首页 > 业界 > 关键词  > iPad最新资讯  > 正文

苹果新款第十代 iPad 的 USB-C 接口比其他型号更慢

2022-10-28 15:57 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月28日消息:与最新的 iPad Pro、iPad Air 和 iPad mini 等机型相比，苹果新的第 10 代 iPad 配备了较慢的 USB-C 接口。

iPad，苹果，平板电脑，iPad 10

正如 The Verge 在本周发布的新 iPad 评测中指出的那样，该设备的 USB-C 接口的数据传输速度仅限于 USB 2. 0 的 480 Mbps。这意味着，尽管配备了 USB-C 接口，第十代 iPad 的数据传输速度与配备 LIGhtning 接口的第九代 iPad 相同。

所有其他配备 USB-C 接口的 iPad 型号都有更快的数据传输速度。配备 M1 芯片和更新的 iPad Pro 型号与雷电 3 兼容，数据传输速度高达 40Gbps，第五代 iPad Air 的传输速度高达 10Gbps，第四代 iPad Air 和最新的 iPad mini 的速度高达 5Gbps。

Apple iPad 10.9英寸平板电脑 2022年款（64GB WLAN版/A14芯片/1200万像素/iPadOS MPQ03CH/A） 银色
京东自营
￥3599
Apple iPad Pro 11英寸平板电脑 2022年款(128G WLAN版/M2芯片Liquid视网膜屏/MNXD3CH/A) 深空灰色
京东自营
￥6799
Apple iPad Pro 12.9英寸平板电脑 2022年款(128G WLAN版/M2芯片Liquid视网膜XDR屏/MNXP3CH/A) 深空灰色
京东自营
￥9299

新 iPad 在美国的起价为 449 美元，而 iPad mini 和 iPad Air 的起价分别为 499 美元和 599 美元。与之前的入门级机型相比，第十代 iPad 的主要新功能包括：更大的 10. 9 英寸显示屏，边框更薄，A14 仿生芯片，USB-C 接口，Touch ID 电源按钮，横向放置的 FaceTime 摄像头，蜂窝机型支持 5G，Wi-Fi 6 等。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】11.11云上盛惠提前享-云服务器2核2G每月仅4元

    腾讯云双十一活动来了,云服务器多种机型限时抢购,爆品提前购 同价11.11。专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    首购2核2G服务器

    首购2核2G服务器

    去看看
    首购2核2G服务器 每月4.2元
    精选电商扩容、营销等场景

    精选电商扩容、营销等场景

    去看看
    精选电商扩容、营销等场景 新老同享
    热门SaaS产品

    热门SaaS产品

    去看看
    热门SaaS产品 限时0元试用
    老用户专享

    老用户专享

    去看看
    老用户专享 续费6折起
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 欧盟通过统一USB-C接口苹果也不能搞特殊

    从2024年秋季开始，在欧盟地区销售智能手机、平板电脑、电子阅读器、键盘、电脑鼠标、GPS设备、数码相机、耳机、手持视频游戏机和便携式扬声器设备的充电接口必须采用USB-C...此前美国参议员也曾尝试呼吁美国商务部采用强制政策来解决充电接口不统一的问题...

  • 苹果第十代iPad有望月底前发布

    根据爆料人士透露的最新信息，第十代 iPad 将会在本月底前发布...苹果可能不会对这款机型进行太多改动，因为它希望保持低成本，但与第三代 iPhone SE 一样，iPad 10 可能会出现价格上涨，因为有传言称它会进行大量升级.例如，据报道，这款平板电脑将配备 A14 Bionic，与 2020 年推出的 iPhone 12 系列中的 SoC 相同...

  • 第十代iPad上架京东 现在就能预约

    目前京东平台已经上架了新iPad，并开启了预约抢购活动，感兴趣的朋友可以点击下方链接参与...其他配置方面，iPad第十代采用10.9英寸Liquid视网膜显示屏，搭载A14仿生芯片，内置高音...

    ​Liquid视网膜显示屏 ​Liquid视网膜

  • 消息称苹果第10代iPad将采用USB-C接口 搭载A14芯片

    据国外媒体报道，长期关注苹果的一名资深记者当地时间周一在社交媒体上表示，搭载M2芯片的苹果新一代iPad Pro，将在周二推出，但苹果不会为此举行发布会，而是会在官网以新闻稿的方式推出...外媒在报道中就提到，第10代iPad的屏幕将增至10.5英寸，较当前iPad的10.2英寸有扩大...第10代iPad采用USB-C接口，也就意味着苹果的iPad产品线，将全部转向USB-C接口，苹果官网目前在售的iPad Pro、iPad Air和iPad mini均是USB-C接口，仅iPad是闪电接口......

