高德打车加码“暖春计划” 除夕、正月初一连续48小时免佣

站长之家（ChinaZ.com）1月19日 消息:春节期间，高德打车宣布联合免佣联盟合作网约车平台加码“暖春计划”，为留守司机加大免佣力度，除夕、正月初一连续48小时为司机免佣。
在1月18日至2月28期间，新加入免佣联盟网约车平台的司机将另外获得200单免佣奖励。
此外，高德打车“暖春计划”还将从即日起至1月29日，为乘客提供低至5折的打车优惠，在返乡和返城高峰期间，部分热门城市乘客打车往返火车站、机场也将享受高额优惠。
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高德今日宣布，春节期间，高德打车将联合免佣联盟各合作网约车平台为留守司机免佣。免佣会在300多个城市实行，累计免佣时长最长可达49小时。高德地图还上线了长途助手、沿途加油充电、沿途订酒店、一键报平安等服务。
高德地图正式启动“暖春计划”，上线数字领航员小高老师安全导航语音、长途助手、一键报平安等服务，并联合全国各地670多家交警、交通管理机构，在高德地图开通交通号，实时发布权威出行信息，助力春运期间公众平安出行。用户在高德地图APP搜索“暖春计划”，即可查询并使用系列服务。部分热门城市，乘客打车往返火车站、机场，也将享受高额优惠。
高德地图发布《2023年春运出行预测报告》，报告中海量交通大数据来自高德地图及行业浮动车数据，预测结果是结合多年历史同期及近期数据，通过大数据技术、机器学习、综合研判等方法得到，旨在为广大群众节假日出行提供科学参考。预计春节前全国高速出行较为分散，返程高峰为1月27日春节前，预计全国高速出行相对较为分散，1月14日、15日会有短时出行小高峰;春节期间，预计1月27日为返程高峰，出行较为集中，拥堵高峰时段为14点-19点;春节后，预计元宵节后2月6日会出现一波返程小高峰。2023年春节期间，预计全国自驾热门古城TOP10中，湘西?
1月18日，黑龙江哈尔滨，田先生发布了一段视频，引发网友的惊叹，他竟然在8个小时的时间里吃掉了40斤的砂糖橘!田先生介绍，他看到网上很多人都在号召广西老表们要赶快摘砂糖橘，为了表达对广西人民的热情，他于是花了200元买了40斤砂糖橘，一口气吃完了，橘子皮满地都是，最后决定把皮晾干做成枕头。田先生说:“差不多8个小时里吃掉了40斤，后面也吃不下去了。”网友们纷纷开玩笑:“厉害了，把吃橘子当上班了!8小时啊!”也有网友温馨提醒:“砂糖橘口感酸甜，只要吃适量，有助于增强食欲、加快消化，因为它含有丰富的维生素和纤维素，但是食用过量会产生结石、肠胃不适以及皮肤变黄、血糖升高等反应，所以要注意饮食，营养均衡。
高德地图迎来版本更新，针对日常骑行和步行较多的用户提供了重要升级，正式上线路灯导航和小路提示。目前用户夜间在高德地图APP上使用骑行或步行导航规划路线时，高德即会智能识别路段中的路灯覆盖情况，判别无灯路段位置，适时提示用户“部分路段没有路灯”，夜间出行时需要注意安全。高德已在北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、武汉、重庆、南京、郑州、长沙、苏州、天津、青岛、佛山15个城市正式上线路灯导航，小路提示也已在全国范围内上线。
回顾2022年，消费行业遇冷，但“咖啡”却是新消费领域的一个热词，也是妥妥的资本“宠儿”。咖啡行业无疑正处于发展的快车道，在资本的助力下，国产咖啡品牌正在快速崛起，它们的对手也从来不是“自己人”，认清现实精准发力，早日跑出有代表性的国产品牌，或许意义更大。
今日，高德地图正式启动暖春计划”，上线数字领航员小高老师安全导航语音、长途助手、一键报平安等服务，并联合全国各地670多家交警、交通管理机构，在高德地图开通交通号，实时发布权威出行信息，助力春运期间公众平安出行。具体来看，用户在高德地图APP搜索暖春计划”，即可查询并使用系列服务。用户可以使用一键报平安服务，将回家路线分享给家人，家人查看就能知道回家的路途还有多远、还要多久到家，降低了打电话问询行程所带来的安全行车风险。乘客服务方面，目前已有670多家交警、交通管理机构在高德地图开通交通号，覆盖全国300多
近日，广东万和新电气股份有限公司企业标准Q/WHXT02115-2022《领先型吸油烟机》、Q/WHXT02112A-2020《优质家用供热水燃气快速热水器》经评定机构评估，相继入选 2022 年企业标准“领跑者”，并由中国五金制品协会颁发了企业标准“领跑者”证书。至此，万和已有燃气热水器、吸油烟机和燃气采暖热水炉三类企业标准获得 2022 年企业标准“领跑者”证书。企业标准“领跑者”指产品或服务标准的核心指标处于领先水平的企业。企业标准“领跑者”制度是通过高水平标准引领，增加中高端产品和服务有效供给，支撑高质量发展的鼓励性政策，对深化标?
昨日高德地图宣布，联合阿里巴巴公益发布新冠药物公益互助平台，用户之间可通过该平台实现基于位置的药品互助。用户只要打开高德地图APP，在首页搜索“药物互助”，即可进入该公益平台，看到其他用户发布在互助广场上的药物求助和帮助信息，包括具体药品、发布时间、位置以及距离。为满足当前特殊情况下、部分用户的线下购药需求，高德地图还推出了“购药互助”功能，用户在高德地图APP上搜索药店查看时，可看到其他用户发布的相关互助信息，例如某家药店是否有抗原或退烧药现货，多久之前有用户反馈等。
1月3日消息，近日，高德地图联合阿里巴巴公益发布了新冠药物公益互助平台，用户之间可通过该平台实现基于位置的药品互助。用户打开高德地图APP，在首页搜索“药物互助”，可进入该公益平台，看到其他用户发布在互助广场上的药物求助和帮助信息，包括具体药品、发布时间、位置以及距离。高德还进一步提供了“药品互助地图”服务，点击公益互助平台页面中的“地图找药”就能一键切换，包括药物和位置等信息在一张地图上呈现。据了解，用户只需在该公益互助页面上点击“我需要药”或“我有多的药”，即可发布相应信息，包括具体药物名称、联?
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。