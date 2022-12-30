2022抖音电商图书消费数据：全年销售图书2.5亿单

站长之家（ChinaZ.com）12月30日 消息:今日，抖音电商发布《2022抖音电商图书消费数据报告》（以下简称“报告”），展示了平台保护正版图书的相关举措及用户的图书消费偏好。

过去一年，抖音电商把2.5亿单图书送到读者身边，商城渠道带动图书GMV同比增长315%，茅盾文学奖获奖作品《额尔古纳河右岸》是最受用户欢迎的图书。

报告称，2022年5月，抖音电商宣布从兴趣电商升级到全域兴趣电商阶段，发力货架电商，重点加强商城、搜索、橱窗等渠道建设，报告显示，除商城带动的平台图书GMV同比提升超3倍，搜索和店铺橱窗所带动的GMV也翻了一番，同比分别增长130%和115%。

过去一年，平台上图书带货直播总时长达874万小时，而图书挂车短视频总播放为712亿次，直播和短视频所带动的GMV同比增长均超过四成。

报告显示，抖音电商平台上的图书商家呈“纺锤型”分布，中等经营规模的商家成为中坚力量， GMV同比增长87%。从平台图书销量来看，磨铁、课堂内外、一亩宝盒、人民文学出版社、华版图书是销量增长最快的出版机构。

过去一年，在抖音电商首次购买图书的消费者占比达49%，全年销售2.5亿单图书背后。报告显示，漫画书籍、小说、教辅、儿童读物、科普类图书在2022年备受用户青睐，成为销量增长最快的类目。

报告还呈现了不同年龄段消费者购书量的变化情况，及不同城市消费群体的购书情况。数据显示，年轻群体通过抖音电商购买图书的热情较高，已成年的“00后”在平台购买图书的数量较去年增幅最大，为52%。“90后”“80后”用户购书量也有提升，同比增长38%和22%。

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