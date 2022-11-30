小鹏汽车：联合创始人夏珩辞去执行董事 仍担任公司总裁

站长之家（ChinaZ.com）11月30日 消息:小鹏汽车今日发布公告称，由于本公司最近的组织架构调整和个人事务原因，公司联合创始人、总裁夏珩将辞去董事会的执行董事职务，自2022年11月30日生效。辞任后，仍担任本公司总裁。
小鹏表示，夏先生已确认彼与董事会概无意见分歧，董事会谨借此机会对夏先生于担任本公司执行董事任期内为本公司作出之宝贵贡献致以诚挚谢意。
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凤凰网科技讯 11月30日消息，小鹏汽车今日发布公告，公司联合创始人、总裁夏珩将辞去董事会的执行董事职务。夏珩今后的工作精力将更加聚焦于产品，致力于进一步提升以客户价值驱动的产品竞争力。2014年中，夏珩与何涛、杨春雷共同创办了小鹏汽车。
p日前针对小鹏汽车或许在考虑未来可能搭载增程式动力系统一事小鹏汽车总裁和联合创始人夏珩strong通过社交媒体发布了最新消息进行辟谣表示大家想多了确实没有的事已经推出的车如G9在预研改造的可行性和成本pp但是在纯电动车的市场中目前小鹏汽车的处境要比此前艰难不少
在特斯拉发起“降价活动”后，消费者开始观望其他新能源汽车品牌是否会效仿。有网友爆料称，继特斯拉降价之后，除了新款G9，小鹏还将G3i、P5、P7的尾款分别降低14000-20000元。Model Y长续航版最高降价3.7万元，Model3后驱版降价1.4万元。
针对“小计划自研电池”的报道，小鹏汽车回应称，人事变动属实，自研电池没有的事。有媒体报道称，小鹏汽车也将自研电池提上议程，目前已经招募前宝马高级电池工程师仲亮负责，后者在小鹏汽车职位是电池技术高级总监，加入已经超过半年。消息人士称，小鹏的电池研发团队有百人左右，自研电池初步的落地期限在5年左右。
凤凰网科技讯 11月28日，据 36 氪报道，小鹏汽车将自研电池提上议程，由前宝马高级电池工程师仲亮负责。仲亮加入小鹏汽车已经超过半年，目前职位是电池技术高级总监。小鹏汽车回应凤凰网科技称，没有的事。
针对“小鹏汽车或跟进特斯拉降价”的报道，小鹏汽车方面表示，这次只是调整了权益结构，增加了尾款比例，各个车型的权益总额对比之前，反是持平或者微降的，所以其实根本不存在降价的说法。小鹏汽车还表示，本次权益结构调整目前尚未公布。截至2022年10月31日，小鹏汽车全年交付量达103，654辆，同比增长56%。
小鹏汽车宣布推出限时保价政策:在2022年12月31日前完成定金支付的订单，将持续享受2022年国家新能源补贴，补贴额度10080元-1386O元不等，不受交付时间影响。由于上牌时间导致的补贴差额，小鹏汽车将全力承担。小鹏汽车自动驾驶副总裁吴新宙在小鹏汽车科技日上表示，2023-2025年，小鹏将发力全场景辅助驾驶，2025年之后，小鹏将向全面自动驾驶和无人驾驶进发。
小鹏汽车宣布推出限时保价政策，在2022年12月31日24:00前完成定金支付的订单，可享受2022年国家新能源补贴。根据国家对新能源汽车发展的系列政策及规划，2022年新能源汽车补贴政策将于2022年12月31日截止，在此之后上牌的车辆不再享受相关补贴 （补贴额度10080元-13860元不等）
2022 年 11 月，第五届中国国际进口博览会在上海举行。作为世界上第 一个以进口为主题的国家 级展会，进博会是中国主动与世界市场相通、产业相融、创新相促、规则相连的全球经贸盛会，是构建国内国际双循环的重要枢纽和窗口。创新在企业以及行业发展中是必不可少的，在汽车智能化领域，云知声所做的是，寻找适当的时间点，并相对比较准确的看到市场需求，再不断从一个样本成功到规模化复制、延伸、扩展成面，实现企业发展，助力行业持续进步！
凤凰网科技讯11月8日消息，据财联社援引知情人士消息，小鹏汽车组织架构调整已接近尾声，据悉小鹏内部上周已发文任命原小鹏汽车品牌负责人李鹏程为小鹏汽车CEO助理，向何小鹏汇报。据公开资料显示，2019年2月，李鹏程加盟小鹏汽车，出任品牌公关总经理，直接向小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏汇报。李鹏程领导小鹏汽车品牌策略、公关传播、社会化营销、品牌创意等方面的工作。李鹏程于2002年入职一汽-大众，曾就职外事协调科、人力资源部、总经理办公室、销售公司。2017年，李鹏程加盟有车以后，出任联合创始人、高级副总裁、北京公司总经理，?
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。