国美真快乐App改名回国美

对金俊而言，今年是一个喜事连连的幸运年，大学刚毕业的他不仅找到了自己喜欢的好工作，而且还终结了“单身”，在拥有超1.2亿用户的新一代婚恋平台爱聊APP找到了自己心仪的女朋友!借助于爱聊APP智能AI精准速配功能，根据兴趣爱好、性格特征和具体择偶需求等信息，金俊找到了今年同样大学毕业的同城女孩李珏。从发起聊天到互相关注、互为守护天使，两个人的感情随着聊天熟络升温得很快，每天只要有时间，金俊都会在爱聊APP上给她讲生活中有意思的人和事，随时随地地分享自己身边的新鲜事。对于李珏来说，有这么一个人愿意无时无刻和自己分?