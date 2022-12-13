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AI应用Lensa AI霸榜多国APP商店，到底啥来头？（附lensa下载官网）

2022-12-13 16:33 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月13日 消息:最近一款名为Lensa的AI美图软件在社交媒体走红，并在多国APP商店霸榜了。用户只需要用户自拍照，就能能生成各种不同风格的AI自画像/头像。

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虽然用户可免费安装Lensa，但想要体验AI头像功能，则需要支付4美元才能上传最多20张照片进行编辑。然后，平台根据用户提交的照片，生成50张各种风格的头像图片。

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微博网友分享Lensa生成的作品

数据显示，截至周一，美国App Store排名第一的仍然是Lensa AI，根据Sensor Tower的新数据，该公司在12月11日前的全球安装量为1260万，比11月（11月20日至11月30日）类似时间段内的180万同比增加了600%。据估计，美国地区在12月新增安装的设备中占360万台。

下面一起来了解Lensa 这款AI美图应用程序的信息。

什么是 Lensa AI?

Lensa 是一款可在 iPhone 和 Android 上使用的照片编辑应用程序，它支持将您上传的自拍照转换为头像的功能。该应用程序还可用于编辑照片，从皮肤修饰到模糊背景，还可以用于编辑视频。

虽然这项服务不是免费的，但它很快就登上了苹果应用商店图片和视频类目的榜首。在图像生成之前，用户需要先付费，生成50/100/200张的价格分别为3.99/5.99/7.99美元;每月订阅费用为8美元，年度订阅费用约为30美元。

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谁创造了 Lensa?

Lensa 并不是最新开发的产品。实际上，它自2018年以来就已经存在，由Prisma Labs创建，该公司也有一个同名的照片编辑应用程序Prisma 。

Prisma Labs位于加利福尼亚州，由阿列克谢·莫伊森科夫和一个俄罗斯开发团队于2016年创立

在推出后不久，Prisma 就成为全球下载次数最多的应用程序之一，并获得了iOS App Store 和 Google Play 的年度最佳应用奖。

Lensa背后技术原理，还是基于Stable Diffusion。除了新增的生成头像功能，它还能AI修图、加效果、换背景等。

使用 Lensa 有哪些注意事项?

自该应用程序最近走红以来，隐私问题也开始引发争议，，尤其是用户数据的使用方式。例如，Lensa可以使用你上传的照片来训练它的人工智能。

Lensa隐私政策表示，除了对照片应用滤镜和效果外，平台不会将用户上传的照片用于任何其他用途。不过，它增加了一系列可能使用用户的信息的方式（除了照片和视频），包括以下:

  • 训练其神经网络算法。

  • 提供、改进、测试和监控 Lensa 的有效性。

  • 向您提供与 Lensa 相关的个性化内容和信息。

  • 诊断或修复与 Lensa 相关的技术问题等等。

该应用程序的使用条款还规定，当你下载应用程序并上传你的照片时，你就授予Lensa“永久的、不可撤销的、非独家的、免版税的、全球范围内的、全额支付的、可转让的、可再许可，以使用、复制、修改、分发、创建你的用户内容的衍生作品，无需向你支付任何额外的补偿，并且在适用法律要求的情况下，始终获得你对此类使用的额外明确同意。”

Prisma Labs 还表示:“创建一批头像后，共享照片将从我们的服务器中永久删除，以及单独训练模型的副本。每次用户购买新的头像包时，这个过程就会从头开始重复;这就是为什么每次申请新套餐时，我们都会要求您上传照片。”

如果你已经使用这款APP该怎么办?

如果您最近在Lensa提交了自己的照片并且现在担心数据安全的话，可以发送电子邮件至privacy@lensa-ai.com并要求删除个人数据。如果您的照片被用于广告，请发送电子邮件至contact@lensa-ai.com以删除这些权限。

然而，Lensa 隐私政策补充说，它可能会与您联系，以更好地理解您的请求，在行使上述权利时，如有含糊的访问、删除、反对请求或任何其他请求。如果不可能做到这一点，它会指出其保留“拒绝批准您的请求”的权利。

任何批准的请求最多可能需要90天的时间来处理。

Lensa 官网下载地址:

APP Store:https://apps.apple.com/us/app/lensa-ai-photo-video-editor/id1436732536

google play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lensa.app

官网:https://prisma-ai.com/lensa

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