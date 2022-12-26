节奏大师开启技术测试 限定人数1万名

站长之家12月26日讯:今日15时，腾讯旗下节奏大师宣布针对安卓平台开启测试，测试预计结束时间为2023年1月03日24:00。据悉，本次测试限定人数为1万名;，15:00开启测试后，以先进入游戏者为准，先到先得。
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腾讯音乐游戏《节奏大师》运营团队今日宣布，《节奏大师》即将开启首次技术测试。2022年12月26日15:00开始测试，2023年1月3日24:00结束测试。去年2月，腾讯的古典音乐手游《节奏大师》宣布暂停运营，但当时并没有提到永久停服，让不少玩家猜测游戏会不会重新开启游戏服务器。
去年2月，腾讯经典音乐手游《节奏大师》宣布暂停运营，彼时，公告中并未提及永久关服，因此不少玩家猜测会不会再次开启游戏服务器。《节奏大师》运营团队发布公告称，《节奏大师》将开启首次技术测试，测试开启时间为2022年12月26日15:00，测试预计结束时间为2023年1月3日24:00。2016年《节奏大师》荣登2016中国泛娱乐指数盛典中国IP价值榜-游戏榜Top10”。
今天早些时候，《阿凡达2：水之道》在国内正式开启预售，各地影院均已开启0点场与首个周末的预售活动。根据灯塔专业版提供的数据，在《阿凡达2》开启预售不到半天的时间里，影片表现出了极为恐怖的票房增速。按照目前的票房增速和观众热情，对于《阿凡达2》来说，在预售期间就突破千万票房并非难事。
11 月 4 日- 11 月 6 日，华为开发者大会2022在东莞松山湖成功举办！HarmonyOS重磅推出HarmonyOS第 一课、ArkUI入门训练营、ArkUI开发趣味体验、Codelabs挑战赛、体验官征文等多个线上活动。即刻开启你的HarmonyOS学习之旅！
12 月 12 日，TME联合周杰伦二次元形象周同学推出的蓝牙无线耳机正式在酷狗音乐开启预售!这款颜值超高的耳机全球限量仅 1 万份，每一份都含一张唯 一编码的典藏卡和专属耳机包，十分具有收藏意义。然而，这款耳机的售价却仅需 199 元，性价比超高!现在起，进入酷狗音乐搜索“周同学”，即可一键直达，抢先获得!周同学·真无线耳机的机身图案采用了冷酷黑与金属色碰撞的设计，加上周杰伦官方二次元形象让整体看起来严肃又不失俏皮，仿若初期的杰伦，低调内敛却又处处透着锋芒!除此之外，不得不提的便是这款蓝牙耳机的五大亮点，肯定能让你?
众泰汽车12月18日晚发布公告称，其下属子公司浙江众泰汽车制造有限公司与律赛国际贸易有限公司签署了《独家经销和服务协议》，律赛国际将作为众泰制造在中东特定国家和地区市场的独家出口商、代理商分销车型T300相关产品，合同销售总额达6.92亿元。T300海外版是众泰汽车首批复产车型。虽然上述传闻被证明不属实，但由于公司未就不实内容向相关方提出更正或撤回要求，也未及时发布公告澄清，公司及相关当事人遭到浙江证监局警示。
全球“币圈”发生了多起离奇事件，一个月内3名币圈大佬意外离世，死法也非常离奇。俄罗斯币圈大佬、亿万富翁维亚切斯拉夫�塔兰乘坐的直升机在法意边境坠毁，不幸遇难。船舶经纪商表示，正在进行的价格谈判显示，在制裁生效后，从波罗的海到印度的一艘油轮的成本将达到1500万美元此前的运费为900万美元，涨幅为66.7%。
AMD RX7900系列显卡将于下周一12日晚性能解禁、开启预售，13日晚正式开卖，但这次非常紧张。有说法称推迟到14日晚开售，但快科技咨询AMD后尚未得到此类通知。
比特币资深投资者Mark Mobius周四称，比特币可能跌至10，000美元，比当前价格暴跌40% 以上。这位 Mobius Capital Partners 的联合创始人曾在今年正确预测比特币价格跌至2万美元。加密货币市场市值蒸发了1.3万亿美元。
全国工商联副主席、2015年香港女首富、赌王之女何超琼豪掷31万仅是买了一部VERTU唐卡手机?李娜签名的一只网球球拍能卖到8万元?最近，在一场慈善拍卖活动中，大家都及其“给力”。12月12日，2022国际特殊奥林匹克2022融合慈善晚宴在澳门拉开帷幕，杨扬、邹市明、苏翊鸣、郭淑娟、杨澜、周迅等社会知名人士受邀出席盛会，中国女子排球队前队长惠若琪的现身更是点燃了会场的气氛。拍卖现场，由中国网球“一姐”、亚洲第一位大满贯单打冠军得主李娜签名的网球拍起拍价1万元，多方举牌后被爱心人士以8万元拍下。这不是李娜第一次用自己的影响力
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。