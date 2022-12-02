意间ai绘画怎么绘图 意间ai绘画二次元男生女生关键词汇总

最近，意间ai绘画在社交网络上走红，因不少网友拿照片生成的效果十分离谱，而吸引的更多的网友跃跃欲试。

意间ai绘画的门槛很低，你甚至都不用下载APP，直接微信搜索小程序，直接微信一键登录即可，连注册都不用。

如果你想要生成的效果尽可能完美，那么关键词的设置就很关键。下面一起来看看意间ai绘画的绘图方法吧:

1、 微信直接上搜索“意间ai绘画”，点击开始绘画

2、 进入后直接微信登录即可，无需注册

3、 输入关键词，想要生成的图片更符合你的想象，那么可以加入一些细节的描述，比如头发的颜色，图片风格、光影等。

例如“直视，眼球，发花，特写，温柔的眼神，棕色卷发，韩漫纯欲风，美女，氛围光，光影，细节，高质量，大师之作”

4、 设置引导力度、智能扩展、图片比例，也可以默认，设置完后点击开始绘制即可。

意间ai绘画的生成速度还是很快的，基本上十几秒就可以完成。效果如下:

如果你不会设置关键词也没关系，小编这里整理了一份主要关键词，大家可以复制使用，然后根据自己的要求添加或修改个别词，就可以用来生成你想要的画面了。

【意间ai绘画二次元女生关键词汇总】

一、女生关键词

1、大眼睛，萌妹，二次元，日漫少女，高中生，光影，少女感，可爱，黑发，纯欲，（细致刻画脸部）;