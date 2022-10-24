小米申请小米PLUS商标

站长之家 10 月 24 日讯：企查查App显示，近日，小米科技有限责任公司申请注册“小米PLUS”商标，目前商标状态为“注册申请中”。
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中关村在线消息：据天眼查显示，小米科技有限责任公司最近注册了多个与CEO雷军有关的商标，这些商标分类包括通讯服务、乐器、燃料油脂等...小米旗下公司Redmi将于明天19:00召开新品发布会，高性价比机型RedmiNote12系列将在本次发布会中登场...
站长之家 10 月 26 日讯：苹果公司已于近日申请注册“无边记”商标，国际分类为科学仪器等，目前商标状态均为申请中...
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企查查信息显示，拼多多关联公司上海寻梦信息技术有限公司申请注册多个“拼甄选”“拼臻选”“多多小圈”“井下圈”商标，国际分类为设计研究、社会法律等，当前商标状态均为注册申请中...拼多多还曾申请注册“拼更多”“井多多”“拼众筹”等商标...
站长之家 9 月 28 日讯：宁德时代新能源科技股份有限公司申请的多条董事长姓名“曾毓群”商标注册成功，该商标申请日期为 2021 年 12 月...
站长之家 9 月 28 日讯： 9 月 20 日，字节旗下Pico-VR关联公司北京小鸟看看科技有限公司申请注册多个“PICO XR”商标，当前商标状态均为申请中...
企查查APP显示，字节旗下Pico-VR关联公司北京小鸟看看科技有限公司申请注册多个“PICO XR”商标，国际分类涉及广告销售、教育娱乐、科学仪器等，当前商标状态均为注册申请中...昨晚，字节跳动VR一体机PICO4国行正式发布，8GB+128GB售价2499元，8GB+256GB售价为2799元，PICO4Pro8G+512G版售价3799元...
站长之家 10 月 18 日讯：企查查APP显示，理想汽车关联公司北京车和家信息技术有限公司申请注册多个“理想智行”、“理行”商标，当前商标状态多为注册申请中...
企查查APP显示，理想汽车关联公司北京车和家信息技术有限公司申请注册“车和李想”商标，国际分类为运输工具，目前商标状态为注册申请中...
企查查APP显示，辽宁省张同学农业发展有限公司申请注册一枚“张同学本学”商标，国际分类为食品，目前商标状态为注册申请中...张同学真名为张凯，来自辽宁营口市大石桥市建一镇松树村，因拍摄农村题材短视频走红...数据显示，3小时的直播带货中，张同学共卖出农特产9.1万单，总GMV超342万元...
英特尔7工艺。“Intel7”是第三代10nm技术，将是“10nm SuperFin”的继任者。它声称与上一代产品相比，每瓦特的性能提高了10% 到15%。它还提高了电源效率和电池寿命。
LCD屏真我Realme 10标准版使用的是LCD屏幕，6.7 英寸，分辨率2400×1080，直屏且支持屏下指纹解锁，单前置摄像头，挖孔设计，摄像头为1600 万像素自拍镜头。此外它将内置 4870 毫安电池，厚度为8.1mm，重量为 190 克。
5.80GHz。Core i9-13900K 提升非常大，最大睿频为5.80GHz。P 核可以从12900K 的5.10GHz 提升到13900K 的5.40GHz，E 核可以从Core i9-12900K的3.90GHz 提升到4.30GHz 。事实上，即使是限量版Core i9-12900KS ，这些 i9-13900K 频率也有显着提升。
67W真我Realme 10充电速度是67W，电池容量是5000mAh，快充速度基本上要快于很多其他同价位的入门级智能手机，不过考虑到成本原因它不支持无线充电功能以及反向充电。
支持。i9-13900K是支持ECC内存的。支持 ECC 内存表示处理器支持纠错码内存。ECC 内存是一种系统内存，可以检测和纠正常见的内部数据损坏。请注意，ECC 内存支持需要处理器和芯片组支持。
直屏真我Realme 10标准版会是直屏屏幕，Pro和Pro+预计是曲面屏屏幕。真我Realme 10系列的边框将会是直角边框，同时真我realme10 Pro的下巴只有2.3mm，比三星S22U的2.6mm还要窄，不过realme10 Pro的屏幕是曲面屏，屏幕边框可以做的比较窄。
支持。i9-13900K是支持双通道的。内存通道的数量是指实际应用程序的带宽操作。内存双通道，就是在北桥（又称之为MCH）芯片级里设计两个内存控制器，这两个内存控制器可相互独立工作，每个控制器控制一个内存通道。在这两个内存通道CPU可分别寻址、读取数据，从而使内存的带宽增加一倍，数据存取速度也相应增加一倍（理论上）。
天玑1080真我Realme 10系列将搭载天玑1080芯片，该芯片是目前很多入门级智能手机的处理器，包括Redmi Note 12 Pro和Pro+上也使用该处理器。天玑1080的基本参数是：台积电6nm工艺，八核心，2 个A78 2.6GHz+6 个A55 2.0GHz，GPU架构是Mali G68 MC4。支持LPDDR5 以及UFS 3.1。影像方面，该处理平台可以通过Imagiq ISP处理来自传感器的数据，最高可达200MP，也就是 2 亿像素，支持 4 摄像头同时工作，也4K HDR视频录制。
能。i9-13900K是能用win10版本的，但是现在最新的是windows11，建议用win11更好。Thread Director 与 Windows10结合使用存在明显问题，但 Windows11操作系统缓解了将高单线程工作负载停放在内核上的问题，使用第13代酷睿系列处理器时使用带有22H2（或更新版本）的 Windows11以获得最佳性能。
没有Redmi Note 12 Pro没有3.5mm耳机孔，同时全系列都取消了耳机孔的设计，都是Type-C接口。取消耳机孔让手机的气密性获得提升，防水性能也变得更好，当然也可以考虑使用无线蓝牙耳机，对比不少有线耳机，现在很多无线耳机在功能、音质都有巨大提升，甚至还包括了降噪功能，这在很多有线耳机中都没有的。
支持。联发科Helio G99是支持蓝牙5.2版本的。蓝牙5. 2 是蓝牙技术联盟在 2020 年发布的蓝牙标准，主要的特性是增强版ATT协议、 LE功耗控制和信号同步，连接更快，更稳定，抗干扰性更好。
可以Redmi Note 12 Pro的官方标称快充达到120W，如果是使用其他型号的充电器或平板充电器，只要功率达到120W且充电协议兼容的话即可为Redmi Note 12 Pro充电，且效率也可以达到120W，如果低于该数值，那么会以充电器上的最大输出功率为准。
不支持。联发科Helio G99仅支持wifi5。WiFi5的最大传输速率只有3.5Gbps，wifi6最大传输速率是WIFI5的三倍，提升到了9.6Gbps。wifi5中仅支持256-QAM，而wifi6则支持1024-QAM，WiFi6引入了TARget Wake Time（TWT）技术，允许设备与无线路由器之间主动规划通信时间，减少无线网络天线使用及信号搜索时间，能够一定程度上减少电量消耗，提升设备续航时间。
有以下手机。1.摩托罗拉 Moto G724G 手机Moto G72手机尺寸为160.5x74.4x7.9毫米，重量为166克。连接选项包括4G LTE、蓝牙5.1、双频Wi-Fi、GPS和一个USB Type-C端口。支持IP52防水设计。本手机配有5000mAh电池，支持33W快速充电。2.Infinix Note12Pro4GInfinix Note12Pro4G 厚7.8mm，采用6.7英寸 FHD+ AMOLED 显示屏，配备 Type-C 接口和3.5mm 耳机孔。
可以 Redmi Note 12 Pro将使用联发科天玑 1080 处理器，该处理器是台积电6nm工艺，安兔兔平台跑分约52万分，搭载八核 CPU，包括 2 个 ARM Cortex-A78 核心，频率达 2.6GHz;6 个 ARM Cortex-A55 核心，频率达 2GHz，该处理器属于中端处理器。原神对手机的配置要求实际上不算太高，天玑 1080完全可以跑得动原神，甚至是在中等画质下满帧运行。
中端。联发科Helio G99算是中端芯片，配备一个八核 CPU、两个时钟频率高达 2.2GHz 的高性能 Arm Cortex-A76 处理器和一个功能强大的 Arm Mali G57 级 GPU。高达 2，133MHz 的高性能 LPDDR4X 内存和快速的 UFS 2.2 级存储加速数据访问，最大限度地提高游戏、应用程序和日常活动的性能。
安兔兔跑分约52万分Redmi Note 12 Pro+搭载的处理器是天玑1080，安兔兔平台的跑分大约是52万分。天玑1080采用台积电6nm工艺，CPU架构是 2 个A78 2.6GHz，以及 6 个A55 2.0GHz，GPU架构是Mali G68 MC4，支持4K HDR的视频录制，最高支持200MP像素传感器，此外还支持LPDDR5 内存和UFS 3. 1 存储模块。
2520x1080。联发科Helio G99最大分辨率支持2520x1080。设备制造商无需额外的 DSC 硬件即可打造具有清晰、高分辨率全高清 +120Hz 显示屏的轻薄游戏智能手机。现在即使是4G 智能手机也需要具备120Hz 显示屏，可提供极其流畅的日常体验，网页滚动和应用程序中的动画尤其流畅。
有Redmi Note 12预计会支持90Hz的屏幕刷新率，因此玩王者荣耀的时候最高支持90Hz的帧率，但是配置更高的Redmi Note 12 Pro/Pro+屏幕刷新率可以达到120Hz，因此王者荣耀也可以开最高的120Hz帧率模式。Redmi Note 12 Pro+还会搭载天玑1080芯片，安兔兔跑分约52万分，属于中端处理器，性能比较强劲，因此玩王者荣耀的话，可以保持长时间的满帧率运行。
有Redmi Note 12 Pro+有OIS光学防抖，该手机使用了三星HPX 2亿像素传感器，支持OIS光学防抖，同时搭载了先进的DTI(Deep Trench Isolation)技术。此外Redmi Note 12 Pro配备索尼IMX766，也支持OIS光学防抖。Redmi Note 12 Pro中加入了film〔Camera〕胶片相机，还原了这种胶片质感。据Redmi介绍，为了更好的还原胶片的质感，Redmi基于真实胶片进行了扫描，并分析成像的基调、特征、色彩风格等信息，实现像素级的点对点建模。