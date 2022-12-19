Gurman：苹果新的MacBook Pro将在2023年初推出 M3芯片iMac可能在今年晚些时候推出

站长之家(ChinaZ.com) 12月19日消息:据彭博社Mark Gurman报道，苹果公司计划「在明年年初」发布配备M2Pro和M2Max芯片的14英寸和16英寸MacBook Pro新机型。这些笔记本电脑原本预计在今年推出，但据说在内部面临延迟。

除了升级的芯片选项和可能更快的内存之外，预计下一个14英寸和16英寸MacBook Pro型号不会有重大变化。目前采用M1Pro和M1Max芯片的14英寸和16英寸MacBook Pro机型于2021年10月发布，采用了全新的设计，显示屏上有一个刘海，并恢复了HDMI接口、MagSafe和SD读卡器。Mac的重新设计往往间隔数年，因此在2023年仅仅是配置上的升级是合理的。

Gurman还说，配备M3芯片的新iMac「最早可能在2023年底推出」，但没有分享任何进一步的细节。目前的iMac于2021年4月推出，采用M1芯片和超薄的彩色设计，Gurman之前说苹果计划跳过发布采用M2芯片的iMac。他补充说，苹果仍然对采用苹果芯片的新iMac Pro感兴趣，但它在内部面临延迟。

据Gurman称，苹果还在继续测试采用M2和M2Pro芯片选项的新Mac mini机型，但他没有分享推出的时间表。

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