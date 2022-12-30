TrendForce：三星电子今年电视出货量 3970 万台 明年预计 3980 万台

站长之家(ChinaZ.com) 12月30日消息:市场研究公司 Trend Force 预测，三星电子今年的电视出货量为 3970 万台，明年为 3980 万台。LG 电子今年的电视销量为 2485 万台，明年为 2495 万台。

分析师称，以低价产品为主的海信可能将登上全球电视出货量的第三位。如果这一数据准确，那么三星电子和 LG 电子连续十多年的电视出货量将从今年开始大幅下降。

根据公开资料，三星电子在过去的 12 年里（ 2010 年至去年）电视出货量一直超过 4000 万台，LG 电子在过去的 14 年里（ 2008 年至去年）电视出货量一直保持在 2500 万台以上。据悉，三星电子去年的电视出货量比前一年减少了 13.2%，但以 4165 万台为基线。今年又下降了 4.7%，跌破了 4000 万台。LG 电子今年的电视出货量减少了 14.7%，下降到了 2500 万台以下。

在今年上半年，三星电子等公司因电视库存扩大而大幅减少面板订单，因此，今年主要电视企业的出货量可能会出现断崖式下降。去年第三季度，三星电子的面板采购量比去年同期下降了 53.8%。同期，LG 电子和日本索尼公司也都减少了 16.1% 和 43.3%。

分析师预计，明年三星电子和 LG 电子的电视出货量将分别比前一年上升 0.3% 和 0.4%。今年全球电视机出货量将比前一年减少 3.9%，达到 2.2 亿台，明年将仅下降 1.4%，达到 1.99 亿台。

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