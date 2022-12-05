Nothing 计划在美国推出新的智能手机与苹果 iPhone 竞争

站长之家(ChinaZ.com) 12月5日消息:据今天发布的一份新报告，英国科技公司Nothing计划在美国推出一款新的智能手机，直接与苹果的iPhone竞争。Nothing首席执行官Carl Pei在接受CNBC采访时说，该公司正在与美国手机运营商就在美国推出一款新手机进行 「早期对话」，但他没有透露任何运营商的名字。

Nothing于7月在40多个市场推出了其Phone1智能手机，包括英国、日本、印度和欧洲大陆的国家。当时，该公司说它没有在美国发布Phone1的计划。「我们没有在美国发布的原因是，你需要大量额外的技术支持，以支持所有的运营商和他们需要在安卓系统基础上进行的独特定制，」Carl Pei在接受CNBC采访时解释说。「我们觉得我们之前还没有准备好。」

这位华裔瑞典企业家现在说：「现在我们正在与美国的一些运营商讨论，未来可能会在那里推出产品。」Carl Pei也承认，他的公司要与苹果竞争并不容易。安卓系统有一个挑战，iOS正变得越来越占优势。他们在iMessage和AirDrop方面有很强的粘性，特别是在Z世代中，所以这对我来说是一个越来越大的挑战。他说：「也许有一天，苹果占了整个市场的80%，而这并没有给基于安卓的制造商留下足够的生存空间」。

Nothing迄今已在全球范围内销售了100多万件产品，其Ear （1）耳机销售了60万件，Phone (1)的出货量达到50万件。根据与CNBC分享的数据，该公司预计其收入将在2022年跃升10倍以上——从2021年的约2000万美元到今年的约2.5亿美元。

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