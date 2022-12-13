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魔兽世界12月13日在线更新修正公告 DH血DK等职业削弱

2022-12-13 15:22 · 稿源：站长之家

魔兽世界在12月13日开启了在线的更新维护，很多玩家还不清楚今天更新了什么内容，下面就来为大家详细的介绍一下。

QQ图片20220718090542.png

职业

死亡骑士

鲜血

[需要重启服务器]鲜血强固不再降低受到的伤害（原为降低10%）。

恶魔猎手

[需要重启服务器]修正了燃焰饲魂的治疗效果会错误地爆击的问题。

[需要重启服务器]恶魔追击现在产生相当于对被标记目标10/20%伤害的治疗效果（原为25/50%），持续20秒(原为30秒)。

[需要重启服务器]焦油战刃现在产生相当于3%火焰伤害的治疗效果（原为5%）。

浩劫

[需要重启服务器]精华破碎的伤害降低了8%。

复仇

[需要重启服务器]1级和2级恶魔结界的被动效果被移除了。恶魔结界的总伤害减免降低至10%（原为20%）。

德鲁伊

守护

[需要重启服务器]熊灵精锐不再降低受到的伤害（原为降低10%）。

法师

冰霜

修正了刺骨寒风没有正确地受到极寒的减速效果加成的问题。

武僧

酒仙

[需要重启服务器]酒仙之道不再降低受到的伤害（原为降低10%）。

圣骑士

防护

[需要重启服务器]圣光护盾不再降低受到的伤害（原为降低10%）。

牧师

暗影

[需要重启服务器]吸血鬼之触现在产生相当于30%伤害的治疗效果（原为50%）。

[需要重启服务器]噬灵疫病现在产生相当于30%伤害的治疗效果（原为50%）。

潜行者

[需要重启服务器]吸血药膏的吸血效果降低至5%（原为10%）。

奇袭

[需要重启服务器]毒液炸弹的触发几率降低至4/8%（原为5/10%）。

修正了穷追猛砍没有受到申斥回响的心能充能连击点数加成的问题。

修正了点了连环屠戮后，如果某个目标拥有免疫效果，锁喉对所有目标都不会生效的问题。

狂徒

[需要重启服务器]斩击的伤害提高了5%。

[需要重启服务器]手Q射击的伤害降低了6%。

敏锐

[需要重启服务器]黑火药的伤害降低了5%。

[需要重启服务器]修正了影分身会错误地与冷血产生交互的问题。

术士

[需要重启服务器]邪能共效现在使灵魂榨取产生相当于15%吸收量的治疗效果（原为25%）。

[需要重启服务器]灵魂榨取现在提供最多相当于5%最大生命值的护盾（原为10%）。

[需要重启服务器]恶魔皮肤现在使灵魂榨取的吸收量提高至最多10%最大生命值（原为15%）。

战士

狂怒

[需要重启服务器]龟裂创伤的伤害和治疗效果降低了10%。

[需要重启服务器]嗜血的伤害提高了1%。

[需要重启服务器]浴血奋战的伤害提高了1%。

开发人员说明:我们提高了嗜血和浴血奋战的伤害来弥补龟裂创伤降低的伤害。

防护

[需要重启服务器]先锋不再降低受到的伤害（原为降低5%）。

[需要重启服务器]防御姿态的伤害减免降低至15%（原为20%）。PvP中的伤害减免仍为10%。

[需要重启服务器]挫志怒吼现在使受到的伤害降低20%（原为25%）。

[需要重启服务器]无视苦痛现在无视50%受到的伤害（原为55%）。

团队副本和地下城

诺库德阻击战

修正了驭龙术教学信息会在巴拉卡可汗被击败后出现在马鲁凯的问题。

诺库德长弓手的多重射击的伤害降低了71%。

诺库德号角手的生命值降低了12%。

略微降低了诺库德号角手施放集结氏族的频率，并略微延长了其施法时间。

不稳定的狂风死亡时不再施放剧烈消散。

普通和英雄难度下诺库德防御者不再施放恐怖威吓。

略微降低了诺库德防御者施放恐怖威吓的频率。

略微降低了诺库德雷霆之拳施放致命雷霆的频率。

降低了巴塔克施放恐怖威吓的频率。

灵魂收割者的粉碎灵魂现在离玩家更近的地方召唤灵魂。

格拉尼斯

降低了史诗难度下诺库德破坏者的刷新速度。

狂怒风暴

原始暴风之盾的生命值降低了23%。

略微降低了原始暴风之盾的风暴之盾的频率。

PvP

[需要重启服务器]如果使用荣誉勋章会导致你的荣誉超过上限，则不再能够使用该物品。

