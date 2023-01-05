快手电商推出2023年直播间联合补贴活动

站长之家（ChinaZ.com）1月5日 消息:快手电商宣布推出2023年直播间联合补贴活动。该活动主要目的是助力主播完成更高销售额，报名成功后，平台将对直播间内的一部分活跃用户发放10%-16%折扣率的满减优惠券，成本由平台和主播1:1承担。优惠券仅自建商品可核销，分销品不适用。用户领取券后可在主播的直播间下单使用，付款时直接抵扣金额;红包成本在使用时直接扣除，无需商家操作打款。
主播参与活动可以获得平台补贴:单场最高50W补贴:平台帮主播发红包，帮助主播高效转化直播间用户。
红包形式:例如满59-8元红包，与79-10元红包;在合作直播间发放，且仅限合作直播间内非分销商品可用。用户领到红包后需要在半小时内在直播间使用。如未使用红包作废。
成本:成本需平台和主播1比1承担，各自承担一半成本;（如:用户购买用了满59-8的券，商品价格59元，通过补贴，用户实际支付51元，商家实际收到55元，系统直接结算）。商家实际通过优惠拉更多优质用户;
覆盖量级:覆盖用户约在线观众的30%~50%，主要为平台的活跃买家;
问答
1、商家出资部分如何实现?
我们通过配券时成本分摊的方式实现，商家无需提前操作，会从货款中直接扣除商家出资部分。故本次活动需要参与活动的商品的货主是主播本人。（如:用了满59-8的券，商品价格59元，通过补贴，用户实际支付51元，商家实际收到55元，系统直接结算）。商家实际通过优惠拉更多优质用户;
2、可以部分商品参加活动吗?
本次活动是用户补贴，而非货品补贴，故原则上，需要覆盖主播直播间内所有自建商品。如有特殊需要，请通过行业小二联系我们。
3、具体产品长啥样?
具体见下图，符合补贴条件用户进入直播间后，自动收到红包弹窗，领取红包，之后在直播间内使用。
注:图片仅展示产品样式
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