安踏称始祖鸟没有配货制的计划

站长之家 10 月 27 日讯：据时代财经报道，针对“始祖鸟对标爱马仕”一事，安踏方面回应称，始祖鸟没有配货制的计划，也没有对标爱马仕品牌的这一说法。
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2022年12月31日0时起，“优站计划”活动将停止运营，并关闭和下线有关该活动的所有入口和关联活动...2022年12月31日0时起，“优站计划”活动将停止运营，并关闭和下线有关该活动的所有入口和关联活动...51.la表示，截至2022年12月31日0时，如账户内积分未达到最低100元提现标准时，剩余余额继续保留，可参与其他活动（邀新或其他新推出的活动）继续获取收益......
平安人寿依托平安臻享RUN健康服务计划，与中国专业运动龙头品牌安踏开展合作，联合推出“健康合作套装”，弘扬专业运动、健康生活新风尚...自 2021 年 4 月推出以来，平安臻享RUN打造多项核心服务，覆盖客户全生命周期，致力于让客户享受到健康有呵护、亚健康有督促、慢病有照护、小病有陪护、大病有专护的医疗服务...平安臻享RUN作为平安“保险+健康管理”模式的重要探索，自推出以来，已获得 1500 万客户使用体验，服务满意度达98%......
为什么说口红渍难清理呢？一方面口红的油脂成分高，直接用水洗会令污渍扩散；另一方面过度搓洗还会损伤衣物面料...那么三翼鸟是如何搞定这些洗衣难题的呢？在三翼鸟智慧阳台场景中，海尔洗干组合能够实现一键智慧洗护...就拿做饭来说，用户在做饭前，冰箱会及时提醒食材保质期，并能够根据现有食材推荐菜谱；烹饪时，烟灶智慧联动，远离油烟；饭后清洁也不必忧心，将洗碗任务交给洗碗机，清洁彻底健康无忧……像这样的智慧体验还有很多，三翼鸟现有 2 万余款组件、1000+场景方案、 200 余种服务，可供用户自由选择和组合......
国庆小长假是出游的高峰期，但水泄不通的高架桥、摩肩接踵的景点、人头攒动的电影院、商场等，都给本该轻松的旅途增添了一些不愉快...假期不一定要出门才能玩得尽兴，在三翼鸟智慧家里，“自家游”也能度过一个舒适的假期...在三翼鸟阳台，洗烘联动帮阳台省下晾衣空间，阳台成为了父母陪伴孩子游戏、画画、拼图等活动的“小型乐园”...围绕用户衣食住娱生活需求，三翼鸟通过打造全屋智慧全场景解决方案，为用户带来互联互通，主动服务，一站满足的智慧家生活，让大家在国庆假期足不出户也能拥有无限乐趣和舒适体验......
无独有偶，截至 10 月 9 日，抖音挑战赛#和家务男玩转家务 话题页累计播放量5. 3 亿，共计超2. 5 万用户参与，视频超3. 6 万支，累计点赞量598. 4 万，累计评论量61. 7 万，累计分享量 65 万，再度引爆一场现象级的传播...但实际上，做好家务并没有标准范式，不是女性的专属，男性同样也可以做，并且做好...一般来说，智能家居都是加配到家居场景中的，但在标准化的工业设计之下，做家务往往就会遇到工具不趁手、布局不合理或是配置不适应等问题......
美美的享用早餐并不难！最近在热播综艺《做家务的男人4》节目里，就实现了早餐“无焦虑式”烹饪，武大靖、唐九洲等嘉宾化身家务男，在三翼鸟厨房轻松搞定精致早餐...根据 2022 半年报显示，三翼鸟网器日活增长63％、语音日活增长191.4％、智家APP日活增长110％...据统计，三翼鸟上海体验中心 001 在 3 年时间销售规模累计达5. 03 亿，其中前置规模占比71%，高端规模占比90%，这样的成绩不但为行业未来指明着方向，更快速推动用户体验的不断升级......
三翼鸟北京店 8 个月成果：在过去的1- 8 月，三翼鸟北京体验中心 001 累计成交额 10230 万，接待参观场次 393 场，接待人数 3148 人...8 个月的时间里，三翼鸟北京体验中心 001 共计接待政府团队参观 52 组，其中包括国家工信部消费品司、古巴驻中国大使馆、贝宁驻华大使等代表团，按需定制的智慧场景收获高度认可...成立至今，三翼鸟北京体验中心 001 已走过两个春秋......
