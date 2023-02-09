小红书网页版上线 可进行转评赞等基本操作

站长之家（ChinaZ.com）2月9日 消息:昨日，小红书官方宣布，小红书网页版正式上线。浏览器搜索“小红书网页版”，或直接登录xiaohongshu.com，点击顶部“发现”即可体验。
目前用户在小红书网页版可以进行转评赞、收藏、关注等操作，暂无搜索功能。
据悉，小红书是年轻人的生活方式平台，由毛文超和瞿芳于2013年在上海创立。截至到2019年10月，小红书月活跃用户数已经过亿，其中70%用户是90后。
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“今年我打算把抖音直播关了，直接all in小红书了。对比其它平台，小红书有不错的用户基数和更好的消费氛围，但缺少破圈级的影响力，“创意电商”仍停留在小众阶段;从平台动作看，小红书正尝试用“品质+潮流”定性电商业务，动作包括主推精选好店、精选品类/品牌，以及配合平台内新兴生活趋势，推荐户外潮流等商品，总体来看，优化消费者体验仍将是小红书电商未来一年内的主旋律。
声明:本文来自于微信公众号 江河聊营销，作者:江河Team，授权站长之家转载发布。我是江河，今天给大家分享在运营企业号时，大家容易忽视的功能:评论区营销。图5:盼盼饮料评论区互动宣传以上，就是小红书评论区营销具体分类和方法，关于小红书评论区，你这边有哪些具体的方法和建议，欢迎给我们进行留言。
声明:本文来自于微信公众号 银杏科技，作者:夏天，授权站长之家转载发布。财富是永远的流量密码流量又是积累财富的重要途径。社交媒体上网红的炫富套路的差异，本质上平台内容和商业化政策差异的一个缩影。
小红书作为女生的口袋百科指南，提供了各种各样的节日攻略内容，同时引导着用户去享受更好的生活在即将到来的214情人节，商家该如何在小红书完成2023年的首轮营销?笔者【庄俊】认为，内容选题、关键词布局、产品节日定制为主要关键点，在页面搜索上和产品上钻研开发，如今的常规促销手段在消费者眼中，已经不能完全吸引他们的注意力了。希望读到这篇文章的品牌主理人/小红书负责人，对你有所启发。
声明:本文来自于微信公众号 庄俊，作者:庄俊，授权站长之家转载发布。│前言│ 小红素20如何打造爆款还是让很多小红书运营头疼的问题，在发布篇笔记时没有考虑到一篇爆文具备什么样的因素，如果想要长期运营一个账号，爆款笔记的拆解必不可少。在持续更新笔记的同时，也要切记不要一股脑的钻进去更新笔记，要时常刷一刷自己的对表账号的动态，以便及时的查漏补缺。
部分用户发现，在小红书最新的版本升级中，原先底部导航栏的“购物”入口被“视频”取代，出现在首页第二栏。在电商之路处处碰壁的小红书，如今再次将重心放回最开始的内容社区上面，“内容也要负责赚钱养家了”。
声明:本文来自于微信公众号 内容山庄，作者:庄俊主创团，授权站长之家转载发布。│前言│ 2022年5月6日，小红书上线《社区商业公约》，明确强调了交易必须在站内完成，不允许通过小红书个人页、评论、私信等操作把交易引流到站外，把商业化的主动权牢牢的掌握在自己手中。可真正需要我们思考的是，那些不够理想的结果数据都应该是这个握手标识来承担吗?把它变成“隐身模式”以后，又会有什么样的功能会遭受诟病呢?小红书对于商业化道路的探索，下一步究竟是不是我们预想的挂车呢? │最后总结│ 请大家对小红书抱?
站长之家 1 月 17 日讯：天眼查App显示，近日，小红书关联公司行吟信息科技有限公司的“小红书内部社区PC端软件”及“小红圈运营管理后台软件”著作权获得登记批准，两个软件简称分别为“小红圈PC端”、“小红圈管理后台”。
声明:本文来自于微信公众号 江河聊营销，作者:江河Team，授权站长之家转载发布。抽奖功能对于小红书运营人来说应该都不陌生，毕竟在账号粉丝迟迟无法交差的时候，抽奖笔记是运营人最后的“杀手锏”。抽奖后的内容留存很很重要，你需要给关注你的粉丝有留下的理由是需要干货内容来留住客户。
声明:本文来自于微信公众号卡思数据，作者:卡思数据，授权站长之家转载发布。2022呼啸过，过去一年的最后两个月，小红书内容生态呈现出了怎样的内容趋势?我们先来一起看榜:值得关注的是，因为在前几个月的涨粉统计中，部分博主的“登场率”过高，为了给大家看到更多可以学习的模板，从本次开始卡思发布的小红书涨粉榜，会隐藏多次上榜的博主，不再对其特别展现分析。2023年小红书上的故事将有多精彩?我们一起期待。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。