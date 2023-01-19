三星将自助维修扩展到 Galaxy S22 系列和 Galaxy Book Pro 笔记本电脑

站长之家(ChinaZ.com) 1月19日消息:三星电子日前宣布扩大其自助维修计划，扩展到五款新的Galaxy设备。扩大后的计划现在为Galaxy Book Pro15英寸和Galaxy Book Pro360 15英寸笔记本电脑以及Galaxy S22、S22+和S22Ultra系列产品提供原装维修部件。

三星官方称，通过与领先的在线维修社区iFixit合作，Galaxy Book的用户将有机会获得七种正品部件，可以自己动手进行维修。这包括外壳正面、外壳背面、显示屏、电池、触摸板、带指纹识别器的电源键和橡胶脚。

「自助维修计划超出了我们的预期，人们想要更多的机型支持自助维修，特别是企业客户告诉我们他们需要个人电脑的解决方案，」三星电子美国公司客户服务副总裁Mark Williams说，「人们希望从他们的设备中获得更多更耐用的产品。三星致力于提供满足他们需求的维修方案」。

三星表示，与Galaxy S20和S21系列以及Tab S7+类似，Galaxy S22系列的用户将能够更换显示屏组件、背面玻璃和充电接口。这些新机型的加入为三星消费者提供了更多的便利和选择，使他们能从自己的设备中获得更多的好处，并通过延长产品的寿命来实现更可持续的生活。

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