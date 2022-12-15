抖音电商调整春节期间体验分考核规则

今日，抖音电商发布通知称，因受春节运力变化、假期等客观因素影响，为保障全量商家（含全球购及未参加春节不打烊活动商家）经营体验，平台针对商家体验分部分指标考核进行调整。
揽收及时率、订单配送时长、投诉率等指标在1月14日00:00:00-2023年1月29日23:59:59期间都不纳入计算。
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抖音电商发布了关于新增《抖音电商规则总则》的意见征集通知，意见征集期内2022年11月24日—2022年12月1日，拟于2022年12月15日首次生效。抖音电商规则总则适用于抖音电商生态角色及其关联角色，包括消费者、商家、创作者、供应商、机构、服务商、团长、其他生态角色等。关于《抖音电商规则总则》可点击链接访问。
抖音电商发布了关于新增《店铺装修及考核规范》的意见征集通知，意见征集期2022年12月12日—2022年12月19日，拟于2022年12月26日首次生效。本规则适用于平台内所有商家。已降级店铺如后续可主动再次升级为旗舰店，升级后需要重新进行装修考核，未符合装修要求会再次降级到专卖店。
抖音电商发布了关于修订《预售业务管理规则》的意见征集通知，意见征集期2022年11月17日—2022年11月24日。本次修订核心变化有以下几点: 1、女装类目类目近30天日均支付单量小于200单将被关闭预售使用权限;2、女装类目类目需同时满足订单量及现货比例阈值之后方可使用预售功能;3、新增:“现货+预售”模式根据商品的实际库存情况，配置现货+预售不同发货时效的库存和价格，对应sku产生的订单需在设定的发货时间内进行发货，该模式目前仅支持服饰鞋包行业所属类目商品使用。
关于“抖音电商世界杯期间严厉打击赌球诈骗”专项治理的处罚公示，11月18日-11月24日被处罚商家/达人总计343家，其中43家清退，278家停业整顿三天，清退达人22位。为创造良好的营商环境，保障用户财产安全，抖音电商将针对世界杯期间出现的各类赌博、诈骗行为进行专项治理，将通过升级产品功能、优化模型策略等方法打击相关违法违规行为和不良内容。11月18日-11月24日被处罚商家/达人总计343家，其中43家清退，278家停业整顿三天，清退达人22位。
两年多时间里抖音电商高速发展，对于已经入场的电商作者来说，他们的价值有了哪些变化?而对于那些想要尝试的创作者来说，当下加入抖音电商是最好的时机吗?电商作者作为抖音电商生态中重要的一环，抖音电商一直相当重视电商作者在其生态内的发展，11月23日，在杭州举办的抖音电商作者峰会针对电商作者关心的问题给出了解答。
01商城、直播、短视频，一起发力很多人都说，今年双11有点冷清，但对于抖音商家诺特兰德来说，他们不这么认为。诺特兰德把直播、短视频、商城综合布局协同作战，提供了新兴品类经营抖音电商的新玩法，这一玩法将成为2023年的新趋势并普及到做抖音电商的商家中。
抖音电商发布了关于新增《【海参】商品发布及宣传规范》的意见征集通知，意见征集期2022年12月5日—2022年12月12日。规则指出平台存在虚假宣传产地、参龄、野生、功效，规格以小充大，品质以次充好等违规行为。直播&短视频话术应明确提示“婴儿、高尿酸血症人群、肾功能差人群”不宜食用。
抖音电商发布了关于世界杯期间严厉打击赌球诈骗的治理公告。抖音电商表示，将针对世界杯期间出现的各类赌博、诈骗行为进行专项治理，将通过升级产品功能、优化模型策略等方法打击相关违法违规行为和不良内容。具有随机性质的推广方式在线盲拍、套圈、扔球、摇号、扎气球、对对碰、随机数字比大小、PK、使用随机工具等结果随机的营销推广行为;手机APP抽奖、卡牌抽奖、转盘抽奖等具有抽奖性质、结果不确定的营销推广行为;不同种类、品牌、价值的商品随机派发的营销推广行为;随机派发盲盒类商品时，承诺一定会拆出高价值商品的行为;指定特定?
抖音电商发布了关于新增《无忧联盟管理规则》的意见征集通知，意见征集期2022年12月8日—2022年12月15日，规则拟于2022年12月22日首次生效。无忧联盟是指平台撮合场景，场景中商品由平台提供付费的一体化无忧服务，商品入抖音电商供应链云仓，由平台提供专业质检，供应链云仓与售后客服服务;保障商品质量、履约服务、售后客服服务可识别，让商家更好的经营，让达人放心带货，让用户放心购买。商品准入标准商家在无忧联盟平台添加推广的商品，需要满足以下标准:清退标准方面，商家清退标准:触发大盘违规场景清退:商家一旦触发精选联盟清退?
自从抖音电商开始重搞商城和搜索，我觉得品牌营销人可能要有新机会了!在中国，做数字化营销的人都知道，我们非常难受的一点是，很多平台的人群数据是不打通的。品牌的全域经营，或许才刚刚开始。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。