。2022年，全球共发生6.0级及以上地震112次，其中6.0级到6.9级105次，7.0级到7.9级7次，8.0级以上0次，最大地震是9月11日在巴布亚新几内亚发生的7.6级地震。
距离土耳其发生强震已经过去了数日，截至目前，该强震已经造成土耳其20213人死亡、80052人受伤，更是有不计其数的财产损失。据媒体报道，一32岁的中国女子在被埋了25小时后，成功获救，该女子来自江苏徐州，地震发生时，正在哈塔伊省安塔基亚市居住，而这里也是此次地震的重灾区。在熟睡中，她所居住的大楼（共15层）倒塌，居住在7楼的她和子女都被埋到了废墟里，在等待救援的时间里，她本人靠喝泥巴水求生，据其讲述，雨水沿着柜子边沿一滴一滴地往下滴，但我够不到雨水，就用身边卫生纸去吸雨水，再黏到自己嘴里，用这个水保持头脑清醒?
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。