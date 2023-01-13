摩根大通称一创业公司创始人利用数百万假客户骗取收购

站长之家（ChinaZ.com）1月13日 消息:据福布斯报道，摩根大通 （JPMorgan Chase） 正在起诉热门金融科技初创公司 Frank 创始人查理·贾维斯 (Charlie Javice)。摩根大通以1.75亿美元的价格收购了该公司，目前正其30岁的创始人谎报了公司的规模和成功，创建了庞大的假用户名单，以吸引摩根大通收购。

Frank 由前CEO查理·贾维斯 （Charlie Javice） 于2016年创立，提供旨在改善寻求经济援助的美国年轻人的学生贷款申请流程的软件。她的崇高目标是将这家初创公司打造成“高等教育界的亚马逊”，这一目标得到了亿万富翁马克·罗文(Marc Rowan)以及Aleph、Chegg、Reach Capital、Gingerbread Capital和SWAT Equity Partners等知名风投的支持。马克·罗文是弗兰克的主要投资者。。

这起诉讼于去年年底在特拉华州的美国地方法院提起，诉讼称贾维斯在2021年向摩根大通“撒谎”，称有400多万用户签约使用Frank的工具申请联邦援助。

当摩根大通在尽职调查期间要求提供证据时，贾维斯创建了一个庞大的“虚假客户名单——一份包含426.5万名‘学生’的姓名、地址、出生日期和其他个人信息的名单，但实际上并不存在。”事实上，根据诉讼，Frank当时拥有的客户账户不到30万个。

摩根大通的投诉中也提到了 Frank 的首席增长官奥利维尔·阿马尔（ Olivier Amar）声称，贾维斯 和 阿马尔首先要求 Frank 的一名高级工程师创建虚假的客户名单;当他拒绝时，贾维斯找到“纽约市地区大学的数据科学教授”寻求帮助。

摩根大通称，他利用一些已经开始使用Frank的个人的数据，创建了426.5万个虚假客户账户，贾维斯为此支付了1.8万美元，并在她的指示下由第三方供应商进行验证。与此同时，根据起诉书，阿玛尔花了10.5万美元从ASL营销公司购买了一个包含450万名学生的单独数据集。

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