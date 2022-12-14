OPPO发布第二颗自研芯片「马里亚纳 Y」：主要用于耳机类产品

站长之家(ChinaZ.com) 12月14日消息:OPPO在今日举办的「INNO Days2022」上正式发布了第二颗自研芯片——马里亚纳® MariSilicon Y，一颗主要用于耳机类产品的蓝牙音频SoC。

图片来自 @OPPO

据介绍，马里亚纳Y实现12Mbps高速蓝牙速率，为普通蓝牙的4倍，首次实现192kHz/24bit无损音乐的无线化。这也是目前极少数能提供192kHz/24bit 无损音乐的蓝牙芯片。马里亚纳® MariSilicon Y采用的台积电N6RF工艺（6nm射频）从N6工艺延伸而来，是2021年6月才推出的最新工艺。而OPPO在台积电对外发布该工艺前1年就开始与他们合作。

据OPPO芯片产品高级总监姜波介绍，相比于逻辑芯片工艺已演进至4nm，甚至在加速探索3nm及更先进的工艺。射频芯片的工艺发展相对平缓，直至2021年，射频工艺首次演进至N6节点。「6nm是先进工艺和成熟工艺的分水岭，MariSilicon Y在6nm的基础上，进一步拓展至全球最先进的N6RF射频芯片工艺。目前全球范围内已应用N6RF工艺的只有苹果H2芯片、苹果S8芯片中的GPS模块和OPPO的MariSilicon Y。」

（举报）