国美真快乐App改名回国美

站长之家（ChinaZ.com）1月11日 消息:昨日晚间，国美旗下真快乐APP发布最新版更新，宣布更名回“国美”。
2021年1月，国美APP正式改名“真快乐”，定位为娱乐化社交购物 App。
当时4月，国美创始人黄光裕公布数据称，2021年一季度以来，国美全新线上平台“真快乐”APP的GMV同比增长近4倍，月活稳定在4千万规模，活动单日日活近千万。
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从苹果AppStore获悉，今日，国美App发布9.0.0更新，更新后的App更名为国美，新版同时还修复了问题及性能提升，优化产品使用体验。应用介绍显示，国美App是国美零售线上总平台，拉通线上线下全场景，提供家电、家用、家服务、泛家电全品类真值商品和全程专业服务，同时提供直播、元宇宙等畅快娱乐体验一体的App。国美推出了九九会员”福利机制，会员特权包括商品超低折扣、专属人工客服，全年36张运费补贴券、0元享特权等。
Anker安克和海绵宝宝一起快乐满电出发，你准备好了吗？满电生活 必须快乐自 1999 年Nickelodeon推出动画《海绵宝宝》后，《海绵宝宝》一直被世界观众所喜爱，至今已有 12 季，为全球大朋友小朋友带来无尽的欢乐，创下Nickelodeon的收视记录。Anker安克将持续以创新赋能满电新生活，为更多消费者带来高品质的全场景充电产品与服务。
近年来消费者理念已经由从线下逐渐转移至线上，由此催生了电商平台的黄金发展机遇。布局线上电商渠道，打造更多贴合消费者需求的“爆品”，成为行业转型新趋势。引入Zesty Paws快乐一爪，一方面是聚焦中国宠物市场急速发展的趋势，推动国内宠物营养市场的专业化升级；另一方面能够与婴幼儿、成人营养护理业务，以及另一宠物品牌Solid Gold素力高渠道共享、资源互补，产生协同效应为健合的长期增长添加助力，对补齐健合的品牌矩阵具有十分重要意义。
搜狐创始人、董事局主席兼CEO张朝阳最近比较活跃，不但直播讲授物理课，积极参加互联网大会，还开启《星空下的对话》，发表一些独到见解。张朝阳表示，其实人生不应该是追求快乐，快乐是一个副产品，它不是追求的目的。当完成我们使命的时候，我们的妄念和所有的各种痛苦、焦虑都纷纷地倒下去了，剩下的是一种副产品，我们精神的正常健康和感觉活得真、存在得有意义、活得很值得，这个感觉也许就是快乐。”在张朝阳看来，这个世界给每个人分配很多角色，这个角色分配偶然性造成的人生，其实给你分配了你的角色、你的经历、成长、时代，尽?
国美继续加大在直播带货方面的力度。11月份，国美宣布正式参与直播带货。2022年初，黄光裕在国美电器架构中新增一名董事长职位，将黄秀虹从国美控股总裁的职位转移到此，意在将国美最重要的一个业务交给自己最信任的妹妹。
1 月 4 日，短视频直播平台快手在iOS、Android端上线新版App，不仅图标新增「分 20 亿」字样，介绍中也出现以成龙、周杰伦等为画面核心的「红包抢不停」相关宣传。这套基于快手生态打造的玩法，将连同快手春节红包活动，形成覆盖春节全场景的多元创意内容矩阵，抢占春节营销高地。
在最近结束的科技反诈生态大会上，中国人民公安大学、清华大学联合发布了一份《电信网络诈骗治理和技术应用研究报告》。其中显示，当前6成人被骗因下载高风险APP，可见通过手机APP实施诈骗的手段已十分常见。近期，工信部反诈专班就公布了一批涉诈高风险APP，甚至有很多假冒官方银行、仿冒金融平台类、虚假贷款等。其中包括贷款类诈骗：顺心借贷款、小富贵APP贷款、金猪钱包贷款2022版、豆有花APP借款、甜兔借款APP安卓官方版、袋鼠钱包APP、考拉速借、衣食贷。仿冒金融、银行APP：京東金融、分期L、哈富、中国邮消费金融、中信协办、招商
为推动提高移动互联网应用服务质量，今日工信部发布了《工业和信息化部关于进一步提升移动互联网应用服务能力的通知》。征求意见稿要求，向用户推荐下载APP应遵循公开、透明原则，真实、准确、完整地明示开发者信息、产品功能、隐私政策、权限列表等必要信息，并同步提供明显的“取消”选项，经用户确认同意后方可下载安装，切实保障用户知情权、选择权。未经用户同意，不得更改用户设置的权限状态。
对金俊而言，今年是一个喜事连连的幸运年，大学刚毕业的他不仅找到了自己喜欢的好工作，而且还终结了“单身”，在拥有超1.2亿用户的新一代婚恋平台爱聊APP找到了自己心仪的女朋友!借助于爱聊APP智能AI精准速配功能，根据兴趣爱好、性格特征和具体择偶需求等信息，金俊找到了今年同样大学毕业的同城女孩李珏。从发起聊天到互相关注、互为守护天使，两个人的感情随着聊天熟络升温得很快，每天只要有时间，金俊都会在爱聊APP上给她讲生活中有意思的人和事，随时随地地分享自己身边的新鲜事。对于李珏来说，有这么一个人愿意无时无刻和自己分?
针对“智能家居APP缺乏统一，需要频繁切换平台”的情况，江苏省消保委提出建议称，行业内部或相关部门应尽快制定面向智能家居互联互通的技术标准，实现产品生态兼容，达到真正的“无感”智能家居体验。加快市场技术标准化，一方面有助于跨品牌设备的集成性接入和使用;另一方面，也是为行业监管助力，防止因技术实力参差导致的售后维护失职和信息泄露风险。江苏省消保委称，希望监管部门为企业的隐私管理提供标准化认证和指导，共同守护消费者的家居信息安全。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。