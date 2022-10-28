苹果新款第十代 iPad 的 USB-C 接口比其他型号更慢

站长之家(ChinaZ.com) 10月28日消息:与最新的 iPad Pro、iPad Air 和 iPad mini 等机型相比，苹果新的第 10 代 iPad 配备了较慢的 USB-C 接口。

正如 The Verge 在本周发布的新 iPad 评测中指出的那样，该设备的 USB-C 接口的数据传输速度仅限于 USB 2. 0 的 480 Mbps。这意味着，尽管配备了 USB-C 接口，第十代 iPad 的数据传输速度与配备 LIGhtning 接口的第九代 iPad 相同。

所有其他配备 USB-C 接口的 iPad 型号都有更快的数据传输速度。配备 M1 芯片和更新的 iPad Pro 型号与雷电 3 兼容，数据传输速度高达 40Gbps，第五代 iPad Air 的传输速度高达 10Gbps，第四代 iPad Air 和最新的 iPad mini 的速度高达 5Gbps。

新 iPad 在美国的起价为 449 美元，而 iPad mini 和 iPad Air 的起价分别为 499 美元和 599 美元。与之前的入门级机型相比，第十代 iPad 的主要新功能包括：更大的 10. 9 英寸显示屏，边框更薄，A14 仿生芯片，USB-C 接口，Touch ID 电源按钮，横向放置的 FaceTime 摄像头，蜂窝机型支持 5G，Wi-Fi 6 等。

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