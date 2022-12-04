连续3个月销量破3万！比亚迪汉家族11月销量达31786辆

站长之家（ChinaZ.com）12月4日 消息:昨日晚间，比亚迪公布数据称，根据最新出炉的销量数据显示，汉家族11月份热销31786辆，其中汉EV系列销量13383辆，汉DM系列销量18403辆。
截至目前，汉家族已连续3个月销量突破3万辆，累计销量更是成功达成40万辆大关。
比亚迪表示，在中国汽车市场中，当前在售的车型超过3000款，其中月销破3万的车型仅有10款，而汉家族更是其中唯一一款C级车型。
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卫龙拟12月15日上市卫龙在港交所发布公告称，将于2022年12月5日至12月8日招股，预期定价日为12月8日;发售价将为每股10.40-11.40港元;卫龙表示，拟全球发售9639.7万股股份，另有15%超额配股权，预期股份将于12月15日于联交所主板挂牌上市。抖音发布世界杯小组赛观赛报告今日，抖音发布《世界杯小组赛观赛报告发布》称，世界杯小组赛场均观看人数达7062万，累计互动次数达8.37亿次，的单场最高同时在线人数达2146万，的单场峰值观看人数达1.6亿。汉家族已连续3个月销量突破3万辆，累计销量更是成功达成40万辆大关。
此前，比亚迪公布数据称，10月新能源汽车销量21.78万辆，本年累计销量139.79万辆，同比增长233.92%。
12月1日，蔚来发布11月份销量数据，11月交付14,178辆汽车，创下月度交付量新高纪录，同比增长30.3%；2022年年初至今交付106,671辆汽车，同比增长31.8%；截至2022年11月30日，蔚来汽车已累计交付量达273,741辆。而在过去三年时间内，蔚来已经站稳国内高端电动车市场，蔚来平均售价是43.47万人民币，比宝马、奥迪的平均售价都高。目前蔚来旗下共有ES8、ES7、ES6、EC6、ET7和ET5六款车型，而近期，一台疑似ES5的全新轿跑SUV也得到了曝光，预计将于今年内发布，如此一来，蔚来也就成为了产品最为丰富的造车新势力。另外，蔚来还将推出另外两个
比亚迪股份在港交所公告称，11月新能源汽车销量23.04万辆，上年同期为9.12万辆。今年前11个月，新能源汽车销量为162.83万辆，同比增长219.38%。
12月1日，极氪公布极氪001 11月份销量，共计交付11，011台，同比增长447%，环比增长8.8%，极氪001稳定单月销量破万，成为国内电动车中的爆款车型。极氪001作为高端电动车，其订单平均价格为33.6万元，已经超过宝马3系的平均车价，也获得了30万以上中国品牌纯电动车型销量冠军。极氪001销量已经稳定破万，后期还有望冲击2万的月销目标。
据比亚迪汽车官方消息，近日，元PLUS标准续航版本正式在泰国上市，售价为1099900泰铢。10月10日，元PLUS长续航版本已在泰国率先上市。比亚迪元PLUS在国内共推出了4款车型，包括豪华型、尊贵型、尊荣型、旗舰型、旗舰型PLUS，补贴后售价分别为13.78万元、14.48万元、14.78万元、15.78万元、16.58万元，提供430km和510km两种续航版本。
日前，乘联会公布了10月份轿车销量榜单，上榜车型也历经了大洗牌，传统车企的明星车型也开始发力，收复了前三甲的位置。具体来看，五菱宏光MINI EV仍为榜单第一，10月份卖出41255辆，同比减少13.8%，仍牢牢把持着国内电动车销冠的宝座。不过，五菱旗下目前就宏光MINI EV为爆款车型，五菱对其依赖度过高，不利于集团的健康发展。日产轩逸在沉寂了许久之后，又拿回了销量亚军的位置，10月份卖出40504辆，同比微减3.3%，保持了去年的稳定发挥水平。紧随其后的是大众朗逸，10月份卖出了32540辆，虽然同比减少14.1%，但也是目前上汽大众旗下，?
每月初，都是汽车厂商们忙碌的时候，也是它们秀肌肉的时候，不少造车新势力均创下品牌成立以来的销量新高，达到了1.5万以上，欢欣鼓舞，不过比亚迪一出手，真的就让人领会到了什么才是断层式领先”。12月2日晚些时候，比亚迪公布11月销量数据，11月品牌新能源汽车销量23.04万台，而在去年同期，这个数字是9.12万台，同比暴增了152%；其中乘用车销售了229942台（含出口12318台），同比增长136.5%。在产品构成方面，DM混动车型销售了116027台，EV纯电车型则卖出了113915台，二者占比基本上呈现出对半的情况。11月份比亚迪品牌，含王朝、海洋
比亚迪周二表示，将于明年在墨西哥销售汽车，一位高管将其2024年的销售目标定为多达3万辆汽车。明年，比亚迪将通过墨西哥的七家经销商，开始销售全电动版本的唐 SUV 和汉轿车。该公司的墨西哥负责人 Zou Zhou 说，希望2023年在墨西哥销售1万辆汽车，2024年达到2万至3万辆，并补充说该公司的长期目标是达到总市场份额的10%左右。虽然比亚迪拒绝透露其车辆在墨西哥的售价，但 Zou Zhou 强调称，「我们是所有人都能负担得起的品牌」。
蔚来公布11月交付数据称，11月交付14，178辆汽车，同比增长30.3%。包括8，003辆高端智能电动SUV，其中包括4，897辆ES7，以及6，175辆高端智能电动轿车，其中包括3，207辆ET7及2，968辆ET5。将于2022年12月进一步加速生产和交付。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。