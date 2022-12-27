女子一家三口发烧用洋葱退热成功 专家回应：这种情况不适用

最近，很多人在网上分享各种退烧的小妙招。安徽一位妈妈的分享引发网友关注，她称自己用洋葱成功退烧。这是怎么做到的呢?
原来，这位妈妈是取出了洋葱里面最厚的部分，包在脚底穿上袜子睡一觉很快就退烧了。
对此网友议论纷纷，有网友称试过有效，也有网友表示用了没啥效果。专家称，洋葱对于退烧有一定效果，但是如果体温超过38度，就要口服退烧药进行调理，高烧严重的情况下洋葱不适用。
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如果发烧了，身边又没有药物，或许洋葱能够帮上忙。一位妈妈发视频分享自己的一个退烧方法：取洋葱里面最厚的部分，包在脚底穿上袜子睡一觉，就会很快退烧了。不过需要注意的是，对洋葱本身过敏、有肠胃疾病、禁忌辛辣的人群还轻谨慎食用。
12月16日消息，今日，一则女子发烧敷20分钟面膜揭下变3D立体”的话题登上微博热搜，引起网友热议。据了解，近日，湖南长沙一名女子因为发烧想敷面膜，没想到敷了20分钟面膜直接敷干，变成了一张硬邦邦的3D立体面具。有网友调侃称，别人敷面膜是保养，你是这大火收汁。不过，玩笑归玩笑，发烧的时候最好还是不要敷面膜膜。西安市人民医院（市四院）胸科医院医生提醒：发高烧时不适合敷面膜，敷面膜会抑制皮肤出汗机制，影响退热，另外，劣质面膜还会造成不必要的皮肤感染，同时发热时皮肤温度高，敷冰凉的面膜还会诱发肤面神经症状，例如面
微博话题50岁华人女子应聘空姐被3家航司录取”上了热搜榜。胡胡今年50岁，在常人的概念里，这已是知天命的年纪，但她却不这样认为。为了提高自己的英语水平，她已经找了英文老师，准备从头学起。
今日消息，微博话题女子应聘出纳岗被要求出示房产”引发关注。据搜狐千里眼报道，河北沧州一女子称应聘出纳岗被HR要求出示房产证。当事人陈女士称，在沟通中HR询问自己或直系亲属是否有房产证，还告诉自己这是总部入职的条件，如果没有就没必要再谈下去。对此，公司客服回应称，可能会根据岗位的特殊性，部分财务相关岗位需要出示房产证，仅用于查看证明，不会收取。有网友对此表示正常，称公司怕出纳拿了钱跑路，要知道你家固定资产的位置。你觉得可以接受就做，不可以接受就不去。我们做了一辈子财务，看过太多出纳挪用公款的新闻，觉得
温岭交警凌晨开展酒驾检查时，女子钟某呼气测试为63mg/100ml。但她坚持表示没喝酒，并解释车上还有孩子她不可能喝酒。交警提醒：每个人体质有所不同，希望广大驾驶人吃完含酒精的食物不要冒险”开车。
12月25日，辽宁本溪。一段女子去理发店理发的视频引发网友热议，一名刚从阳中恢复过来的理发师害怕将病毒传染给顾客拒绝为其服务。网友:“东北人很直接，不过真的也很暖心”。
微博话题女子减重340斤皮肤下垂如围裙”上了热搜榜。美国一名女子在网络上分享了一段视频，引网友关注，这名女子叫特蕾莎，今年42岁，来自加利福尼亚州。对于有糖尿病等并发症、身体质量指数超过27.5的肥胖患者也可以选择此类手术。
12月12日，贵州遵义一位女子用猪食充当洗洁精洗碗的视频火了。也有观点表示不能接受，明明有干净卫生好用的清水、热水和洗洁精，且经过了科学验证。
12月12日，贵州省遵义市，一名妇女用猪饲料当洗洁精引发争议。自己是农村人，老一辈人洗碗会先把碗放在猪食里烫一下再用清水洗，自己挺支持的，并不觉得这样做不卫生，反觉得没有添加剂很环保，自己偶尔会这样洗碗，比较方便。面对人类几千年的文明，洗碗精发明出来才短短几年?对此，网友们感到很意外，因为中国地大物博，不同的地域有着不同的风土人情，传统正像历史上的尘埃一样慢慢消失。
微博话题云南女子取快递发现包裹长菌子”上了热搜榜。云南西双版纳，快递包裹放驿站长时间未取长出菌子的视频引发网友关注。三、去市场买菌时，最好买曾吃过的，没发生任何危险的菌子，买来后应炒熟炒透后再吃。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。