    ​苹果

  • 新款Apple TV和第十代iPad均提供4GB内存

    新发布的Xcode14.1候选版本证实，新的AppleTV和iPad都内置4GB的内存...之前的AppleTV4K和第九代iPad配备的是3GB内存，因此这两款设备的内存都得到了提升...对于新款iPadPro，苹果公司官网介绍说，配备128GB、256GB或512GB存储空间的机型有8GB的内存，配备1TB或2TB存储空间的机型搭配16GB的内存...

  • iPad Pro和iPad现在附赠编织款USB-C电缆 也可单独购买

    苹果公司今天推出的新款iPadPro和iPad型号首次在包装盒中包含一条一米长的USB-C编织充电线...与此苹果公司继续在官网和门店销售一种没有编织材质保护的两米长的USB-C电缆...

  • 全系iPad改用USB-C接口 iPhone还会远吗

    中关村在线消息：就在昨晚，苹果正式发布了第十代iPad，包括三个版本：12.9英寸iPadPro128GB售价9299元起；11英寸iPadPro128G售价6799元起，两者均采用最新的M2芯片，性能强劲...虽然更改了接口，但苹果并没有为此推出全新的ApplePencil手写笔，而是继续沿用一代版本...USB-C转ApplePencil转换器，价格为67元...

    ​iPad

  • 统一充电接口或让苹果损失百亿收入 USB-C接口才是未来

    中关村在线消息：欧盟推出了一项有关充电接口的法案，要求从2024年起在欧盟27个国家/地区销售的所有智能手机都必须使用USB-C进行充电，AirPods等产品也包括在内...天风证券分析师郭明錤曾表示，iPhone15将采用USB-C接口，而iPhone14Pro将会把lightning接口升级至USB3.0...

    ​苹果

  • iPad发明者托尼·法德尔称希望看到iPhone转为USB-C接口

    iPad的发明者托尼·法德尔认为，苹果应该将iPhone转移到USB-C，声称这是正确的事情...欧盟没有规定2024年底以后采用USB-C的日期，新通过的法律还必须正式批准和公布，并在20天后生效...苹果公司此前曾对该法律进行了攻击，声称广泛的监管和合规性会扼杀创新，而不是鼓励创新...欧盟的法规规定了USB-C或全无线充电是未来的方向，而正在讨论中的美国立法并没有明确规定以USB-C作为规范...

  • iPod之父：苹果垄断 欧盟强制它使用USB-C接口是正确之举

    苹果公司前副总裁、有“iPod之父”之称的托尼法德尔周四表示，欧盟强制苹果使用USB-C接口是正确之举，因为苹果现在正处于垄断地位...除欧盟外，美国参议院和巴西电信监管部门也在考虑强制性要求手机使用USB-C接口...他表示，自己并不担心欧盟迫使苹果和其他智能手机制造商采用USB-C接口，“他们只是在迫使苹果做正确的事情”...苹果的iPad已转用USB-C，但是iPhone和AirPods等配件依旧在使用苹果的专有Lightning接口...

    ​iPod ​苹果 ​usb

  • 天玑1080是5G芯片吗？

    是的。天玑1080是5G芯片。5G、Wi-Fi 6、蓝牙和 GNSS 连接都直接内置在 Dimensity 1080 中，这意味着它们的工作效率比其他多芯片设计要高得多，从而延长您的日常电池寿命。搭载联发科技天玑 1080 的智能手机可以结合 5G 低频段和中频段，以实现更快的平均速度、更大的覆盖范围以及跨覆盖层的 5G 区域之间的无缝移动，让您的 5G 体验永不出错。

    天玑1080

  • Redmi Note 12 Pro是什么调光方式？

    PWM调光Redmi Note 12 Pro和Pro+都是使用1920Hz 高频 PWM 调光。这两款手机的屏幕参数一样，尺寸：6.67 英寸、分辨率：2400*1080、对比度：5，000，000:1、调光级数：16000 级、全局激发亮度：900 nit* 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz、触控采样率：全局 240Hz、1920Hz 高频 PWM 调光、DCI-P3、HDR10+、10bit 色深、杜比视界、阳光屏、护眼模式。

