小红书网页版上线 可进行转评赞等基本操作

小红书作为女生的口袋百科指南，提供了各种各样的节日攻略内容，同时引导着用户去享受更好的生活在即将到来的214情人节，商家该如何在小红书完成2023年的首轮营销?笔者【庄俊】认为，内容选题、关键词布局、产品节日定制为主要关键点，在页面搜索上和产品上钻研开发，如今的常规促销手段在消费者眼中，已经不能完全吸引他们的注意力了。希望读到这篇文章的品牌主理人/小红书负责人，对你有所启发。