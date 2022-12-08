iQOO 11 系列正式发布：3799 元起 搭载骁龙 8 Gen 2、自研 V2 芯片

站长之家(ChinaZ.com) 12月8日消息:iQOO11系列今日正式发布，搭载骁龙8Gen2芯片，售价3799元起。

据介绍，iQOO11搭载一块6.78英寸E6专业电竞直屏，支持1440Hz高频PWM调光，屏幕参数配置达到了目前旗舰手机天花板级别。iQOO11系列还配有vivo自研芯片V2，自研芯片V2内置了包含LTM、MCTNR、NN SNR、3DLUT 等19种王牌影像算法硬化，组成了双芯系统，计算影像能力再升级。配备5000mAh 电池，支持120W 快充。

iQOO11 8+128GB售价3799元;8+256GB售价4099元;12+256GB售价4399元;16+256GB售价4699元;16+512GB售价4999元。目前iQOO11已经开始预售，12月12日10点正式开售。iQOO11Pro将于12月21日正式预售，12月29日正式开售。

iQOO11Pro 同样搭载了高通骁龙8Gen2芯片，拥有4700mAh 电池，充电功率提升到了200W。其影像也进行了提升，搭载后置50MP 主摄（索尼 VCS IMX866传感器搭配 VCS 仿生光谱）+50MP 超广角 +13MP 人像三摄，配备 vivo 自研 V2芯片。

iQOO11Pro 将于12月21日开启预售，售价为:8GB+256GB，4999元;12GB+256GB，5499元;16GB+512GB，5999元。

（举报）