IDC：预计 2026 年中国物联网支出规模接近 2981.2 亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 1月16日消息:IDC日前发布了2022年V2版IDC《全球物联网支出指南》（IDC Worldwide Internet of Things Spending Guide）。IDC数据显示，2021年全球物联网企业级投资规模约为6812.8亿美元，有望在2026年增至1.1万亿美元，五年复合增长率(CAGR)为10.8%。
具体而言，IDC预测，2026年中国物联网IT支出规模接近2981.2亿美元，占全球物联网总投资的1/4左右，投资规模将领跑全球。此外，中国物联网IT支出以13.4%的五年CAGR稳定增长，增速超过全球平均水平。
从行业的角度来看，在五年预测期内，制造业、政府、公共事业、专业服务和零售均为中国物联网支出主要的终端用户，合计占比超中国物联网支出的六成。随着智能制造、智能城市、智能零售等场景的发展，生产运行（Manufacturing Operations）、公共安全和应急响应(Public Safety and Emergency Response)、全渠道运营(Omni-Channel Operations)和生产资产管理(Production Asset Management)等应用场景将成为中国物联网行业投资主要的方向。
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