深圳一网友称在山姆买到蓝环章鱼 官方回应：正在核实

近日，一位网友在火锅店菜品中发现蓝环章鱼，引起公众关注。1月17日，一位深圳的网友报告称，家人前几天在山姆福田店买的一盒冷冻小章鱼中发现有一只蓝环章鱼。
山姆福田店的工作人员表示，店内的章鱼均为国产人工养殖，蓝环章鱼出现的概率极低，他们会联系当事人核实情况。
专家警告称，蓝环章鱼体内的毒素是河鲀毒素，不管经过多么高热烹饪，也不会消失，它会对我们的呼吸及呼吸有关肌肉产生麻痹作用，而目前尚无特效药可治疗。
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16日晚，有网友在一家火锅店里发现了可疑的蓝环章鱼，于是便向科普博主“博物杂志”求助“:“博物博物，火锅店里看到的，这是蓝环章鱼吗?可以下锅吗?在线等，有点急。”随后，博物杂志回复:“确实是豹纹蛸，它们的毒素是河鲀毒素，毒性非常强且受热不分解，即便拿回去做纪念也千万别吃。所以博主其实救了一桌人加老板一家，这可能就是科普的意义。
蓝环章鱼一度登上各大平台热搜，昨天，有网友称其家人在山姆购买的水产品中检出含有蓝环章鱼，由于其中深藏剧毒，一旦被咬或者不慎食用，可能会造成严重后果。“深圳山姆蓝环章鱼事件”便在网上引发轩然大波。公司经过检查确认，之前生产的章鱼没有蓝环章鱼混入的情况，相信对此事件大家也不必太恐慌。
学点科普知识真的有用，有时候甚至能够救自己、救他人一命！1月16日，有网友在线发问，并艾特了博物杂志”官微，称博物博物，火锅店里看到的，这是蓝环章鱼吗，可以下锅吗？这里也放上高清大图，供大家参考记忆，以后再外就餐时，一定要多加注意，多留个心眼。
有网友在火锅店吃饭时，看见菜品中一只章鱼很像蓝环章鱼，随后询问科普博主博物杂志”，该博主看后回复称，确为豹纹蛸。立刻引发网友热议，据悉，蓝环章鱼会用河豚毒素麻痹猎物，在海洋中属于剧毒生物之一，被这种章鱼咬上一口就能致人死亡。蓝环章鱼的毒性可通过颜色显示出来，在不同环境中，它会变成与环境相似的保护色，一旦感受到威胁，表皮颜色会变得艳丽，蓝色环闪烁的时候，也正是最危险的时候，它正处于警戒状态。
兔年春节临近，服装品牌AcneStudios在国内平台发布2023年新春广告片。一只造型古怪”的兔子玩偶出现在朱红色的大门前，搭配摇晃的镜头，诡异的配乐，让众多观者产生不适。该企业在国内投资有三家分支机构，分别为埃恳尼商贸有限公司浦东第一分公司、埃恳尼商贸有限公司徐汇第一分公司、埃恳尼商贸有限公司成都分公司。
一则关于蓝环章鱼的新闻引发了热议。一位网友在吃火锅时，发现菜品中有一种疑似蓝环章鱼的物种，便拍下照片并向@博物杂志询问，经确认为有毒的豹纹蛸。一只蓝环章鱼的毒可以杀死26个成年人，其毒性比眼镜蛇的50倍强，至今尚无抗毒血清可治。
“12306崩了”登上微博热搜。12306目前无法查询到车次，页面显示“很抱歉，查询失败，您可以稍候点击下面按钮重试。”对此，中国铁路方面暂未回应。
近日，印度65岁男子Sandilya定制一座1:1仿真雕像还原亡妻。2021年，Sandilya的妻子突然去世，和妻子感情很好的他悲痛欲绝。不少网友看到这一幕后表示，这也太痴情，真的是点赞。
电影《羞羞的铁拳》里有这样一幕：演员马丽饰演的女记者，在直播时跳进了一个铁锅里这个铁锅下面还燃烧着木柴，真正上演了一次铁锅炖自己”。都说影视作品灵感来自于实际，这不在现实生活中，确实有类似的情况，可把网友给吓坏了。此外还有当地网友表示，这就是浴锅吗，没什么稀奇的，皖南，苏南，浙北，都有这种，单独的一个，专门用来洗澡，不会用来做饭炒菜。
针对微博以15亿收购新浪网全部股权的消息，微博方面回应凤凰网科技称，本次买卖不涉及微博与新浪之间的主要业务转让，也不涉及二者之间的任何管理关系变更。回应表示本次公告披露的买卖协议主要为微博收购新浪旗下一子公司，该公司除日常经营外还持有包括新浪大厦在内的若干资产。新浪集团持有众多子公司以及相应的多种业务，本次买卖不涉及微博与新浪之间的主要业务转让，也不涉及二者之间的任何管理关系变更。相关阅读:微博-SW拟15亿元收购新浪网技术(中国)有限公司100%股权
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。