52名网络主播被列入警示名单 因存在恶俗炒作等违规行为

站长之家（ChinaZ.com）12月15日 消息:近日，中国演出行业协会网络表演（直播）分会公布第十批网络表演(直播)行业主播警示名单，将刘**等52名主播列入警示名单。
据悉，这些主播存在明显的违规行为，包括明显裸露或色情诱导用户、踩踏女性脸部、展示排泄物等侮辱性内容或恶俗炒作、传播邪教和违规传教、宣传赌博、为赌博活动引流以及吸食“笑气”等毒品等。
警示期限内，网络表演（直播）分会各网络音视频平台及经纪机构会员单位不为其提供各类网络表演直播服务。
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快手直播发布了关于恶俗炒作行为的处罚公告第三期内容称，近期平台通过巡查发现，部分主播无视平台规则，在直播中进行恶俗炒作等扰乱直播社区秩序的行为。快手直播针对“恶俗炒作行为”等违规行为加大治理力度，通过主动监测和用户举报等多个渠道，从严处置一批违规账号，其中部分账号遭直播永久封禁，部分账号直播限时封禁。禁止以社会弱势群体进行炒作，包括但不限于:1.涉未成年人相关的炒作行为;2.以老年人、残疾人、重病患者、精神病患者、受灾群众为噱头进行恶俗炒作。
支付宝发文称，赌球是国家法律严令禁止的违法行为。需时刻保持警惕，坚决不参与线上注资赌博，不轻信预测和代投注等网络赌博骗局，尊重体育精神，合理合法观赛。如在使用支付宝过程中如发现侵犯自身合法权益的内容，可立即搜索“支付宝举报中心”进行举报。
分析公司Technavio 公布了其最 新的市场研究报告，题为《2022-2026 年全球 3D 打印鞋类市场/3D-Printed Footwear Market Growth， Size， Trends， Analysis Report byType， Application， Region and Segment Forecast 2022-2026》。报告列举了国际3D打印鞋关键公司，匹克成为唯 一一家被列入的中国公司。在巩固技术领先地位的同时，匹克将持续探索3D打印鞋面、鞋底、整鞋的生产制造工艺，借助3D打印手段进行数字化生产，探索分布式制造、柔性制造在鞋业生产中的应用，助推公司高质量跨越发展。
11 月 22 日下午，由中共深圳市委网信办和深圳市普法办联合主办的 2022 深圳市网络安全法律法规知识竞赛在深圳广电大厦 800 平米演播厅举行。开展知识竞赛活动是我市贯彻落实党的二十大关于网络强国建设战略部署的具体举措之一，对于宣传普及网络安全法律法规知识，带动全社会共同筑牢网络安全防护屏障具有重要意义。经初赛选拔，从全市 116 支队伍中成功晋级的 8 支队伍获得“巅 峰赛”入场券，以三人为一战队的形式，在深圳广电大厦打造的科技未来战场上，向“最 强王 者”展开了角逐。整场比赛扣人心弦、充满挑战，全方位考验着选手的?
一加11系列手机已经完成入网许可，正式硬刚小米13系列小米13系列已经定档在后天正式发布一加11也最快将在本月发布，一加11新机也有这骁龙8Gen2的芯片，并且外观方面也有着不错的升级，影像能力继续采用哈苏的摄像头模组。一加11在设计上保留了一加10系列的一些元素，后摄影像模组由方形转变为了圆形，模组内有三颗摄像头和一个双色温闪光灯，影像模组中部还有哈苏的logo。
随着全球化与逆全球化力量之间的博弈，国内信创产业链面临极大挑战，这些挑战同步也带来了新的机遇与环境，助力新产品、新技术的不断发展，推动信创网络安全平台的创新与完善。经过积极地研发投入和产品技术的不断创新，乐研科技已经完成了国产化网络安全中高端产品的布局与迭代，伴随着本次飞腾E2000 产品的发布，形成更为完善的国产化网络安全产品体系。乐研科技公司的产品，广泛应用于防火墙、统一威胁管理、入侵检测系统/入侵防护系统、上网行为管理、网闸等诸多场景，服务于政务、能源、金融、工业等领域。
企查查APP显示，近日，青桔单车关联公司杭州青奇科技有限公司发生工商变更，公司注册资本由38亿元人民币增至约52亿元人民币。该公司成立于2017年，法定代表人为王文清，由Soda TechnologyLimited全资持股。青桔单车实施全面免押金骑行，为消费者的资金安全提供保障。
今天小米RedmiK60系列手机正式入网，目前详细的配置已经公布了。这三款机型可能对应的是RedmiK60/K60Pro/K60Pro+，分别会搭载天玑8200、骁龙8+、第二代骁龙8。RedmiK60顶配则是120W快充，并且也首批搭载骁龙Gen2芯片。
江西鹰潭警方调查发现，当地一家传媒公司竟有近千部手机，专帮网络主播刷礼物打赏，以此引流，俗称网络水军”。该公司购买的直播平台币，比官方渠道还便宜，看似在做赔钱买卖”，实际其8折左右购买的平台币，来自意图洗白”的境外黑灰产资金。警方冻结洗钱平台账号1800个，冻结价值450万元的平台充值币，该案涉案金额近10亿元，孙某和毛某目前已被批捕。
根据Adobe Analytics的数据，美国消费者在网络星期一的总支出为113亿美元，同比增长5.8%。黑色星期五支出达91.2亿美元，同比增长2.3%;感恩节支出达52.9亿美元，同比增长2.9%。该分析涵盖超过1万亿次美国零售网站访问量、1亿个SKU和18个产品类别。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。