魔兽世界WLK版本，部落玩家在第一站到达诺森德的北风苔原就是战歌要塞了，很多玩家发现在顶楼有个鸟点不知道怎么上去，下面就来为大家分享一下攻略。
继9月华为Mate 50系列发布会后，华为预计将在本月再次举行新品发布会，届时，新版华为P50 Pocket折叠屏手机、华为Watch GT Cyber（赛博版）智能手表将与我们见面...数码博主厂长是关同学”透露，华为P50 Pocket有一款高配换芯版，应该搭载了骁龙8+处理器，该版本预计会在10月底推出...至于低配版和赛博智能手表会在10月25左右正常发布，最快下周会有相关热与......
本次双十一大促伯希和带着诚意满满跑来，10.24 20: 00 预售正式开始，前 300 名付定金者尾款半价，充值现金得购物金等活动更有入会好礼以及跨店满减优惠券叠加使用，预享狂欢好礼!大促涵盖了爆款冲锋衣系列、冬季羽绒服系列、抓绒系列、软壳系列、山系列等...伯希和山系列产品以“城市探险”为主题，主张全新的生活方式，恒温保暖摇粒绒外套加固升级“不掉毛的羊羔绒”，结合当下潮流美学兼具户外与城市通勤功能，营造无性别设计+经典户外元素的穿搭风格......
4纳米。天玑9200是采用台积电4纳米工艺，使用 ARM Cortex-X3内核和 Immortalis G715GPU，ARM Cortex-X3据爆料比 Cortex-X2性能提升了25%。联发科天玑9200的安兔兔基准测试得分为1266102分，这是适用于 Android 的片上系统 （SoC） 的最高得分。超高性能内核改为 Arm Cortex-X3，L2缓存从512KB 增加到1MB，L3缓存增加到8MB。
3 充电 IC 架构、双氮化镓充电器Redmi Note 12 探索版 210W 快充是3 充电 IC 架构，单颗峰值功率 100W、10C 双电芯、双氮化镓充电器、E-mark 芯片充电线、60 项安全防护。210W的快充只有在探索版型号上才有，其他的标准版和Pro/Pro+版本都没有210W的快充。
台积电。天玑9200是采用台积电4nm工艺，CPU架构升级为新一代超大核Cortex-X3，GPU架构升级为Immortalis-G715。预计将为两款vivo手机供电，包括一款X90系列手机、一款OPPO Find X系列手机和一款游戏手机。
没有Redmi Note 12Pro没有210W的快充，Redmi Note 12系列中仅有探索版机型有210W的快充，其他的机型快充速度是67W或120W。探索版的210W快充技术从充电器端到主板和电池端涉及高达 40 重安全主动的防护措施，这些防护措施主要从充电温度、充电电压、充电电流包括整个充电协议这四个维度进行全方位的保护，以确保安全性。
安兔兔120多万分。天玑9200将跳过天玑9100。Leaker Ice Universe 表示它将使用 ARM Cortex-X3内核和 Immortalis G715GPU。ARM Cortex-X3声称比 Cortex-X2性能提升了25%。天玑9200芯片预计仍将采用台积电的4nm工艺。将为两款vivo手机供电，包括一款X90系列手机、一款OPPO Find X系列手机和一款游戏手机。最近有爆料安兔兔跑分为120多万。
是Redmi Note12 探索版的机身后盖是透明的，和之前很多款小米旗下的探索版机型一样，它的后壳会是透明材质，可以看到很多机身内部的零部件，因此在外观视觉上会和很多手机有较大的不同，也会十分的明显。
Arm v9。天玑9200据爆料CPU架构是新一代的超大核Cortex-X3，GPU架构则是最新的Immortalis-G715，分数比天玑9000+ 高很多。Arm公布了今年的CPU“Cortex-X3”、“Cortex-A715”、GPU“Immortalis-G715”、“Mali-G715”、“Mali-G615”产品。Arm将这些CPU/GPU作为一个平台提供，今年的平台被称为“TCS22”（Total Compute Solutions2022）。这种 TCS22的 CPU 将是 Cortex-X3和 Cortex-A715。众所周知，Arm 有高性能内核和高效内核两种 CPU 内核，基于 big.LITTLE 架构，当需要高性能时，开启高性能内核或两者兼而有之。Cortex-X3和 Cortex-A715都是基于64位 ISA 的“Arm v9架构”的产品，在 Cortex-A715上实现了额外的缓存，以减少延迟，进一步提高时钟频率等。 Cortex-X3和以前一样。
