全球AI安全可信技术专利授权数统计：蚂蚁集团、IBM、NTT位列前三

站长之家（ChinaZ.com）1月9日 消息:1月9日，全球权威知识产权第三方机构IPRdaily发布《AI安全可信关键技术专利分析简要报告》。报告引用国际权威数据库德温特世界索引，截至2022年11月28日，全球AI安全可信技术领域共17605个专利族的申请数，较2021年新增9567个。IBM、NTT、腾讯、蚂蚁等多家公司排名前列，其中蚂蚁集团旗下的支付宝在该领域的专利申请数和授权数均为全球第一，这也是蚂蚁集团AI安全可信技术专利数连续两年全球第一。

AI安全可信技术德温特专利家族授权数Top10（图片来源:IPRdaily中文网）

AI安全可信技术德温特专利家族数Top10（图片来源:IPRdaily中文网）

值得一提，该领域的专利创新62%源自中国，是全球最关注AI安全可信技术并创新研究的地区。报告显示，专利家族数Top20创新主体中，15家为中国企业、科研机构及院校。

该报告设定AI安全可信关键技术包括AI鲁棒性、AI数据隐私保护、AI可解释性和AI公平性四个属性，这也是行业共识的可信AI技术体系的四个关键特征。具体包括智能对抗、智能决策、图计算、隐私计算、可解释机器学习等多个技术。

伴随AI技术的规模化产业落地，“算法安全”、“数据歧视”、“隐私泄露”等问题突出，也将AI指向“不被信任”的困境。发展可信AI，用技术推动人工智能透明可释、安全可控、多元包容，成为工业界、学术界和监管机构都在推动的方向。过去几年，微软、谷歌、IBM、腾讯、蚂蚁等科技公司纷纷重投可信AI，并有广泛产业落地。信通院《人工智能白皮书（2022年）》中，“负责任和可信的人工智能”成为AI产品新“三维”发展坐标之一。

公开信息显示，蚂蚁集团自2015年起研发可信AI技术，主要应用于反欺诈、反洗钱、企业联合风控、数据隐私保护等安全风控业务，并形成了基于可信AI的“IMAGE智能风控体系”，解决了风控场景中诸多难题。如，基于可信隐私计算及端边云协同风控方案的“蚂蚁可信隐私沙盒（AntDTX）”，升级了超2400万台手机设备的本地风险感知能力;基于可信AI及区块链的“反诈联盟链”，协同公安、人行、运营商等解决风险信息共享难题，已共享2000多万条黑灰产信息。

除用于自身业务，蚂蚁集团还把好用的可信AI技术开放给生态。其打造的安全科技商业化产品“蚁盾（ZOLOZ）”在国内已服务金融、出行、电商等十多个行业的1000余家客户，在海外已帮助数十家合作伙伴服务客户超1亿;打造的“蚁鉴AI安全检测平台”，已向全球开发者免费开放AI鲁棒性测试。去年8月，“蚁鉴AI安全检测平台”等蚂蚁集团三项可信AI技术实践方案获评信通院“2022年可信人工智能实践标杆案例”

德温特世界专利索引是全球最权威的专利增值数据，超过40个国家/地区的专利局用其进行官方专利检索和审查。德温特世界专利索引会将相同技术主题的多件专利申请归并为一个德温特专利家族。

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