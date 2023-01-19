高德打车加码“暖春计划” 除夕、正月初一连续48小时免佣

1月18日，黑龙江哈尔滨，田先生发布了一段视频，引发网友的惊叹，他竟然在8个小时的时间里吃掉了40斤的砂糖橘!田先生介绍，他看到网上很多人都在号召广西老表们要赶快摘砂糖橘，为了表达对广西人民的热情，他于是花了200元买了40斤砂糖橘，一口气吃完了，橘子皮满地都是，最后决定把皮晾干做成枕头。田先生说:“差不多8个小时里吃掉了40斤，后面也吃不下去了。”网友们纷纷开玩笑:“厉害了，把吃橘子当上班了!8小时啊!”也有网友温馨提醒:“砂糖橘口感酸甜，只要吃适量，有助于增强食欲、加快消化，因为它含有丰富的维生素和纤维素，但是食用过量会产生结石、肠胃不适以及皮肤变黄、血糖升高等反应，所以要注意饮食，营养均衡。