    Redmi Note 12 Pro

  • 天玑1080玩游戏怎么样？

    很适合。天玑1080采用联发科 HyperEngine3.0网络引擎，即使在接到电话和旅行时也能继续玩游戏。与其他芯片设计相比，连接朋友的设备并在线玩游戏的时间延长33%，并且很省电，也有用于游戏的5G HSR 模式。

    天玑1080

  • 天玑8100和骁龙695对比哪个好？

    天玑8100更好。比较了两款8核处理器:高通骁龙695（配备 Adreno619显卡）和联发科天玑8100(Mali-G610MC6)。高通骁龙695的优点开发人员针对高通骁龙处理器优化游戏的频率高于针对天玑联发科天玑8100的优点支持201% 更高的内存带宽（51.2对17GB/s）显示明显更好（高达2倍）AnTuTu9分数 –798K 与398KCPU 时钟速度提高30%（2850与2200MHz）具有更小尺寸的晶体管（5对6纳米）更高的 GPU 频率 （~9%）

    天玑8100

  • Redmi Note 12探索版支持哪些充电协议？

    QC3+/PD2.0/PD3.0快充协议Redmi Note12 探索版支持210W 有线秒充，手机支持 QC3+ / PD2.0 / PD3.0 快充协议，USB Type-C 双面充电接口，标配 210W 双 GaN 充电器，兼容220V电压、110V电压。

    Redmi Note 12探索版

  • Redmi Note 12 Pro有哪些定位方式？

    北斗、GPS、Galileo等Redmi Note 12 Pro支持的定位方式有：北斗：B1I + B1C｜GPS：L1｜Galileo：E1｜GLONASS：G1｜QZSS：L1｜A-GPS 数据网络定位｜Wi-Fi 网络定位｜sensor 辅助定位。

    Redmi Note 12

  • 天玑8100和天玑920哪个处理器好？

    天玑8100更好。比较了两款8核处理器:联发科天玑920（带有 Mali-G68MC4显卡）和天玑8100(Mali-G610MC6)。联发科天玑8100的优点具有比天玑920大2MB 的 L3缓存大小显示明显更好（高达65%）AnTuTu9得分 –798K 与483K具有更小尺寸的晶体管（5对6纳米）CPU 时钟速度提高14%（2850与2500MHz）安兔兔Benchmark 测量不同场景下的 CPU、GPU、RAM 和 I/O 性能:GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能:跑分来看的话，天玑8100也比天玑920是要好上一个档次，性能提升很多，自然是天玑8100更好。

    天玑8100

  • Redmi Note 12有双扬声器吗？

    不是Redmi Note 12是单扬声器的设计，Pro/Pro+版本才是双扬声器。Pro以上版本使用超线性双扬声器，支持的音频格式有MP3，FLAC，APE，AAC，OGG，WAV，AMR，AWB，且有Hi-Res Audio认证、Hi-Res Audio Wireless 认证、Dolby Atmos 杜比全景声。

    Redmi Note 12

  • 天玑8100和骁龙778g哪个好？

    天玑8100更好。比较了两款8核处理器:高通骁龙778G（配备 Adreno642L 显卡）和联发科天玑8100(Mali-G610MC6)。高通骁龙778G 的优点开发人员针对骁龙处理器优化游戏的频率高于针对天玑更好的指令集架构联发科天玑8100的优点支持100% 更高的内存带宽（51.2对25.6GB/s）更高的 GPU 频率 （~86%）显示明显更好（高达52%）AnTuTu9得分 –798K 与526KCPU 时钟速度提高19%（2850与2400MHz）具有更小尺寸的晶体管（5对6纳米）安兔兔跑分如下:骁龙778G是526631分，天玑8100跑分是798665分。GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能:

    天玑8100

  • Redmi Note 12 Pro支持哪些Wifi协议？

    Wi-Fi 6、Wi-Fi 5、Wi-Fi 4 以及 802.11a / b / gRedmi Note 12 Pro支持的WLAN协议：Wi-Fi 6、Wi-Fi 5、Wi-Fi 4 以及 802.11a / b / g；WLAN频率：2.4G WiFi | 5G WiFi；支持 2x2 MIMO，WiFi Direct，Miracast；蓝牙 Bluetooth 5.2 支持 SBC / AAC / LDAC / LHDC。

