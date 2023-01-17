滴滴出行App已重新上架安卓应用商店 AppStore尚未上架

站长之家(ChinaZ.com) 1月17日 消息:滴滴出行App已经在小米应用商店重新上架，最新版本为V6.2.5，而苹果AppStore尚未上架。
据官方微博消息，一年多来，滴滴已配合国家网络安全审查，并且进行整改，经过审查办公室同意，即日起恢复“滴滴出行”的新用户注册。此外，滴滴还将采取有效措施，努力保证平台设施安全和大数据安全，守护国家网络安全。
（举报）
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目前，滴滴出行App已在安卓手机应用市场上架，版本号6.2.5，更新时间为2023年1月17日。2021年7月，国家互联网信息办公室发布通报称，根据举报，经检测核实，“滴滴企业版”等25款App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。公司将采取有效措施，切实保障平台设施安全和大数据安全，维护国家网络安全。
苹果公司称:「我们对这一决定感到失望，因为CNIL之前已经承认我们在App Store提供搜索广告的方式优先考虑了用户隐私，我们将提出上诉。苹果搜索广告比我们所知的任何其他数字广告平台都走得更远，它为用户提供了一个明确的选择，即他们是否愿意接受个性化的广告。此外，Apple Search Ads从不在第三方应用程序和网站上跟踪用户，只使用第一方数据进行个性化广告。我们相信隐私是一项基本人权，用户应该始终决定是否与谁分享他们的数据。」
去年10月，微软宣布Apple Music和Apple TV应用程序将于2023年上架微软应用商店，供Windows设备安装，为这些平台上的用户提供了重大改进，他们不得不通过网络或苹果过时的iTunes for Windows应用程序访问Apple Music乐，并通过网页来访问Apple TV+ 。
DaVinci Resolve for iPad于 2022 年 10 月发布，旨在为采用苹果Apple silicon芯片的iPad进行优化，如采用M2 芯片的新iPad Pro以及上一代iPad Pro和iPad Air，均采用M1 芯片。DaVinci Resolve的开发者Blackmagic为新的M2 iPad Pro设计，表示该应用将在配备M2 的新iPad Pro上提供 4 倍的超高清ProRes渲染速度，其他类似的改进将在基于M1 的iPad上实现。
站长之家 1 月 16 日讯:刚刚，滴滴出行官方发文称，即日起恢复“滴滴出行”的新用户注册。公司将采取有效措施，切实保障平台设施安全和大数据安全，维护国家网络安全。
刚刚滴滴出行微博微博宣布，即日起恢复“滴滴出行”的新用户注册。我公司认真配合国家网络安全审查，严肃对待审查中发现的安全问题，进行了全面整改。公司将采取有效措施，切实保障平台设施安全和大数据安全，维护国家网络安全。
腾讯发布了针对国产操作系统开发的QQ原生版本，并与银河麒麟桌面操作系统V10完成适配。麒麟软件正式宣布，腾讯QQ原生版本将上架麒麟软件应用商店。值得一提的是，目前QQ的Linux版本与macOS版本均已经进行了重构，仅有Windows版本还保留老版本设计。
魅族Flyme官方今日宣布：「QQ音乐Flyme版」已上架魅族应用官方商店。「QQ音乐Flyme版」拥有海量正版曲库、极简界面设计、灵动语音唤醒有资产一键同步等智能体验加持，各位魅族用户可以升级起来了。Flyme未来将与QQ音乐发挥各自内容和技术优势，不断拓展在更多硬件终端的应用，持续推动对多元化场景的渗透和衔接。
为推动提高移动互联网应用服务质量，今日工信部发布了《工业和信息化部关于进一步提升移动互联网应用服务能力的通知》。征求意见稿要求，向用户推荐下载APP应遵循公开、透明原则，真实、准确、完整地明示开发者信息、产品功能、隐私政策、权限列表等必要信息，并同步提供明显的“取消”选项，经用户确认同意后方可下载安装，切实保障用户知情权、选择权。未经用户同意，不得更改用户设置的权限状态。
对于拥有OpenAI账户的人来说，ChatGPT在网络上是免费使用的，但它也激发了骗子和粗制滥造的开发者利用它的受欢迎程度谋取不义之财。特别是一个名为「ChatGPT Chat GPT AI With GPT-3」的app，给人的印象是它是ChatGPT机器人的官方应用程序，但似乎其与Open AI、ChatGPT的创建者本身并没有关系。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。