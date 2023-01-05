快手电商推出2023年直播间联合补贴活动

以往，购买新能源汽车除了使用成本低之外，国家对于购车的补贴也是决定买车的关键性因素。但根据国家相关政策规定，新能源汽车购置补贴已经于2022年12月31日终止，自2023年1月1日起上牌的车辆不再享受国家补贴（每辆补贴金额10080元-13860元不等）。对此，各新能源汽车品牌也纷纷推出对应政策，以应对这个情况。今天下午，小鹏汽车发布了一份公告称，为了让更多用户享受到智能汽车带来的出行体验，2023年小鹏汽车各车型全国建议零售价将保持与2022年底的综合补贴后价格一致。也就是说，虽然国家补贴已经结束，但小鹏等于是官方自掏腰包进?