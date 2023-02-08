极光美股盘前涨超32% 此前宣布将整合ChatGPT技术

多个用户报告说，早些时候似乎偶然发现了新版必应的预览版，然后微软迅速将其关闭。最近的报道表明，微软正计划推出一个整合了ChatGPT-4的新版必应，而这些泄露的信息似乎证实，一个带有人工智能的重要新版必应即将面世。一个名叫Owen Yin的用户在他的访问权被取消之前，截图并尝试了一些功能，让我们很好地看到未来的必应和搜索网络将如何在人工智能的帮助下运作。首先，新的必应宣传自己不仅仅是一个搜索框。它将自己描述为「研究助理、个人规划师和你身边的创意伙伴」。