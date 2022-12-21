魔兽争霸官方对战平台宣布停运 将安排退款

站长之家 12 月 21 日讯：魔兽争霸官方对战平台宣布，由于与合作方暴雪娱乐的授权期限即将届满，《魔兽争霸》官方对战平台将于 2023 年 1 月 24 日 0 时正式终止运营。服务器关闭后，所有账号数据将被暂时封存，将按照法律法规的要求妥善处理，保障用户合法权益。用户已充值但未消耗的“牛币”以及付费购买且仍未失效的“平台荣耀会员”，将在平台正式终止运营后开始安排退款。
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《魔兽争霸》官方对战平台发布了“魔兽争霸官方对战平台终止运营公告”，公告说明，由于与合作伙伴暴雪娱乐的授权期限即将到期，《魔兽争霸》官方对战平台将于2023年1月24日0时停止运营。公告称:即日起至2023年1月24日0时期间，平台的服务器将保持开放，用户仍可正常登录平台。对于已充值未消耗的“牛币”以及付费购买且仍未失效的“平台荣耀会员”，将在平台正式终止运营后安排退款，详情可关注官方后续公告。
魔兽争霸官方对战平台宣布，由于与合作方暴雪娱乐的授权期限即将届满，将于2023年1月24日0时正式终止运营。服务器关闭后，所有账号数据将被暂时封存，官方将按照法律法规的要求妥善处理，保障用户合法权益。《魔兽争霸》官方对战平台由网易研发运营，暴雪官方唯一认证平台，平台提供《魔兽争霸》1V1、2V2、Dota、RPG地图等游戏方式，主打无广告快速匹配纯净游戏。
苹果独占全球5G手机一半收入 苹果独自占了所有5G手机收入的一半以上。与2021年同期相比，所有品牌的智能手机出货量在2022年第三季度下降了12%。圆通速递更名圆通国际 12月21日，圆通速递国际董事会宣布，公司中文双重外国名称已由“圆通速递控股有限公司”更改为“圆通国际快递供应链科技有限公司”，同时，该公司中文股份简称将由“圆通速递国际”更改为“圆通国际快递”，变更自2022年12月28日上午九时起生效。
日前，《魔兽争霸》官方对战平台发布魔兽争霸官方对战平台终止运营公告”，公告称，由于与合作方暴雪娱乐的授权期限即将届满，《魔兽争霸》官方对战平台将于2023年1月24日0时正式终止运营。服务器关闭后，所有账号数据将被暂时封存，官方将按照法律法规的要求妥善处理，保障用户合法权益。《魔兽争霸》官方对战平台由网易研发运营，暴雪官方唯一认证平台，平台提供《魔兽争霸》1V1、2V2、Dota、RPG地图等游戏方式，主打无广告快速匹配纯净游戏。
DoNews12 月 5 日消息日前，针对日前有玩家询问的点卡退款事宜，网易暴雪游戏客服团队方面回应称，在游戏内已充值但未消耗的网络游戏虚拟货币，以及付费购买且仍未失效的游戏时间，将在暴雪游戏产品停止运营后开始安排退款，玩家可关注与绑定“暴雪游戏服务中心”公众号获取更多详情。同时该团队还表示，建议持有实体点卡的玩家联系经销商进行退款，目前其已与经销商达成一致，会统一退款给经销商。
由于平台运营策略调整，迅雷网游加速器此前发布公告称，将在2022年12月1日正式停运，关停加速服务和各类活动。加速器停运有时长的用户肯定是想第一时间进行退费，但对于这个问题，官方给出的回应为迅雷网游加速器会员可转换为迅雷会员，享受下载加速服务，但不支持退款”，理由是会员充值属于虚拟服务，不支持退费。迅雷网游加速器客服称，已更改了处理方案，具体为：根据账户剩余时长，用户可以申请转换迅雷的下载会员，也可以申请退款，申请后一个工作日内可收到退款。
与网易分手”后，暴雪旗下多款知名游戏将在2023年1月24日零时停运，包括《魔兽世界》《暗黑破坏神3》《守望先锋》《魔兽争霸3：重置版》《风暴英雄》等。由于暴雪游戏产品在战网及客户端内的充值服务已经关闭，导致游戏点卡在第三方平台价格大涨。该临时充值通道仅针对战网时间归零的玩家，帐号内还有时间的话无法申请。
2023年1月24日0时起，暴雪将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务，涉及游戏包括《魔兽世界》《守望先锋》《炉石传说》《星际争霸》等。暴雪官方放出了《炉石传说》执行制作人Nathan Lyons-Smith给国服玩家录制的一段话，视频中，Smith对游戏国服即将关闭表示十分遗憾。退款完成后，玩家购买扩展内容的费用将返还为游戏内的奥术宝珠，游戏正式停服后，将与账户中的其他虚拟货币一同结算并进行返还。
由于授权协议即将到期，暴雪与网易无奈宣布分手”。2023年1月24日0时起，将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务，涉及游戏包括《魔兽世界》《守望先锋》《炉石传说》《星际争霸》等。无论是iOS、安卓还是战网，只要预购了巫妖王的进军”超级合集、巫妖王的进军”标准合集或阿尔萨斯米奈希尔合集的用户，均可通过官方网站，或拨打客服电话提出退款申请。
迅雷网游加速器发布停运通知，称由于平台运营策略调整，结合整体运营情况考虑，迅雷网游加速器将于2022年12月1日正式停运，关停加速服务和各类活动。11月28日，官方今天发布了新公告，付费购买的会员可以申请退款或转换成迅雷白金会员；赠送的会员不支持退款，但可以转换成迅雷白金会员。我们衷心期待您继续支持和关注迅雷旗下更多优秀产品！
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。