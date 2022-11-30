小米官宣13系列发布会延期举办 新日期暂未公布

站长之家（ChinaZ.com）11月30日 消息:30日下午，小米微博官宣小米13系列发布会延期举行，新的发布日期暂时未公布，将在确认后第一时间通知。
按照原定计划，小米方面将会在12月1日举办最新的新品发布会。届时，小米13系列、小米手表S2以及全新的真无线蓝牙耳机等产品将会正式发布。
公告全文:
各位用户朋友:我们抱歉的通知大家，小米13系列新品发布会将延期举行。新的发布日期确认后，我们会第一时间通知。谢谢大家的理解与支持。小米集团
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11月30日下午，小米官方正式发文宣布，小米13系列新品发布会将延期举行。新的发布日期暂时未公布，将在确认后第一时间通知，届时快科技也会及时报道，并进行发布会直播。Pro版还将首次下放IMX989一英寸大底主摄，这是首次在超大杯之外的机型上使用将配备超大杯同款的影像大脑等技术。
11月30日，小米公司发布公告：各位用户朋友：我们抱歉的通知大家，小米13系列新品发布会将延期举行。新的发布日期确认后，我们会第一时间通知。小米还可能发布新款路由器、小米首款NUC以及新款音箱，三款小米智能生态桌面硬核旗舰，目前该发布会已经宣布延期。
小米13系列新品发布会将延期举行。其实手机的关注度似乎并没有那么高，新的骁龙8Gen2更好的影像系统等等似乎只能算是常规升级，反此前官宣的小米首款桌面电脑更让人期待。在核心规格方面，官方暂未公布详细信息，如果能够达到主流性能水平，再加上比较实惠的售价，那么应该是个爆款，对新机感兴趣的小伙伴儿可以持续关注中关村在线的跟进报道。
中关村在线消息：高通将于本月中旬召开骁龙之夜新品发布会，届时年度处理器骁龙8 Gen2将在本次发布会中登场，小米13系列将会首发该处理器，预计发布时间为本月底。目前有关于新机的渲染图以及配置被曝光，一起来看看吧。同样拥有徕卡影像系统，优惠力度很大，感兴趣的朋友可以点击下方链接了解。
小米宣布将于12月8日在日本举行新品发布会，有网友猜测，小米有可能会在日本率先推出小米13系列新品。小米集团王化表示，小米在日本要发布的新品不是大家期待的小米13系列，是其它机型。该机有可能会在12月8日亮相。
中关村在线消息：12月2日，据相关爆料，在小米官方宣布取消12月1日的新品发布会后，在日本宣布将于12月8日召开发布会，并且创建“压倒性的小米”话题，爆料者称国内的发布会时间与日本发布会不会相差太多，可能将定档于12月7日。根据官方曝光的消息来看，小米13系列将搭载第二代骁龙8处理器，CPU性能提升37%媲美A16、GPU性能提升42%表现超越A16；此外将搭载UFS4.0以及LPDDR5X，读取速度提升100%，速率性能提升33%。由于采用了更新的工艺，在抗磨损、抗赃污、抗变色方面也将有一定提升。
《新机谍中谍》——栏目中“谍中谍”寓意“谍报中的谍报”，在新机发布之前，让我们用专业的眼光、风趣幽默的文字，告诉你新机谍报中的那些真真假假，提前为你揭秘即将发布的重磅新机当中可能存在的那些新科技。小米即将在12月1日19:00召开小米13系列&MIUI14新品发布会，将为大家带来小米13、小米13Pro两款全新的产品。以上便是小米13&MIUI14新品发布会的全部产品，想要了解更多详细内容今晚19:00不见不散。
小米官方发文宣布，小米13系列发布会延期举行，新的发布日期暂时未公布，将在确认后第一时间通知，届时快科技也会及时报道，并进行发布会直播。这次小米发布会上将会带来小米13、小米13Pro、MIUI14等年度新品，官方已经预热多日。由于发布的延期，首销的日期也有可能滞后，有消息称小米13系列涨到4500元。
中关村在线消息：MIUI总负责人金凡透露MIUI 14即将亮相，小米金凡表示，过去一年，整个团队埋头干活 ，启动了一项很大的新计划。很快要和大家见面的 MIUI14，就是一个开始，主打精简轻巧的旗舰手机系统。值得一提的是，这次MIUI的主题色为紫色，这样很多米粉浮想联翩，此前MIUI13的LOGO颜色是彩色。精简轻巧一直以来都是MIUI的特点，希望这次小米能给我们带来一些不一样的体验。此外还有不少小米折叠屏用户表示期待，希望这次MIUI14不要让折叠屏用户失望。不出意外的话，MIUI14手机操作系统将与小米13系列一同登场。
中关村在线消息：本周，高通即将召开骁龙之夜新品发布会，全新的年度旗舰处理器骁龙8 Gen2将在本次发布会中登场，作为与高通有着密切合作的小米，其新一代旗舰小米13系列很有可能首发新处理器。据悉小米13系列的发布时间为本月底，目前新机的外观设计和配置都被曝光。外观配色方面小米13系列将有黑色、白色、绿色和粉色四种配色可供选择，包含素皮材质和玻璃材质。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。