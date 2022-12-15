52名网络主播被列入警示名单 因存在恶俗炒作等违规行为

一加11系列手机已经完成入网许可，正式硬刚小米13系列小米13系列已经定档在后天正式发布一加11也最快将在本月发布，一加11新机也有这骁龙8Gen2的芯片，并且外观方面也有着不错的升级，影像能力继续采用哈苏的摄像头模组。一加11在设计上保留了一加10系列的一些元素，后摄影像模组由方形转变为了圆形，模组内有三颗摄像头和一个双色温闪光灯，影像模组中部还有哈苏的logo。