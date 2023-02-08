分析发现，纯电动卡车的温室气体排放量比柴油低 63%

站长之家（ChinaZ.com）2月8日 消息:据外媒报道，一项新研究比较了欧洲电动、氢气、天然气和柴油卡车和公共汽车的生命周期温室气体（GHG）排放量。研究结果表明，该行业有一条明确的脱碳途径:即使使用欧盟的平均电网组合，电池电力模型也能实现最大的减排，这种组合虽然不是使用完全可再生资源，但在车辆的使用寿命内将继续改善。

为了实现《巴黎协定》将全球变暖控制在2摄氏度以下的目标，欧洲需要紧急对其卡车和公共汽车进行脱碳，这是道路上排放量最高的车辆。它们仅占道路上车辆的2%，但占交通相关排放的四分之一。这项由非营利研究组织国际清洁运输理事会（ICCT）开展的研究，在完全统一的基础上，全面描述了不同动力系统和这些车辆的燃料选择的生命周期排放。

该研究的一个关键发现是，卡车和公共汽车在其整个生命周期内产生的最大气候影响来自使用或燃料消耗阶段，而不是来自原材料提取、施工或维护。

对不同动力系统和燃料选项的比较表明，电池电动卡车在减少温室气体排放方面处于领先地位。据估计，在2021投入使用的40吨电动牵引车的整个寿命期内，这些车型的排放量比柴油至少低63%。随着电网继续脱碳，这些排放量将下降。研究表明，仅使用可再生电力时，排放量将减少84%。

研究显示，使用化石燃料生产的氢气的燃料电池电动卡车产生的温室气体排放量比柴油卡车少15%。减排程度在很大程度上取决于氢的来源。由于仅使用可再生电力生产氢气，排放量减少了85%。当使用非可再生能源时，氢卡车的温室气体减排量低于电池电动模式。

在各种情况下，与柴油相比，天然气卡车和公共汽车最多只能提供边际温室气体减排。研究发现，2021车型的生命周期排放量比柴油车型低4%至18%。甲烷是一种从车辆以及天然气生产和供应过程中泄漏的强效温室气体，是动力系统排放的重要驱动因素。然而，从短期变暖影响来看，天然气汽车的益处消失了，这导致天然气卡车在整个生命周期内的温室气体排放量比柴油汽车高0%至21%。

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