巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦出售155万比亚迪H股 持股比例降至12.9%

在刚刚结束的12月份，比亚迪销量再次达到23万台，旗下不少车型均实现了销量进一步增长，作为全新e平台3.0首车的海豚也不例外。比亚迪海豚11月共卖出了26074台，同比再增长，这也是它连续6个月实现月销量破2万的成绩，2022年全年销量205417台，上市以来累计销量更是超过了23万台，妥妥成为了爆款。值得一提的是，除了海豚，比亚迪几乎将推出一款尺寸更小的两厢纯电轿车，或命名为海鸥，它的定位更低，售价也更加亲民，不出意外的话，它又将在10万元左右的电动车市场掀起新的风暴。