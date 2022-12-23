魅族发布会官宣：魅族 20 系列将在 2023 年春天发布

DoNews12月21日消息日前，QQ 音乐与魅族 Flyme 宣布达成合作，针对 Flyme 系统特点和用户使用习惯，推出特别定制的在线音乐服务 ——「QQ 音乐 Flyme 版」，将于2023年1月上线。依托 QQ 音乐多年的优质内容积累和音频技术优势，以及 Flyme 在系统交互和 UI 设计上的出色表现，「QQ 音乐 Flyme 版」将为广大用户带来更专业、更极致的音乐专属体验。从「MY+」到「MY∞」，寓意从地方组织的「MY Family」跃升全国组织的「MY Infinite」，并将其打造为固定形式的年度品牌用户活动，形成新魅族的用户文化。