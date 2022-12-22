雷军宣布小米人事调整：小米总裁王翔将退休 卢伟冰接任

站长之家(ChinaZ.com) 12月22日 消息:今日，雷军发布内部信称，现任小米总裁王翔将迎来规划已久的退休，将于2022年12月30日正式卸任集团总裁职务，同时，继续作为高级顾问为公司服务。经过公司合伙人委员会的慎重讨论和协商，决定晋升卢伟冰为新一任集团总裁，将于12月30日正式继任。

此外，联合创始人洪锋和王川也将于今年年底退出业务一线，以联合创始人的身份在合伙人委员会继续支持和推动公司战略发展。

目前卢伟冰的头衔是小米集团合伙人，中国区、国际部总裁，Redmi品牌总经理。官方信息显示，卢伟冰，47岁，合伙人、高级副总裁、中国区总裁、国际部总裁兼Redmi品牌总经理。负责中国区及国际部的销售管理工作，以及Redmi品牌的打造，产品规划，生产、销售和营销。

以下为内部信全文:

各位小米的同学们，今天有几条重要的信息跟大家分享。

首先，王翔总将迎来规划已久的退休，将于2022年12月30日正式卸任集团总裁职务，同时，继续作为高级顾问为公司服务。

翔总自2015年7月加入小米以来，先后参与组建了知识产权、国际业务、法务、战略合作等团队，并对推动相关业务的发展做出了巨大贡献。2019年11月晋升集团总裁后，带领团队不断建立、完善相关体系，在提升集团体系化综合治理方面做出了优异成绩。7年多来，翔总为小米倾其所有的投入和付出 ，我和大家有目共睹，我们对翔总致以最高的敬意以及最诚挚的感谢。

同时，联合创始人洪锋和王川也将于今年年底退出业务一线，他们是小米的缔造者和守护者，感谢他们十多年来在业务岗位上对小米的全情投入和不朽功绩。 他们会以联合创始人的身份在合伙人委员会继续支持和推动公司的战略发展。

经过公司合伙人委员会的慎重讨论和协商，决定晋升卢伟冰为新一任集团总裁，将于12月30日正式继任。

伟冰和我相识多年，有着手机行业的丰富经验以及杰出的行业影响力。2019年初加入小米后，兢兢业业，有口皆碑，从Redmi品牌负责人，到中国区总裁，再到统领中国区、国际部和印度区三大战区业务，伟冰一步一个脚印，赢得了集团管理团队的高度认可和尊敬。

今天分享的一系列消息，对小米而言，有着里程碑式的意义。这宣告了，小米管理层实现了顺利的交棒迭代，并为未来的持续发展做好了准备。

集团正处于全新阶段的起跑线上。高端战略经过三年探索，刚刚交出了一份阶段性答卷之作 小米13系列。我们智能电动汽车业务进展也一直超预期，我们对2024年上半年顺利量产上市充满信心。此外，集团的整体技术体系也在不断壮大，大量的创新正层出不穷的涌现，人形仿生机器人CyberOne“铁大”等前沿探索持续进步，我们的智能制造体系也正在向整个制造行业不断输出、持续赋能。

接下来，我们将持续加大研发投入，持续推动集团高端化战略，并推动集团业务聚焦和“精兵简政”，进一步提升集团运营效率。尽管我们目前面临着很多困难和挑战，但只要我们团结一心、砥砺前行，必将迎来新的胜利!

雷军

2022/12/22

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