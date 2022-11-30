小鹏汽车：联合创始人夏珩辞去执行董事 仍担任公司总裁

2022 年 11 月，第五届中国国际进口博览会在上海举行。作为世界上第 一个以进口为主题的国家 级展会，进博会是中国主动与世界市场相通、产业相融、创新相促、规则相连的全球经贸盛会，是构建国内国际双循环的重要枢纽和窗口。创新在企业以及行业发展中是必不可少的，在汽车智能化领域，云知声所做的是，寻找适当的时间点，并相对比较准确的看到市场需求，再不断从一个样本成功到规模化复制、延伸、扩展成面，实现企业发展，助力行业持续进步！