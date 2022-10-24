小米申请小米PLUS商标

天玑1080真我Realme 10系列将搭载天玑1080芯片，该芯片是目前很多入门级智能手机的处理器，包括Redmi Note 12 Pro和Pro+上也使用该处理器。天玑1080的基本参数是：台积电6nm工艺，八核心，2 个A78 2.6GHz+6 个A55 2.0GHz，GPU架构是Mali G68 MC4。支持LPDDR5 以及UFS 3.1。影像方面，该处理平台可以通过Imagiq ISP处理来自传感器的数据，最高可达200MP，也就是 2 亿像素，支持 4 摄像头同时工作，也4K HDR视频录制。