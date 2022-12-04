连续3个月销量破3万！比亚迪汉家族11月销量达31786辆

日前，乘联会公布了10月份轿车销量榜单，上榜车型也历经了大洗牌，传统车企的明星车型也开始发力，收复了前三甲的位置。具体来看，五菱宏光MINI EV仍为榜单第一，10月份卖出41255辆，同比减少13.8%，仍牢牢把持着国内电动车销冠的宝座。不过，五菱旗下目前就宏光MINI EV为爆款车型，五菱对其依赖度过高，不利于集团的健康发展。日产轩逸在沉寂了许久之后，又拿回了销量亚军的位置，10月份卖出40504辆，同比微减3.3%，保持了去年的稳定发挥水平。紧随其后的是大众朗逸，10月份卖出了32540辆，虽然同比减少14.1%，但也是目前上汽大众旗下，?