女子一家三口发烧用洋葱退热成功 专家回应：这种情况不适用

最近，很多人在网上分享各种退烧的小妙招。安徽一位妈妈的分享引发网友关注，她称自己用洋葱成功退烧。这是怎么做到的呢?

原来，这位妈妈是取出了洋葱里面最厚的部分，包在脚底穿上袜子睡一觉很快就退烧了。

对此网友议论纷纷，有网友称试过有效，也有网友表示用了没啥效果。专家称，洋葱对于退烧有一定效果，但是如果体温超过38度，就要口服退烧药进行调理，高烧严重的情况下洋葱不适用。

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