[需要重启服务器]凯旋参赛者的保险箱现在供70级玩家在瓦德拉肯的赛尔瑟雷克斯处以5000荣誉的价格购买。

职业

死亡骑士

鲜血

[需要重启服务器]血债血偿现在使心脏打击的伤害提高30%（原为60%）。

[需要重启服务器]白骨解离在PvP战斗中的伤害降低了25%。

恶魔猎手

[需要重启服务器]悲苦咒符在PvP战斗中的持续时间缩短至4秒（原为5秒）。

[需要重启服务器]集结咒符在PvP战斗中的持续时间延长效果降低了50%。

[需要重启服务器]精准咒符在PvP战斗中的持续时间延长效果降低了50%。

[需要重启服务器]长效咒符在PvP战斗中的持续时间延长效果降低了50%。

[需要重启服务器]燃焰饲魂在PvP战斗中的治疗效果降低了40%。

浩劫

[需要重启服务器]消耗恶魔之魂时吞噬灵魂在PvP战斗中的治疗效果降低了60%。

[需要重启服务器]精华破碎在PvP战斗中的伤害降低了20%。

德鲁伊

守护

[需要重启服务器]月火术在PvP战斗中的伤害降低了20%。

[需要重启服务器]痛击在PvP战斗中的伤害降低了20%。

[需要重启服务器]刺藤在PvP战斗中的伤害降低了50%。

[需要重启服务器]沉睡者之怒在PvP战斗中的反弹伤害降低了50%。

[需要重启服务器]野火烧不尽在PvP战斗中的治疗效果降低了40%。

[需要重启服务器]锋利兽爪现在使痛击和横扫在PvP战斗中的伤害提高10%（原为25%）。

[需要重启服务器]尖牙与利爪现在使重殴在PvP战斗中的伤害提高20%（原为40%）。

法师

火焰

[需要重启服务器]燃烧不再能够被驱散。

开发人员说明:我们认为对燃烧这个自我施放的主要进攻性大招的反制不太合适，因为它很容易被驱散。我们希望通过这个改动促使更多的创造性方法来反制这个技能。因为平衡性的原因，我们之前并不想进行这个改动，但现在我们认为把它与其他大招保持在同一水平上是个合适的时机。

圣骑士

防护

[需要重启服务器]荣耀圣令在PvP战斗中的治疗效果降低了30%。

[需要重启服务器]泰坦之光在PvP战斗中的治疗效果降低了40%。

[需要重启服务器]被遗忘的女王护卫的冷却时间延长至5分钟。

牧师

[需要重启服务器]吸血鬼之触和噬灵疫病在PvP战斗中的治疗效果不再降低。

潜行者

[需要重启服务器]抚慰之黯在PvP战斗中的治疗效果降低了50%。

奇袭

[需要重启服务器]血毒素（PvP天赋）的降低治疗效果降低至35%(原为40%)。

敏锐

[需要重启服务器]腐化印记对背刺的伤害加成在PvP战斗中降低至30%（原为50%）。

开发人员说明:暗影打击的伤害过高了，导致对手难以在有限的时间内进行反制，并且在单次击晕效果内受到了过高的伤害。

战士

狂怒

[需要重启服务器]嗜血在PvP战斗中现在为你恢复2%的生命值（原为3%）。

[需要重启服务器]每层屠宰场现在使目标受到的治疗效果降低3%（原为5%）。

[需要重启服务器]屠宰场现在最多叠加12次（原为8次）。

[需要重启服务器]屠宰场的持续时间延长至9秒（原为6秒）。

[需要重启服务器]屠宰场的持续时间不再通过叠加层数刷新。

防护

[需要重启服务器]盾牌冲锋在PvP战斗中的伤害降低了25%。

[需要重启服务器]震耳嗓音在PvP战斗中现在使你的伤害提高10%（原为20%）。

单排轮斗

[需要重启服务器]随着第一赛季的开始，排单排轮斗的最低PvP物品等级现在为408。

专业

珠宝加工

[需要重启服务器]元素套索的装备效果提供的属性降低了5%，并且不再同时拥有多个加成效果。这个改动不会负面影响触发几率和增益效果的持续时间。

开发人员说明:很多玩家把目光聚集在元素套索上，作为他们明天可获得的第一个灵思火花物品。通过进一步的调查，我们发现该物品的效果比我们的预期略强，因此我们对其进行了调整来更好地符合我们的预期。我们想要确保这些改动在玩家投入高价值的资源前已经实装，这样大家就能根据情况对是否制造该物品做出明智的决定。

用户界面和易用性

修正了在艾鱼拉斯隐藏的法术会在战斗日志中列出的问题。

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    锐龙R7 5800X3D

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