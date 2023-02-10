小米回应系统出现中文错别字：将在最近的OTA修改

站长之家（ChinaZ.com）2月10日 消息:针对“MIUI系统存在错别字，将“键”字写成了“健””的情况，小米方面表示，已经第一时间修改两个错别字并且已经进版，将在最近的一次OTA里面更新修改。
小米还称，这个错误藏得很深，路径在设置-更多设置-无障碍-语音控制-有效指令-设备操作里面，非常感谢细心网友的纠错。
此前，有网友爆料，红米K50，MIUI13.0.24系统出现错别字，“上健”、“下健”应该为“上键”、“下键”。
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站长之家 2 月 9 日讯：针对“K50 手机系统出现中文错别字”的情况，小米客服回应称：建议提交反馈，等待下次系统更新，看是否会处理。
小米路由器官微发文表示，全新一代Wi-Fi标准，Wi-Fi7来了！小米万兆路由器和小米13系列，即将升级Wi-Fi7；Wi-Fi7，不只是速度，更是系统性的体验跃升！去年12月发布的小米万兆路由器拥有高达万兆的无线和有线传输速率，支持三频并发，为VR游戏、8K流媒体、实时高清会议等次世代需求留足空间，被称之为“旗舰猛兽”。
有网友发现万达电影近期发布的电影《满江红》海报中出现错别字和繁简混用。最初海报显示，首句中的髪”打成了發”，冲”凭”栏”怀”等十多处文字繁简体混用。演员雷佳音表示，不会想电影里的这些人物是作为一个中国人，现在朗诵《满江红》这首词都会激昂澎湃，因为词本身就有它的魅力，就有那么大的能量。
Isabelle Tomatis写道:「如果你想购买 PS5游戏机，你现在应该更容易在全球的零售商那里找到它。」文章还简要介绍了2023年即将登陆 PS5的游戏，包括《最终幻想 XVI》《刺客信条:幻景》《生化危机4重制版》《街头霸王6》等。文中还提到，2月22日 PS VR2将随三十多款游戏发布。
微信向用户开放了一个全新功能，可以实现用一个手机号注册两个微信号，用小号”更轻松了。不过需要注意的是，很多网友认为这个功能只对一些销售、微商实用，对普通人的意义并不大，没有多开功能实用。整体规格上，该机采用6.7英寸165Hz柔性OLED屏幕，搭载高通第二代骁龙8平台，前置6000万像素，后置5000万主摄、5000万超广角和1200万人像，电池容量为4600mAh，支持125W有线、15W无线闪充。
针对“汽车设计被泄密”的情况，小米官方表示，2023年1月22日，合作方北京某模塑科技有限公司因对其下游供应商管理不善，泄露了我司汽车前后保险杠某个版本的过程稿。经公司决定，已对涉事合作方进行严肃处理:1. 依照《保密协议》处以100万元的经济赔偿;2. 责成其对下游供应商加强信息安全管理，并对泄密肇事人进行严肃处理;3. 出具行之有效且责任到人详细整改方案，全面升级保密措施;小米表示，对泄密零容忍，泄密事件发现一起，查处一起，追究一起。
游戏公司、《侠盗猎车手》开发商Take-Two Interactive Software下调年度预订额预期，这一信号或意味着在经济疲软状况下，游戏市场迎来进一步衰退。艺电、微软已经公布业绩，数据显示，艺电第三季度整体营收和利润水平低于分析师的预期，并且下调了其年度预订量预测；微软2022财年第四季度游戏相关收入下降7%，Xbox硬件销售额下降11%，Xbox内容和服务收入下降6%。未来几个季度出版商将会接受严酷测试，要积极争夺消费者注意力和开支。
站长之家 2 月 2 日讯：针对小米汽车设计文件泄密一事，雷军表示“小米集团对泄密事件零容忍。希望所有供应商伙伴一定认真执行《保密协议》。小米汽车对重要供应商正在更新保密协议。
近日一组号称是小米汽车首款车型的图片曝光，图片展示了车辆前脸和尾部等设计细节。小米集团公关部总经理王化今天在微博发文回应，他表示:1. 的确是二级供应商保密的设计文件泄密;2. 该供应商仅仅是为模具打样的供应商，泄密的文件是非常早期的招标过程的设计稿，并非最终文件;3. 我们一定会根据与该供应商签订的保密协议进行严肃处理。此外小米还在研发第二款量产车，计划于2025年推出。
1月27日，就网传阿里在新加坡筹建全球总部一事，阿里巴巴回应称，系误读，阿里全球总部始终在杭州。阿里巴巴集团相关负责人表示，阿里巴巴出生在杭州，生长在杭州，发展在杭州，阿里全球总部始终在杭州，是自然也是必然。园区设计和建设围绕ESG、科技、人本”理念，融入海绵城市、雨水回收、碳中和、机器人无人车应用、生物多样性养护等环保生态技术，打造绿色科技、智慧健康、洁净能源的园区。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。