    Redmi Note 12

  • 天玑8100和骁龙8+哪个好？

    骁龙8+更好。骁龙8+是目前高通公司最新最好的芯片之一，骁龙8+是高通新一代骁龙8Gen1 芯片优化版，对标的是天玑9000，相较于上一代的骁龙8 Gen 1，功耗降低了30%，性能提升了10%，并且骁龙8Gen1Plus还将采用台积电4nm工艺。CPU最大主频是3.2GHZ，这次高通在功耗的问题上下了苦功夫，所以天玑 8100 还是不能和骁龙8Gen1Plus比拼的。

    天玑8100

  • Redmi Note 12王者荣耀有高刷模式吗？

    有Redmi Note 12自身的屏幕刷新率最高可以达到120Hz，同时也支持60Hz或90Hz模式，因此王者荣耀是可以开90Hz或120Hz帧率的。当然考虑到Redmi Note 12的处理器是骁龙4移动平台八核架构，最高主频2.0GHz，GPU是Adreno 619，都是比较入门级的配置，因此王者荣耀高画质情况下高帧率可能会不如其他型号流畅，因此建议玩的时候将画质调至中低水平。

    Redmi Note 12

  • 天玑8100是几核？

    八核。天玑8100采用台积电5nm 工艺，与天玑8000相比游戏性能提升20% ，CPU 能效比上一代提高25% 。八核 CPU 架构包含4个 主频高达2.85GHz 的 Arm Cortex-A78大核，GPU 为 Arm Mali-G610MC6，让玩家在手游大作中享受流畅、高帧率的游戏体验，并获得更长的电池续航。

    天玑8100

  • Redmi Note 12有红外遥控吗？

    有Redmi Note 12有红外遥控功能，可以控制很多具有红外功能的设备，如空调等，此外它也有3.5mm耳机孔，可以连接传统有线耳机，这是目前很多智能手机上比较少见的配置。

    Redmi Note 12

  • 天玑8100支持北斗系统吗？

    支持。天玑8100是支持新型北斗 III代-B1C GNSS，并且天玑 8100 支持 Wi-Fi 6E 2x2 MIMO，支持三频段连接（2.4/5/6GHz）和 MediaTek Wi-Fi 蓝牙双连抗干扰技术，提供快速、稳定、低延迟的网络连接。

    天玑8100

  • Redmi Note 12是5G双卡双待吗？

    是Redmi Note 12是5G双卡双待手机，支持5G频段包括5G：SA：n1｜n3｜n5｜n8｜n28A｜n41｜n77｜n78 NSA：n41｜n78。

    Redmi Note 12

  • 天玑8100支持120hz刷新率吗？

    支持。天玑8100采用联发科MiraVision780移动显示技术，提供出色的高刷体验。并且设备制造商可以采用刷新率高达120Hz 的最新 WHQD+ 显示器，确保他们的智能手机提供旗舰级分辨率，速度比上一代 天玑提升25%，此外新的 HDR10+ 自适应支持。

    天玑8100

  • Redmi Note 12 Pro有胶片画框吗？

    有Redmi Note 12 Pro和12 Pro+两个型号，以及探索版和潮流版都有胶片画框或是胶片相机。在镜头方面，Redmi Note 12 Pro后置 5000 万像素索尼IMX 766 超清相机以及800 万像素 超广角镜头：119° FOV、200 万像素微距镜头；Redmi Note 12 Pro+后置 2 亿像素极清相机、 800 万像素 超广角镜头：119° FOV和 200 万像素微距镜头。

    Redmi Note 12 Pro

  • 天玑8100支持蓝牙5.2吗？

    支持。天玑8100支持的蓝牙最新版本是5.3。最新版本增加了多项功能增强功能，包括对定期广告、加密密钥大小控制和频道分类的增强。最新版本还包含一个新的连接子评级功能，并删除了备用 MAC 和 PHY (AMP) 扩展。这些更新有可能提高许多支持蓝牙®的产品的可靠性、能源效率和用户体验。

    天玑8100

  • Redmi Note 12 Pro+摄像头可以拍摄什么视频？

    最高4K30fpsRedmi Note12Pro+后置摄像头可以拍摄视频格式为:4K 视频拍摄:30fps、1080p 视频拍摄:30 / 60fps、1080p 慢动作视频拍摄:120fps、720p 视频拍摄:30fps、720p 慢动作视频拍摄:120 / 240 / 960fps。

    Redmi Note 12 Pro+

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM