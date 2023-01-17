滴滴出行App已重新上架安卓应用商店 AppStore尚未上架

对于拥有OpenAI账户的人来说，ChatGPT在网络上是免费使用的，但它也激发了骗子和粗制滥造的开发者利用它的受欢迎程度谋取不义之财。特别是一个名为「ChatGPT Chat GPT AI With GPT-3」的app，给人的印象是它是ChatGPT机器人的官方应用程序，但似乎其与Open AI、ChatGPT的创建者本身并没有关系。