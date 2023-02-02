三星、谷歌和高通宣布联手打造全新 XR 混合现实平台

站长之家（ChinaZ.com）2月2日消息:三星电子表示，它将与谷歌和高通公司合作开发一个即将发布的混合现实平台。这一消息是在周三的三星Unpacked2023活动中分享的，此前有报道称，苹果可能在今年发布其首个虚拟现实头显。

高通公司首席执行官克里斯蒂安诺-阿蒙和谷歌公司安卓高级副总裁Hiroshi Lockheimer在Unpacked活动的舞台上，共同宣布了这项合作。但三星没有提及是否有任何具体的产品正在开发中。它也没有提供任何即将推出的混合现实产品或服务的时间表。

三星移动部门总裁TM Roh在活动前通过翻译接受CNET采访时说:「这更像是一个声明性的公告，说明我们将如何正确地努力建立XR生态系统。」混合现实是一个笼统的术语，用于描述融合了增强现实和虚拟现实特征的技术。增强现实通过在用户周围环境上叠加图形，将软件与现实世界混合在一起，类似于谷歌眼镜。相比之下，虚拟现实将佩戴者纳入一个360度的虚拟世界，如Meta Quest2。

据彭博社报道，苹果公司预计将在2023年发布一款混合现实头显，价格可能达到3000美元。索尼的PlayStation VR2和HTC的Vive XR Elite都将在本月推出，而谷歌在去年的谷歌I/O大会上预告了一副新的AR眼镜，Meta的Quest3将在今年年底到来。

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