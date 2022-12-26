节奏大师开启技术测试 限定人数1万名

12 月 12 日，TME联合周杰伦二次元形象周同学推出的蓝牙无线耳机正式在酷狗音乐开启预售!这款颜值超高的耳机全球限量仅 1 万份，每一份都含一张唯 一编码的典藏卡和专属耳机包，十分具有收藏意义。然而，这款耳机的售价却仅需 199 元，性价比超高!现在起，进入酷狗音乐搜索“周同学”，即可一键直达，抢先获得!周同学·真无线耳机的机身图案采用了冷酷黑与金属色碰撞的设计，加上周杰伦官方二次元形象让整体看起来严肃又不失俏皮，仿若初期的杰伦，低调内敛却又处处透着锋芒!除此之外，不得不提的便是这款蓝牙耳机的五大亮点，肯定能让你?