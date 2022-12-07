企业微信新增一键闭麦功能 需升级到4.0.20版本

站长之家（ChinaZ.com）12月7日 消息:今日，企业微信宣布新增一键闭麦功能，只要把企业微信升级到4.0.20版本，在权限管理里选择「仅上课群内的成员可观看」。
如果遇到特殊情况，老师可以选择一键「关闭全员语音、视频和评论」，消除所有干扰。
此外，在该版本中，企业微信还支持学生群健康上报，学生可自主填写健康信息。将微盘文件转发到聊天时，可以快速给对方设置查看权限，文件分享更方便安全。
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老师上网课时陌生人突然闯入，共享屏幕乱涂乱画、发言混乱等情况有办法解决了。今日，微信派”官方表示，将企业微信升级到4.0.20版本后，就能把校外人士挡在网课大门外，帮助老师更好地管理课堂秩序。据了解，老师在发起上课直播前，在权限管理中勾选仅上课群内的成员可观看”，这样即使不在群里的人拿到课程链接也无法进入直播。针对老师未及时开启权限，陌生人已经开始在课堂中捣乱的情况，企业微信4.0.20版中还新增了一键闭麦功能。如果遇到特殊情况，老师可选择一键关闭全员语音、视频和评论”，随时对观众禁言，关闭后只有老师可以取
企业微信4.0.20版本上线，在该版本中，企业微信对汇报功能进行了升级。对于要提交汇报的下属，只需要在企业微信-文档-右上角「+」中，选择「新建汇报」，就能看到丰富的模板选择，快速创建汇报。顾客在视频号小店中，从某个商品或订单联系客服，可以一键把商品或者订单发给客服。
中关村在线消息：11月17日，据相关爆料，微信发布了iOS微信8.0.30正式版，Android和iOS都可以升级至微信的最新版本，新版本升级主要为三方面，分别为微信朋友圈扩展文字输入区域、长按订阅号可以取消关注、新增删除声音锁功能。微信朋友圈扩展文字输入区域主要是大家在编辑朋友圈文案时，文本区域会随着文字的数量逐渐增大，更方面大家编辑与阅览；此外，长按订阅号可以取消关注主要方面大家在订阅号列表中直接选择“不在关注““删除”，非常方便大家操作，一起期待吧！
怎样低成本、高效率完成大批量人工智能算法模型的生产?在面向真实场景的AI模型应用中，这个朴素的问题正愈发成为“刚需”。毕竟术业有专攻，连广大专业的AI算法工程师都为了“炼丹”通宵达旦，半路入门的非专业人士要想做出一个好用的AI模型，耗时费力在所难免冒着跑不出满意性能的风险。优 秀作品作者将有机会获得YMIR团队的工作/实习机会。
微信宣布，已可一键查缴社保。需要的用户在微信主界面中依次点击“我”-“服务”-“城市服务”-“社保”-“城乡居民养老保险缴纳”;或者，在微信搜一搜中搜索“社保缴纳”，可按步骤操作缴纳。或者持身份证或社保卡前往参保地行政服务中心、便民服务中心、办税服务厅办理缴费及查询业务。
当两个用户量过 10 亿的应用相遇时，会擦出什么样的火花？ 2022 年TikTok和微信用户量均已过 10 亿。超店有数的每一次功能上线，都是为了助力TikTok卖家及时、便捷地卖爆产品，让卖家在使用超店有数时拥有简单、顺畅、智能的体验，以好产品体验助力卖家全球掘金，协助卖家在全球市场如鱼得水，赚得钵满盆满。
微信iOS8.0.31版本内测更新已经推出。新的内测版本增加了照片和视频一键拖拽发送功能。- 当然还有一个支持拖发的场景叫朋友圈，支持拖发视频+照片。
微信发布了iOS微信8.0.30正式版更新。至此安卓和iOS都升级到了8.0.30。目前用户发出消息后，可撤回的时限仍是2分钟。
微信发布了微信键盘安卓版的内测版更新，版本号为0.9.7.8109，更新包122MB。在此次更新中，微信键盘终于加入了悬浮键盘这一实用功能，在横屏等情况下输入内容的便捷性获得了有效提升。目前该输入法依旧没有脱离测试阶段，对此介意的用户可以再等待一段时间。
企业微信在2022全国中小企业数字化转型大会上表示，越来越多企业正通过产品内外敏捷协作的能力，提升运转效率。比亚迪、极氪、广汽埃安、“蔚小理”等中国新能源汽车1月-10月交付量十强已在供应链升级或客户服务中全面用上企业微信。数字技术和实体经济的融合，正在助力以新能源汽车为代表的中国制造“变道超车”。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。