天玑1080Redmi Note12 探索版的处理器将会是天玑1080，Geekbench 5跑分显示，该机搭载的天玑 1080 单核跑分 767，多核跑分 2008。对比来看，其性能与天玑 920 相近。天玑1080芯片采用台积电 6nm 工艺制造，搭载八核 CPU，包括 2 个 ARM Cortex-A78 核心，频率达 2.6GHz；6 个 ARM Cortex-A55 核心，频率达 2GHz。
11月。天玑9200有数码博主爆料说将会在11月进行发布，目前没有任何官方消息，但是可能性还是有的，如果大家对天玑9200比较关注的话，可以在最近留意一下具体的数码新闻。
210WRedmi Note12 探索版将使用210W的快充，该充电器支持最高 20V / 10.5A 输出功率，能够为手机进行 210W 高功率快充。作为对比，使用200W快充技术，4700mAh 电池的 iQOO 10 Pro 可以将充电时间压缩到 10 分钟左右。
126万分。天玑9200的AnTuTu基准测试已经浮出水面，显示超过126万或120万的分数。分数比天玑9000+ 高很多。据说与 Cortex X2和新的 Immortalis G715GPU 相比，它使用了 Cortex X3主内核。
索尼 CEA-G160T CFexpress Type A存储卡索尼A7R5使用索尼 CEA-G160T CFexpress Type A存储卡。“ Hi +”连拍模式。根据拍摄条件的不同，实际连续拍摄照片数量可能会有所不同。支持AE/AF追踪的 10 张/秒高速连拍，可高速连续拍摄 583 张压缩RAW格式照片，或连续拍摄 1000 张以上的JPEG/HEIF图像。
9月28日。英特尔酷睿 i9-13900K 是一款24核的桌面处理器，于2022年9月推出。它是酷睿 i9产品线的一部分，采用带有 Socket1700的 Raptor Lake 架构。Core i9-13900K 首先专注于旗舰芯片，拥有令人难以置信的5.8GHz 最大 P 核睿频。这比Core i9-12900K增加了600MHz 。尽管它的性能核心数量与其前身相同（尽管使用 Raptor Cove 核心），但它现在具有双倍的效率核心;共有24个混合内核，由8P 和16E 内核组成。这增加了8个线程，总共32个，高于 Core i9-12900K 上的24个。
8 级5 轴防抖索尼A7R5有8级5轴防抖，该相机针对图像稳定系统进一步升级，采用高精度防抖组件和先进的陀螺仪传感器，以及针对照片与视频拍摄优化的图像稳定算法，可实现拍摄照片时高达 8 级的防抖效果。
4899元。i9-13900K的价格是 4899 元。英特尔酷睿 13 代CPU产品。Core i9-13900K 旨在提供卓越的性能，具有 16 个低压高效内核，可处理多任务的后台任务，而 8 个3GHz 性能内核为要求苛刻的应用程序和游戏提供速度。
6100万像素的Exmor R CMOS传感器索尼A7R5使用了一块 6100 万像素的 Exmor R CMOS 传感器，即BSI CMOS 传感器，在带 AE/AF 下连拍速度达到了 10FPS，最高可以连续拍摄 583 张压缩 RAW 照片，或1000 张以上的 JPG/HEIF 照片，同时新增了加无损压缩 RAW，可选 L（60M）、M（26M）和 S（15M）三种不同分辨率，支持摇摇乐功能——像素转换多重拍摄功能，最高可以通过 16 张照片合成一张约 2.408 亿像素超高分辨率照片，但是同样需要后期处理。
可以。i9-13900K是完全可以搭配4090的，目前也是能够发挥4090显卡最大的性能，i9-13900K加4090显卡的搭配已经是目前顶级的电脑配置了，不过两者都是功耗大户，所以需要搭配好一点的散热才可以，虽然两个配置是顶级的，其他散件最好也要搭配好。
最高可以 8K24P/25P 视频或是 4K60P 视频索尼A7R5在 1.2X 裁切下，最高可以 8K24P/25P 视频或是 4K60P 视频，在 Super 35mm 模式下能够以 6.2K 超采输出 4K30P 视频，支持 MPEG-H HEVC/H.265 编解码器，All-I、XAVC S/S-I 录制和 10-bit 4:2:2 多种录制格式，S-Log3 最高能提供 14 档 + 的动态范围。
8K 25p视频可连续录制约 30 分钟索尼A7R5还改进了散热以延长视频录制时间*¹⁸，8K 25p可连续录制约 30 分钟，在拍摄时需要将[自动关机温度]设置为[高]，避免出现相机因为温度自动关机的情况。
3.2英寸LCD液晶屏索尼A7R5配置了一块约 210 万点分辨率的LCD液晶屏，具有3∶ 2 的宽高比、可触摸操作和宽色域(相当于DCI-P3)等优点。在明亮的室外环境中使用，屏幕也能够清晰可见。