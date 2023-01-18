快手打击“假冒、仿冒官方账号” 重要规范四大行为

站长之家(ChinaZ.com) 1月18日 消息:日前，快手发布公告称，为维护风朗气清、健康发展、绿色安全的网络社区，建设真实、多元、美好的社区生态，快手根据《互联网用户账号信息管理规定》《快手社区管理规范》等相关法律法规和社区规范，进一步加强账号信息的管理，严厉打击假冒、仿冒官方账号的违规行为。
快手发布以下重要规范:
账号信息中禁止含有假冒、仿冒、捏造政党、党政军机关、企事业单位、人民团体和社会组织的名称、标识等。
账号信息中禁止含有假冒、仿冒、捏造国家（地区）、国际组织的名称、标识等。
账号信息中禁止含有假冒、仿冒、捏造新闻网站、报刊社、广播电视机构、通讯社等新闻媒体的名称、标识等，或者擅自使用“新闻”、“报道”等具有新闻属性的名称、标识等。
账号信息中禁止含有假冒、仿冒、恶意关联国家行政区域、机构所在地、标志性建筑物等重要空间的地理名称、标识等。
快手方面强调，用户在快手账号设置环节，如头像、昵称、个人介绍、背景图中含有上述信息，需有对应主体的信息提供，否则均不能使用相关信息。平台将持续对违规信息进行监察，若用户涉嫌多次使用违规信息或多次对抗平台，且拒不改正，平台将视影响程度，对账号采取删除违规信息、禁言、冻结账号、封禁账号等或更高级别处罚。
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