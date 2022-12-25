蔚来李斌再度回应数据泄露一事：会承担责任 哪怕破产也不妥协

站长之家(ChinaZ.com) 12月25日 消息:前不久，蔚来汽车用户数据遭受窃取并被勒索225美元等额比特币引发不少网友关注。在今天的蔚来NIO DAY2022媒体会上，李斌再度强调，会承担所有责任 哪怕破产也不妥协。

李斌表示，蔚来确实可以做得更好，这是去年8月以前的数据，并不是近期黑客的攻击，已经报案了，跟监管机构第一时间进行了交流，非常愤慨有这样的事。

他说:我是反对比特币的，让这样的勒索事件非常容易，妥协会开非常不好的先河。用户的损失会承担责任，哪怕公司赔破产了，也不会妥协。”

12月20日，蔚来首席信息安全科学家、信息安全委员会负责人卢龙在官方社区发布公告，称有人在网上出售蔚来相关数据，此前曾收到勒索225万美元等额比特币的外部邮件。

当天，蔚来便成立专项小组开展调查与应对。蔚来对此次事件对用户所造成的损失表示深深的歉意，并承诺负责。

12月20日晚，蔚来创始人、董事长李斌也在官方社区发文致歉，称:“我们未能做好保护用户数据的责任，向大家深表歉意，会对此次事件给用户带来的损失承担责任。我们将深入调查此次事件，对窃取与买卖相关数据的违法行为追查到底，不会与不法行为妥协，也请大家及时提供线索。”

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