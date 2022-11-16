站长之家(ChinaZ.com) 11月16日 消息:企查查APP显示，近日，荣耀终端有限公司发生工商变更，新增京东方A（000725）等多名股东。企查查信息显示，该公司成立于2020年，法定代表人为万飚，注册资本超300亿。
此前，京东方发布2022年三季度报告。财务表现方面，当季营业收入411.34亿元，同比下降26.79%;归母净利润亏损13.05亿元，同比下降118%。前三季度总收入1327.44亿元，同比下降19.45%;归母净利润52.91亿元，同比下降73.75%。
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荣耀终端有限公司发生工商信息变更，其股东列表中新增以下6位股东：京东方科技集团股份有限公司、中金祺智股权投资有限公司、综改共赢股权投资基金合伙企业、国信资本有限责任公司、深圳市宝安区投资管理集团有限公司、RosyFableAsiaL.P.等。荣耀终端公司从京东方获得战略投资，交易金额未公开。近日即将发布的荣耀MigicVs折叠屏手机的柔性Amoled面板将由京东方供应。
针对京东方等入股荣耀的消息，昨日晚间荣耀方面向媒体回应称:「荣耀目前收入、利润及经营性现金流稳健增长，多元化股权结构一直是荣耀坚持的发展原则，荣耀也一直坚持开放、协同的原则，致力于联合产业链合作伙伴，为用户带来产品创新和体验跃迁，更好地服务全球消费者。」
今日，京东方BOE官方宣布，近日，由京东方牵头制定的中国电子行业标准《车用平视显示器光学性能测试方法》获工业和信息化部批准发布，成为国内HUD首个行业权威测试标准。该标准从适用范围、术语定义、测试条件、测试系统、测试方法等多维度，规定了HUD视场角、亮度、畸变、白平衡误差等光学性能参数的测试方法，建立了科学全面的测试流程。今年7月，京东方与北汽完成国内第一台真正搭载大尺寸AR-HUD和电子外后视镜的魔方车型已正式批量供货，其AR-HUD投射面积超60英寸，拥有104超广视场角以及15000nits超高亮度，虚像距离大于8米。
荣耀回应京东方等股东入股据证券时报消息，针对京东方等入股的情况，荣耀方面回应，多元化股权结构一直是荣耀坚持的发展原则，荣耀也一直坚持开放、协同的原则，致力于联合产业链合作伙伴，为用户带来产品创新和体验跃迁，更好地服务全球消费者。此前，企查查APP显示，近日，荣耀终端有限公司发生工商变更，新增京东方科技集团股份有限公司等多名股东。腾讯称不久就有游戏版号发放在昨日的财报电话会议上，针对版号问题，腾讯方面表示，不久就会有版号发放。在版号发放出来之后，腾讯会有更多已经准备好的游戏推出。据悉，腾讯三季度营收1
iPhone 14已经开售了两个月，目前制造、供应方面发生了一些变化，京东方正式开始为iPhone 14提供屏幕，一个稍微不利的因素在于，因为需求低迷苹果已经削减了iPhone 14/14 Plus产能，但京东方目前已经接到了至少500万台iPhone 14屏幕的订单。
博主数码闲聊站暗示，vivo即将登场的X90系列除了拿到天玑9200和京东方Q9双首发权外，还将会首发自研芯片V2...京东方Q9高分屏是京东方最新推出的一代国产OLED屏幕，根据官方的介绍，Q9发光器件相比上一代Q8降低了15%的功耗，DCI-P3色域从110%提升至116%，使用寿命提升了10%，有害蓝光控制在6.0%以下，整体已达到世界顶尖水平...其创新性地定制了10bitMAC电路，可以高效执行10bit运算，推理延迟较传统NPU最多降低了96%，能效比最高提升了200%......
京东方官方发布了第三季报告，公司三季报显示，京东方A2022年前三季度实现营收1327.44亿元，同比下降19.45%；归母净利润52.91亿元，同比下降73.75%......
财务表现方面，当季营业收入411.34亿元，同比下降26.79%；归母净利润亏损13.05亿元，同比下降118%...前三季度总收入1327.44亿元，同比下降19.45%；归母净利润52.91亿元，同比下降73.75%...京东方宣布，公司下属控股子公司北京京东方创元科技有限公司拟在北京经济技术开发区投资建设应用LTPO技术的第6代新型半导体显示器件生产线项目，着力布局VR显示产品市场，进一步丰富公司产品结构，巩固公司半导体显示行业龙头地位，总投资约290亿元...
今日下午，京东方A发布公告称，公司下属控股子公司北京京东方创元科技有限公司拟在北京经济技术开发区投资建设应用LTPO技术的第6代新型半导体显示器件生产线项目，着力布局VR显示产品市场，进一步丰富公司产品结构，巩固公司半导体显示行业龙头地位...
（上海， 11 月 9 日） 11 月 9 日上午， 2022 东方美谷国际化妆品大会在上海奉贤开幕。全球知名的生物科技公司与生物材料公司华熙生物携旗下「润百颜」、「夸迪」、「米蓓尔」、「BM肌活」等功能性护肤品品牌，受邀参加并首度亮相大会设立的元宇宙展厅。本次参展，华熙生物聚焦生物科技与元宇宙数字应用的创新融合，构建了一个集科技、时尚、互动于一体的虚拟展台，旨在通过东方美谷提供的这一创新数字平台，更紧密的与消费者链接和互动，多元化展现华熙生物不断提升且日益突出的生物科技实力与数字化应用成果。图1- 2022 东方美谷国际化
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。