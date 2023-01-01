百度旗下集度汽车上线集度 APP “集度JIDU”

站长之家（ChinaZ.com）1月1日 消息:今日，百度旗下集度汽车宣布，集度 APP 正式上线，用户可前往各大应用中心，搜索并下载 “集度JIDU”APP。
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针对集度汽车公司更名幂航汽车一事，集度方面回应称，这是公司基于业务发展需要进行的正常调整。集度仍由百度和吉利共同持股，双方所持股份不变，集度CEO为夏一平。集度即将发布首款汽车机器人量产车型的限定版，并将同步开启预订，预计于2023年下半年正式交付;第二款车型预计于2024年开始交付。
12月13日，百度APP正式上线“疫情指数”，该指数包括“百度健康问诊指数”、“百度疫情搜索指数”两大指数。用户通过查询“地区名+疫情”等关键词，如“北京疫情”，即可了解疫情实时动态。“百度疫情指数”将有助于从大数据层面，洞察全国各地大众对疫情的关注度、健康状况等，或为疫情未来趋势研判提供重要参考。
集度首 款汽车机器人ROBO- 01 将在广州车展期间正式亮相。与ROBO- 01 探月限定版不同的是，这次展示的是普通量产版本，价格肯定会更加亲民，至于配置如何是值得期待的。集度的汽车机器人产品库也将逐步丰富，更多的车型、更多的配置也会为用户带来更多的选择余地。
距离集度ROBO- 01 探月限定版发布还不到 2 个月，集度就召开了首场CEO见面会，全方位品鉴集度的“机器人美学”设计。12 月 10 日，在集度陆家嘴体验中心，名为“一起探索汽车机器人”的首席体验官CEO见面会上，夏一平与用户零距离交流，回答了很多用户问题。集度首 款汽车机器人ROBO- 01 普通版计划于 2023 年初正式发布，其第二款汽车机器人的外观设计也将很快与大家见面。
行程卡相关所有数据已同步删除昨日，中国信通院发文称，自“通信行程卡”上线应用以来，中国信息通信研究院按照《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规有关规定，采取严格的技术和管理措施，依法依规保障个人信息安全。在提供行程卡服务过程中，中国信通院不存储用户个人行程数据，在此期间产生的运维数据滚动删除、销毁。“百度疫情指数”将有助于从大数据层面，洞察全国各地大众对疫情的关注度、健康状况等，或为疫情未来趋势研判提供重要参考。
作为2022年收官2023年开启的跨年车展，延期了一个月举办的广州车展上已然汇聚了诸多重磅新品。随着集度汽车机器人ROBO-01和首 款纯电轿跑ROBO-02的首秀亮相，本届车展的“C位”产品也由此诞生。至于ROBO-01具体会匹配何种能力，也让我们期待一下配置信息全面揭晓的时刻吧。
百度APP宣布正式上线“疫情指数”，该指数包括“百度健康问诊指数”、“百度疫情搜索指数”两大指数，覆盖全国31个省市自治区的360多个城市，用户通过查询“地区名+疫情”等关键词，即可了解疫情实时动态。百度方面表示，百度APP月活跃用户高达6.34亿，百度搜索每天响应数十亿次的搜索请求;百度健康则是国内最主要的一站式健康平台入口之一。更有24小时专家在线义诊、新冠防疫物资购买、百度健康自测等一站式健康管理服务。
去年10月，字节跳动开始内测一款内容阅读类App：识区”，并在今年四月高调上线各大应用商店。但仅仅上线不到一年，识区官方就发布公告，宣布应用将在12月12日正式停止运营及服务。在文章质量、内容推荐上，识区都未能满足用户的需求，导致用户数量在短暂膨胀后迅速下滑，导致最后被关停。
集度举行了一场卡丁车赛道日活动。这场活动实际是与用户一同通过卡丁车来提前感受ROBO- 01 探月限定版的速度与激情，因为有很多的设计元素也体现在了卡丁车上。并且有消息称集度的第二款量产车型也即将发布。
金融科技的迅猛发展撬动了金融行业的发展格局，线上平台获得了越来越多金融消费者的青睐。线上信贷综合信息服务平台不断涌现，在为用户提供更多选择的同时，也让用户陷入了选择困难，不知道应该选择哪一个平台。好分期app的用户体验感非常好，申请也很快捷，是一个优质的平台，可以放心使用。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。