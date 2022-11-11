微博网页版：原版微博将在近期下线

站长之家（ChinaZ.com）11月11日 消息:昨日，微博发布通知称，原版微博将在近期下线，建议使用新版微博获取更好的体验。
据了解，目前用户可在微博网页版上方设置选项进行新旧版切换。当用户由新版切换回旧版时，则会显示上述提示。
据悉，二季度微博营收4.502亿美元，同比下降22%。截至二季度末，微博月活跃用户达到5.82亿，同比净增约1600万;日活跃用户达到2.52亿，同比净增700万。
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2014年，微博曾对PC端的UI设计进行了一次大改，虽然那次更新遭到了不少用户的抵制，但在多年使用后，这一UI界面也已经成为了用户习以为常的界面。现在，微博打算对PC端UI界面再次进行大改。根据目前从新版微博切回原版时的弹窗提示来看，微博官方会在近期下线原版设计，用新版设计取而代之。这意味着，新版微博将不再是以在页面右侧点击进入新版微博”这一可选项的形式存在，而是像2014年推广微博V6升级一样，强制进行升级替换。与目前微博的UI设计相比，新版微博的设计更加简洁化，在继承原有卡片化设计的同时，引入了大量扁平化的设计元
苹果公司今天推出了iCloud.com网站的全新设计，该网站在苹果公司的测试网站beta.icloud.com上以测试版提供。更新后的设计与目前的iCloud设计明显不同，它在一个可定制的主页上显示带有预览的照片、邮件、iCloud Drive、笔记等的完整磁贴。
但遗憾的是，《帝国时代2》虽然是微软第一方游戏，却迟迟没有登陆Xbox主机，即便是在2019年推出的《帝国时代2：决定版》也没有弥补这一遗憾...在原版游戏发售整整23年后的今天，《帝国时代2：决定版》的XboxSeriesX|S版本与XboxOne版本突然通过了PEGI评级，这意味着，这款微软旗下的经典之作，终于将登陆微软自家的主机平台了...就在明天，《帝国时代》官方将举办系列25周年的纪念直播，不出意外，《帝国时代2：决定版》的Xbox主机板将在直播中正式公布...
经过数月的推迟之后微软宣布向所有网页端 Word 用户推出深色模式这项功能此前仅限于 macOS 和 Windows 客户端现在网页端用户也可以免费使用微软曾于今年 5 月宣布为 Word 网页端推出深色模式但由于某些原因一直推迟推出虽然错过了最后期限但深色模式的实施与 Word for Mac 和 Windows 一样好当您启用它时深色方案会在菜单控件和文档背景上实现此外您可以切换到深色模式而不会影响文档的白色背景您只需单击一下即可在画布中的浅色深色模式之间切换如果您对深色功能区和白色画布感到满意并且不想看到深色画布Microsoft Word 网页版将记住您?
据 Tech 星球，字节跳动旗下的社交产品飞聊官网「feiliao.com」已于近期关停，虽然官方没有发布停运公告，但这意味着飞聊官方下载渠道关闭，退出了互联网社交争夺战。
...例如抖音等短视频平台，凭借强大的用户粘性与算法推送，他们可以在内容传播的前端助力创作者，短视频平台往往是爆款内容的“培育池”，“发掘”是其最大的特征，因此也经常成为当下内容创作者首选的平台;而腾讯的视频号则借助微信等社交软件在私域流量社交传播中的优势，通过助力内容裂变传播、精准渗透不同圈层的方式助力创作者;B站等则是以兴趣圈层为核心驱动力，助力不同垂直领域的不断深耕，在广度和深度上实现与创作者的协同......
苹果公司此前证实，它正在与印度的运营商合作，包括Airtel和Jio，为该国的iPhone用户带来5G支持。苹果公司表示，它将于12月开始在该国推广5G。现在，该公司表示，从即将推出的iOS16.2测试版开始，Airtel和Jio网络的用户将获得更快的5G连接。
折扣、优惠、抽奖、补贴……这几天无论打开什么APP，大概率都能看到不少与双11相关的广告。为了抓住这一年一度规模最大的促销节点，各大品牌商家使出“浑身解数”，意图在全网增加曝光、扩大声势，从而尽可能地提升销量。而这并非是只在电商平台内打打折就能够达成的目标。几大内容社交平台一早就被品牌商家们看中，以各种营销内容、互动玩法进行宣传推广，吸引更多用户种草:在微博，有众多明星达人的倾情推荐;在小红书，有海量的好物测评和分享笔记;在B站，李佳琦的《所有女生的offer2》成了热门综艺，UP主的直播带货也在进行中。各平台?
微博官方宣布推出SVIP会员，拥有超43项权益，成长等级可超过目前VIP7上限...会费方面，SVIP连续包年为118元、连续包季35元、连续包月12元、包年128元、包季40元、单月18元（上述均为半价升级价格）...微博会员官方表示，升级SVIP后可享超43项权益，包括黑金皇冠、内容权益、稀缺装扮权益、加量改名卡、去机型小尾巴、个性flag、动态头像、成长加速等等，比现有VIP身份更尊贵...需要提醒的是，根据已升级SVIP的网友反馈，SVIP是在原有VIP的基础进行覆盖增加权益，并不会延长原有会员的有效期......
在steam deck发售之后，很多玩家就抢在第 一时间去预订了这款游戏机，现在仍然有购买不到游戏机的玩家，但目前SteamDeck也有很多缺陷，这些问题都是主机无法避免的，比如无法载入steam网页，下面小编教大家解决......
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。
后置双摄，4000 万像素超感知摄像头+1300 万像素超广角摄像头华为 Pocket S后置双摄镜头，分别是4000 万像素超感知摄像头（f/1. 8 光圈）+1300 万像素超广角摄像头（f/2. 2 光圈），前置1070 万像素超广角摄像头，f/2. 2 光圈。后置摄像头视频拍摄 最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖。