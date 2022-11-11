微博网页版：原版微博将在近期下线

折扣、优惠、抽奖、补贴……这几天无论打开什么APP，大概率都能看到不少与双11相关的广告。为了抓住这一年一度规模最大的促销节点，各大品牌商家使出“浑身解数”，意图在全网增加曝光、扩大声势，从而尽可能地提升销量。而这并非是只在电商平台内打打折就能够达成的目标。几大内容社交平台一早就被品牌商家们看中，以各种营销内容、互动玩法进行宣传推广，吸引更多用户种草:在微博，有众多明星达人的倾情推荐;在小红书，有海量的好物测评和分享笔记;在B站，李佳琦的《所有女生的offer2》成了热门综艺，UP主的直播带货也在进行中。各平台?