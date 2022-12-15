OPPO发布Find N2、Find N2 Flip两款折叠屏手机 售价5999元起步

站长之家(ChinaZ.com) 12月15日消息:OPPO今天下午正式发布首款小折叠手机OPPO Find N2 Flip，搭载天玑9000+芯片，以及OPPO自研芯片马里亚纳MariSiliconX，配备了4300mA电池容量；屏幕方面，搭载着一块3. 26 英寸竖向外屏，售价 5999 元起步。
据介绍，OPPO Find N2 Flip搭载的3. 2 寸外屏，17: 9 比例、720x382 分辨率，60Hz刷新率，在目前小折叠屏手机中是最大的。Find N2 Flip外屏支持多场景服务卡片，无需展开手机，即可随时拍照、查看天气、日程管理、购物支付、调节耳机等。同时，这块外屏支持一键回复功能，支持系统短信、微信等通讯App，可以实现omoji、快捷短语、语音转文字多种回复形式。
此外，OPPO还发布了OPPO Find N2，售价 7999 元起。OPPO Find N2 号称折叠屏首次轻过直板手机。其延续了上一代的设计，包括云白、素黑、松绿三款配色，整机厚度对比上代减少 1.3mm，外屏边框缩窄 47%，内屏采用 7.1 英寸的 1920×1792 镜面折叠大屏，外屏采用 5.54 英寸的 2120×1080 微曲面屏，均支持 120Hz 高刷新率。
影像方面，OPPO Find N2 外屏前置 32MP 镜头，后置 50MP 主摄（索尼 IMX890）+ 48MP 超广角（索尼 IMX581）+ 32MP 2 倍光学长焦（索尼 IMX709），搭载独家定制 RGBW 人像长焦模组，色彩上联合哈苏进行深度调试，同时配备自研影像专用 NPU 芯片马里亚纳 MariSilicon X，支持多角度悬停拍摄。
OPPO Find N2 今晚开启预售，12 月 23 日上市正式开售，价格为：12GB + 256GB：7999 元；16GB + 512GB：8999 元。
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